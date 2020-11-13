Роман Цимбалюк: «В Кремле сейчас очень много размышляют на тему, какой будет политика Байдена»

«Реальное состояние здоровья Владимира Владимировича — это главная российская тайна»

— Роман, на днях несколько западных изданий сообщили, что президент России Владимир Путин якобы собирается в отставку в начале 2021 года из-за болезни Паркинсона, признаки которой вроде бы замечали у него еще пять лет назад, а в последнее время стали совсем явными. Пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков предсказуемо прокомментировал новость так: «Это полная чушь. У президента все хорошо». До этого ходили слухи о том, что у Путина рак. Что говорят в Москве о состоянии здоровья Путина? Он бодр и полон сил?

— Думаю, что реальное состояние здоровья Владимира Владимировича — это главная российская тайна. А слухи о его хворях почему-то распространяет один и тот же человек — Валерий Дмитриевич Соловей. Он доктор исторических наук, в прошлом преподаватель МГИМО, который теперь привлекает внимание к себе такими заявлениями. Вопрос только в том, почему только он является единственным источником информации о здоровье Путина и почему его никто не одергивает? Здесь я поставлю многоточие. Остальное каждый сможет додумать.

Что касается здоровья Путина, я исходил бы из того, что он сказал на Валдае 23 октября этого года. Сначала он, как обычно, призывал всех к миру. А потом в его спиче прозвучала весьма красноречивая фраза: «Укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно — как бы не простудиться на ваших похоронах».

У нас ведь многие считают, что, если Путин улетит на Марс, тогда все заживут в мире и дружбе и будут счастливы. Это не так. Важно понимать, что, даже если он заболеет или выйдет на пенсию, это не значит, что изменится политика российского государства. Новости о том, что Путин заболел, развелся, женился, очень привлекают внимание, однако на положение дел, особенно в таких сложных ситуациях, как российское вторжение в Украину или другие государства, это никоим образом не повлияет.

— Как-то не стыкуются слухи об уходе Путина на покой и обнуление его каденций. Он ведь собирается править Россией до 2036 года. Российский народ верит в это?

— А кто же российский народ спрашивать-то будет? Он в данном случае не является субъектом. Вот тут, действительно, все зависит от здоровья Владимира Владимировича и его желания продолжать править Россией. Если мы оперируем такими биологическими категориями, как возраст… Сейчас Путину 68 лет, нам рассказывают, что он ежедневно плавает, ест кашу (это он и сам говорил), любит спорт, любит жизнь. Провести так еще 16 лет… Почему бы и нет?

Думаю, он сам еще не знает, сколько пробудет в должности. В Кремле, понятно, разрабатывают несколько вариантов. Вот сейчас в Госдуму внесли предложение, что бывший президент пожизненно остается сенатором Совета Федерации и ему навсегда гарантирована неприкосновенность. Думаю, это работа на перспективу. На всякий случай. Но это не является маркером того, что Путин собрался уходить. Вообще истории о здоровье Владимира Владимировича — это как бы такой общий посыл: не надейтесь на смену власти просто так.

Но можно и с другой стороны на эту ситуацию посмотреть. Если кто-то недоволен Владимиром Владимировичем, то на улицы выходить не стоит — надо немножко подождать. Украинцы, вы там бузите, говорите о Крыме и Донбассе, а профессор МГИМО вам рассказывает, что Путин скоро уйдет, так что не нервничайте и расслабьтесь. А тем, кто очень любит Владимира Путина, наоборот, нужно сплотиться вокруг него. То есть запущена такая политтехнология.

Верить или не верить, добудет ли он до 2036 года? Когда Владимир Владимирович пришел к власти в 2000-м, вряд ли кто-либо мог предвидеть, что он будет править 20 лет, наплюет на все конституционные нормы и зарезервирует себе еще столь длительный период времени. Такие вещи непрогнозируемые, потому что они зависят от миллиона факторов. Может, какой-нибудь маленький коронавирус проберется в бункер и изменит ситуацию. А может и не пробраться.

