Профессия медсестры появилась по сути благодаря Николаю Пирогову

19 ноября 1190 г. Основан Тевтонский орден, сыгравший значительную роль в христианизации Восточной Европы.

20 ноября 1805 г. Состоялась премьера единственной оперы великого композитора Людвига ван Бетховена — «Фиделио».

21 ноября 1920 г. В Киеве родился известный советский композитор Ян Френкель (песни «Журавли», «Вальс расставания», «Я одессит»).

22 ноября 1990 г. Ушла в отставку с поста премьер-министра Великобритании «Железная леди» Маргарет Тэтчер.

23 ноября 1708 г. Русская православная церковь предала анафеме гетмана Мазепу за измену Петру I.

24 ноября 1905 г. В Севастополе началось восстание моряков во главе с лейтенантом Шмидтом.



Николай Пирогов родился в 1810 году, став тринадцатым ребенком в семье военного казначея. В возрасте 14 лет поступил на медицинский факультет Московского университета (в прошении указал, что ему шестнадцать лет). В этот период семья Пироговых очень нуждалась. У Николая не было студенческого мундира, и чтобы скрыть это, он сидел на лекциях в шинели, страдая от жары. В 1833 году был направлен для учебы в Берлинский университет. В 1841-м его пригласили в Петербург, где молодой ученый возглавил кафедру хирургии в Императорской медико-хирургической академии. Кроме того, руководил еще клиникой госпитальной хирургии. Талантливый врач разработал ряд новых приемов, благодаря которым ему удавалось чаще, чем другим хирургам, избегать ампутации конечностей. Один из таких методов и сейчас называется операцией Пирогова.

В 1847 году хирург уехал в действующую армию на Кавказ, чтобы проверить разработанные им операционные методы. Там он впервые применил перевязку бинтами, пропитанными крахмалом, а также впервые в истории медицины провел в полевых условиях операцию с открытым Уильямом Мортоном в 1846 году эфирным наркозом. При этом вначале Николай Иванович испытал наркоз на себе.

Во время Крымской войны Пирогов был главным хирургом осажденного англо-французскими войсками Севастополя. Там он впервые применил гипсовую повязку. Важной заслугой доктора стало внедрение совершенно нового метода сортировки раненых — он предложил распределять их по степени тяжести. Пирогову удалось организовать работу военно-транспортных команд с лошадьми и удобными повозками, что позволяло довольно быстро доставлять раненых в госпиталь. Талантливого врача по справедливости считают основоположником военно-полевой хирургии. А еще он привлек на поле боя женщин в качестве сестер милосердия. Так что, можно сказать, профессия медсестры появилась благодаря Пирогову.

Именно в этот период Пирогов поставил на ноги молодого Дмитрия Менделеева, в то время старшего учителя Симферопольской гимназии. Николай Иванович опроверг поставленный будущему создателю Таблицы Менделеева диагноз туберкулез и быстро вернул его к полноценной жизни. Дмитрий Иванович навсегда сохранил чувство благодарности и восхищения Пироговым: «Вот это был врач, — часто говорил он. — Насквозь человека видел и сразу мою натуру понял».

Вернувшись в Петербург, Николай Иванович на приеме у Александра II рассказал о проблемах в войсках, об отсталости армии. Император не захотел прислушаться к этой ценнейшей информации, более того, назначил доктора на должность попечителя Одесского учебного округа. Затем Николай Иванович был переведен попечителем Киевского учебного округа. Профессор Николай Бунге писал: «С появлением Пирогова, как по мановению волшебного жезла, телесные наказания, которые еще так недавно применялись в слишком широких размерах, совершенно уничтожались. Учителя вспомнили, что они не ротные командиры, а педагоги».

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Николай Пирогов был дважды женат. Первой его супругой стала Екатерина Березина. Вместе они прожили всего четыре года. Супруга умерла, родив второго сына. Для Николая Ивановича это было страшным ударом. Он долго не женился, но однажды познакомился с 22-летней баронессой Александрой Бистром, которая восторгалась статьями ученого и очень интересовалась наукой. Пирогов нашел близкую по духу женщину и сделал ей предложение. После бракосочетания супруги начали оперировать больных вместе — баронесса ассистировала.

Накануне Польского восстания 1863 года активизировалась деятельность студенческих тайных обществ. Генерал-губернатор Илларион Васильчиков предложил Пирогову организовать надзор университетскими силами «за поведением и направлением мыслей» студентов. Ученый категорически отказался. Васильчиков послал в Петербург донесение, в котором настаивал, что дальнейшее пребывание Пирогова в должности попечителя имеет губительные последствия для всего края. Александр ІІ 13 марта 1861 года отправил Пирогова в отставку. Предполагая такой финал своей педагогической карьеры, великий хирург заранее приобрел усадьбу в селе Вишня близ Винницы.

Поселившись в Вишне, выезжал оттуда только за границу, а также по приглашению Санкт-Петербургского университета для чтения лекций. К этому времени Пирогов уже был членом нескольких иностранных академий. Дважды он покидал имение, отправляясь на фронт. Первый раз — в 1870 году во время франко-прусской войны, по просьбе Международного Красного Креста. И второй раз — в 1877—1878 годах, когда шла русско-турецкая война.

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В октябре 1881 года Николай Иванович поставил себе неутешительный диагноз — раковая язва рта, а 5 декабря великого хирурга не стало. В селе Пирогово в черте Винницы находится музей-усадьба Николая Пирогова, в километре от которой располагается церковь-усыпальница, где покоится забальзамированное тело выдающегося хирурга.



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