— Следующая тема — российско-американские отношения. Эксперты прогнозируют, что с приходом Байдена антироссийская политика Белого дома обострится. Как минимум ужесточится взаимная риторика. Во время избирательной кампании Байден постоянно говорил о необходимости усиления санкционного давления на Россию, что Россия является главной угрозой безопасности Америки, что он будет добиваться завершения войны в Украине. Какова реакция российского политического истеблишмента на такие перспективы?

— Российская политическая элита играет в одной команде — в команде Путина, у которой есть различные филиалы (ЛДПР и прочие партии). Так вот, эта элита откровенно симпатизирует Трампу. Никто этого не скрывает. Несмотря на то, что Трамп ввел большее количество антироссийских санкций, чем Обама и Буш-младший, все равно в его адрес не звучат плохие слова. Никаких надписей на машинах и заборах типа «Обама чмо» или «Куплю кожу Обамы» (извините, но это цитата) о Дональде Трампе нет.

В Кремле сейчас очень много размышляют на тему, какой будет политика Байдена. Хотя Путин его пока не поздравил, но все приходят к выводу, что в конечном итоге в Соединенных Штатах все урегулируется и все равно будет один легитимный президент. Хотя они хотели бы, чтобы их было два, и тогда Америка занялась бы своими проблемами, а россиянам можно было бы вытворять все, что хотят.

Естественно, они думают и о том, что санкции ужесточатся, но при этом надеются, что это будет больше некий символический шаг. Ведь то, что называется «санкциями из ада», невыгодно и самим Соединенным Штатам, так как и государство, и компании несут убытки.

Что для российской экономики действительно болезненно? Это эмбарго на российские углеводороды, запрет на кредитование или покупку суверенного долга России (сейчас он в долларах, а если его введут в рублях, эффект будет еще сильнее), полное эмбарго на поставку технологий и техники для разведки и добычи трудноизвлекаемых запасов углеводородов, санкции против «Сбербанка» и т. д. А вот эти черные списки, запрет на приезд каких-то чиновников в США — это полный пшик, потому что никоим образом на политику России не повлияет.

Но вот что интересно. Уже сейчас они начали размышлять: а может, в том, что президентом будет Байден, есть и плюсы. А вдруг Байден все-таки позволит построить «Северный поток-2»? Эта логика на самом деле небезосновательна. Что я имею в виду? Байден неоднократно говорил, что целью его политики будет восстановление евроатлантического единства, то есть все, что поломал Трамп своей изоляционистской политикой, теперь должно быть восстановлено. И в Москве уже слышны разговоры типа: «Ну, раз так, если он хочет помириться с Европой, то есть прежде всего с немцами, то откровенно валить немецкий проект „Северный поток-2“ ему уже будет не с руки». Однако глобально позиция высших должностных лиц такая: особо ничего не изменится, США и Россия останутся если не врагами, то геополитическими противниками. Думаю, это самая близкая к истине позиция.

Вопрос о содействии США окончанию войны на Донбассе вообще не обсуждается сейчас. Если честно, не думаю, что подключение американцев сможет эту ситуацию сдвинуть с мертвой точки. Главный вопрос в чем? В том, кто контролирует территорию. Идут торги. Украина и так предлагает, и сяк, но в любом предложении Киева всегда есть самый важный пункт — перво-наперво деоккупация регионов и возврат контроля над границей, чего россияне в принципе не допускают. Поэтому каких-то супернадежд на Байдена не возлагал бы. Вот если его команда займет рейгановскую позицию, то есть возьмут и скажут: «Свалить режим Путина будет сложно и дорого, но мы это сделаем, потому что в глобальном подсчете выиграем»… Не уверен, что Байден и компания будут играть так жестко. Им это не нужно.

«Россияне не хулиганят. Они стреляют. Причем только в тех, кто слаб»

— Еще одна новость последних дней — заключение соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, которое 9 ноября подписали лидеры Армении, Азербайджана и России. Армения должна вернуть Азербайджану часть территорий, а Россия отправила миротворцев в Нагорный Карабах. Одни аналитики говорят, что Путин в очередной раз всех переиграл, другие — что Россия, по сути, потерпела поражение от Турции и Азербайджана, потому что Кремль утратил инструмент влияния на Южном Кавказе. Кто прав?

— Думаю, что тут все неоднозначно. Не черно-белое, скажем так. Не надо пытаться оперировать категориями «зрада» — «перемога».

Самые главные проигравшие во всей этой истории — это Армения и Никол Пашинян. Они потеряли территорию Нагорного Карабаха, которая по международному праву принадлежит Азербайджану, но в сознании любого армянина это армянская территория. А теперь, в связи с действиями азербайджанской армии при поддержке Турции (политической в первую очередь, а возможно, и военной), Армения подписала унизительное соглашение, по сути — о капитуляции. Оно мне местами очень напоминает наши Минские соглашения, хотя понятно, что предыстория конфликтов разная.

Турция однозначно расширила свое влияние в регионе. А Армения стала стопроцентным заложником Российской Федерации. Сейчас российский десант высаживается под Ереваном и на своих бэтээрах и другой технике отравляется нести миротворческую миссию.

Получается, что в этих регионах Нагорного Карабаха армянских сил уже не будет — будет российский контингент. К тому же погранслужба ФСБ Российской Федерации станет обеспечивать беспрепятственный транзит азербайджанских грузов и транспортное сообщение между «большим Азербайджаном» и Нахичеванью. Так что для азербайджанцев Нахичеванская автономная область — это эксклав (несуверенный регион, отделенный от основной территории страны и окруженный другими государствами. — Авт.), а для армян — анклав.

Вон как быстро на армянской территории увеличилось российское военное присутствие. А мы знаем, что у российских «миротворцев» есть весьма интересная опция: даже если правительство страны на каком-то этапе (через пять лет, как прописано в соглашении, или больше) захочет, чтобы россияне ушли, они почему-то не уходят.

Взгляните на карту постсоветского пространства. «Миротворцы» есть в Приднестровье, в Южной Осетии и Абхазии, в Крыму они давно мутировали из «зеленых человечков» в захватчиков, и вот они уже в Нагорном Карабахе.

Что-то мне подсказывает, что если в Киеве станут на каком-то этапе принимать дебильные решения и в нашей стране начнется бардак, то и Украину будут подталкивать к введению миротворческих российских подразделений. Вспомните, как в 2015 году Порошенко на Генассамблее ООН предлагал ввести миротворческий контингент на Донбасс, а россияне или их прокси на Донбассе говорили: «Если миротворцы, то только российские».

— Вы на днях написали в Facebook, что, подчинив Армению, «мишка (имеется в виду русский медведь) займется решением украинского вопроса». По вашим словам, в Москве почувствовали, что для них открылось окно возможностей. Ведь, пока Америка занята результатами выборов, в Кремле думают, что можно «немножко похулиганить», как выразился недавно одиозный Жириновский, и «навести порядок в Украине». Он сказал: «У нас руки развязаны». Известно, что этот персонаж всегда озвучивает намерения Кремля.

— Россияне не хулиганят. Они стреляют. Причем только в тех, кто слаб. А мы сейчас являемся слабыми. Если у нас будет сохранена вертикаль «верховный главнокомандующий — солдат в окопе», все будет нормально.

Россияне посчитали, сколько дней осталось до вступления Байдена в должность, то есть до инаугурации, которая пройдет 20 января, и пришли к выводу, что в этот период Трамп уже ничего не может, а Байден еще ничего не может. Вот, мол, и окно возможностей, чтобы навести порядок на постсоветском пространстве, то есть оккупировать какие-то территории.

Жириновский предложил это сделать сначала на Южном Кавказе, а потом в Украине. Он это сказал до того, как Путин, Алиев и Пашинян подписали соглашение о Нагорном Карабахе. Не знаю, угадал он или у него была какая-то информация. Но я никогда, при всей его экзальтированности, к нему не относился как к клоуну. Настроения и колебания некоторой части российского общества, мне кажется, он передает очень и очень хорошо. А тем, кто думает, что он дурачок и любит мальчиков в бассейне, скажу, что многое, о чем он говорил, сбылось после 2014 года.

Кстати, после этой моей реплики в Facebook мне писали ребята, которые сейчас находятся на линии фронта, что у них тоже есть такие опасения. Но заверили: «Мы готовы ко всему, мы защищаем свою Родину, поэтому нам отступать некуда».

Российская Федерация — глобальный игрок. Она может играть сразу на нескольких шахматных досках. А вот украинская сторона сейчас засуетилась. Кравчук генерирует планы: свободные экономические зоны, амнистии, еще что-то. Да, его нещадно критикуют. Не только меня его последние предложения очень сильно настораживают.

Но успокаивает то, что Леонид Макарович говорит: сначала граница, деоккупация и вывод иностранных войск, а потом все остальное. То есть связь с реальностью украинская переговорная команда не теряет.

— Завершающий вопрос о чудодейственной российской вакцине от коронавируса под названием «Спутник V». Российские звезды вовсю ее рекламируют, рассказывая на ток-шоу о том, что у них после прививки появились антитела. Медведчук тоже говорит о ее эффективности. Однако в Алтайском крае заболели трое медиков, которые первыми получили вакцину. Как на посулы вылечить человечество реагируют простые люди?

— Знаете, россияне никогда не были идиотами. В отличие от Медведчука и каких-то там селебритис, никто российской вакцине особо не доверяет. Недавно общался с одним врачом. В их кругах прямо говорят, чтобы этой вакциной не пользовались хотя бы в ближайшие несколько лет, потому что она «сырая» и никто не знает, какими будут последствия. Это не значит, что это плохой препарат или он бесперспективный, но из-за того, что Россия стремится всех обогнать, у многих возникают опасения.

Есть два трека — медицинские исследования, разработка, апробация и так далее и политическая составляющая. Именно она приводит к тому, что многие вещи недоделаны, но поставлены на поток.

Я вообще не сторонник того, что если какой-то товар, тем более лекарство — российское, то оно по умолчанию плохое. Ни в коем случае. Просто в данном случае нужно разделить пиар-составляющую Кремля и реальное положение дел.

Когда смотришь новости из российских регионов, там примерно такой же трындец, как и у нас: больницы загружены почти на сто процентов, люди лежат в коридорах и на лестничных пролетах.

Подвожу все это к тому, что хотелось бы, чтобы в теме вакцинации у нас главным проводником был не кум Путина (никто ж не видел, что Медведчук привился вакциной «Спутник V»), а медицинское сообщество. В таком ключевом вопросе, как покупка вакцины для всей страны, только заявлений Медведчука недостаточно.

В общем, пожелаем всем, кто занимается разработкой вакцины в любом уголке земного шара, успехов в этом процессе. Надеюсь, что, когда испытания будут завершены и появится несколько вакцин, мы не станем покупать российскую. Если будет два одинаково хороших товара, зачем покупать у того, кто в тебя стреляет и захватил часть твоей территории?

Ранне «ФАКТЫ» поговорили с одним из жестких критиков кремлевского режима Андреем Илларионовым, старшим научным сотрудником Института Катона (Вашингтон). в прошлом — советником Путина по экономике. По мнению Илларионова, цель Путина — контроль над Украиной и Беларусью и его имперские аппетиты никуда не делись.

Фото в заголовке Facebook Романа Цимбалюка

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