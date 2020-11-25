Какие симптомы инсульта, что делать до приезда скорой помощи и как предотвратить повторный инсульт: отвечает невропатолог

Инсульт — тяжелое испытание не только для больного человека, но и для его семьи. Ее жизнь отныне подчинена восстановлению пострадавшего родственника. Какие симптомы инсульта? Что делать до приезда скорой помощи? Как предотвратить повторный инсульт? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответил врач-невропатолог высшей категории, член рабочей группы Национальной службы здоровья Украины и рабочей группы Минздрава Украины по вопросам инсульта, доцент Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина кандидат медицинских наук Дмитрий Лебединец.

«Полезно ходить: при сокращении мышц усиливается кровоток»

*— Здравствуйте, Дмитрий Владимирович! Звонит Екатерина из Белой Церкви. Моя мама в 79 лет перенесла инсульт, у отца был атеросклероз. Мне 47 лет. Как преду¬предить инсульт?

— Вам нужно обратиться к семейному врачу, чтобы обследоваться и определить факторы риска. Конечно, на наследственность повлиять нельзя, ведь склонность к инсульту закладывается в генах (уже выделены те, которые указывают на предрасположенность). Но можно следить за давлением, правильно питаться, не нервничать, хорошо высыпаться.

— Что значит — правильно питаться?

— Употреблять больше пищи, богатой белком. Это нежирное мясо, морская рыба, молочные продукты, бобовые — фасоль, горох, чечевица. А углеводов и жиров — поменьше. Очень полезны овощи и фрукты, причем упор на овощи, особенно если есть диабет. Но главное — питание должно быть сбалансированным, без перекосов.

Нужно ограничить соль. В Украине не всегда маркируется ее количество. Для меня стало неприятным открытием, что в 100 граммах хлеба содержится один грамм соли. А в некоторые сорта для вкуса добавляют около трех (!) граммов соли. Здоровому человеку в день нужно не больше шести граммов соли. Тем, кто перенес инсульт или инфаркт, страдает гипертонической болезнью, — до трех граммов.

— Сколько нужно двигаться?

— Старайтесь ходить как минимум полчаса-час. Это дает хорошую аэробную нагрузку, улучшает работу мышц и сосудов. У идущего человека сокращаются мышцы, усиливается кровоток в артериях и венах. Исследования доказали, что движение влияет на организм даже лучше, чем прием некоторых препаратов.

*— Юлия из Киева. Мама умерла от повторного инсульта, проблемы с сосудами были у отца. Брат (ему 62 года) курит, начиная с армии. Боюсь, чтобы у него не случился инсульт…

— Курение — прямой путь к инсульту. Никотин повреждает внутреннюю выстилку сосудов (эндотелий), приводя к ее микровоспалению и формированию впоследствии атеросклеротической бляшки. Также никотин вызывает сужение сосудов, что повышает артериальное давление. Вреден не только никотин, но и курение марихуаны, кальяна, электронных сигарет.

*— Меня зовут Игорь. Звоню из Черкасс. У двоих моих приятелей (59 и 62 года) случился инсульт. Они никогда не жаловались на здоровье. Как понять, кому угрожает инсульт?

— Факторов риска много, но есть те, на которые повлиять нельзя. Это возраст: чем старше человек, тем больше риск развития инсульта, а также наследственность и мужской пол.

Но гораздо больше факторов, которые поддаются изменениям (модифицированных). Важно обуздать гипертоническую болезнь, принимая препараты и контролируя давление. К сожалению, многие люди не хотят или забывают пить таблетки. Около 70 процентов (по некоторым данным — до 90) пациентов с инсультом имеют гипертоническую болезнь.

— У ребят было повышено давление. А спиртное — тоже фактор риска?

— Спиртное непоправимо вредит сосудистой стенке, ухудшая ее эластичность. А жесткие сосуды плохо реагируют на изменение давления. Если эндотелий истончится, сосуд может разорваться и возникнет кровоизлияние в головном мозге: геморрагический инсульт. Он протекает более тяжело, чем ишемический, при котором головной мозг страдает от недостаточного кровообращения.

— У одного приятеля как раз кровоизлияние…

— Такому пациенту можно помочь, удалив гематому либо снизив давление. Важно как можно быстрее попасть к специалистам. Со следующего года все пациенты с подозрением на инсульт будут доставляться только в больницы, где есть оборудование, обученные врачи и куда, согласно контракту с Национальной службой здоровья Украины, выделяются деньги на лечение.

Как предупредить инсульт Привести в норму давление.

Сбросить лишний вес, полноценно питаться.

Следить за уровнем сахара и холестерина в крови.

Отказаться от курения.

Больше двигаться.

Избегать стрессов.

Хорошо высыпаться.

«Ввести лекарство, растворяющее тромб, нужно не позже четырех с половиной часов с момента появления симптомов»

*— Прямая линия? Звонит Людмила из Кременчуга, 57 лет. Какие заболевания повышают риск инсульта?

— Гипертоническая болезнь, сахарный диабет, мерцательная аритмия. Очень важно следить за уровнем глюкозы крови — высокий сахар травмирует стенку сосудов. Нужно регулярно проверять сосуды, особенно те, что питают головной мозг — делать допплерографию, сдавать анализ на холестерин. Если в сонных артериях возникают бляшки, то сужается просвет, вплоть до закрытия — тогда случается инсульт.

А мерцательная аритмия виновата в 25—30 процентах всех ишемических инсультов. Когда сердце бьется неритмично, формируются тромбы, которые через аорту попадают в сонные артерии.

*— Ольга из Люботина Харьковской области. Что делать при подозрении на инсульт?

— Как можно быстрее вызвать скорую помощь. Важность фактора времени подчеркнута и в англоязычной аббревиатуре симптомов инсульта FAST (face-arm-speech-time), и в украинской: «МОЗОК-Час» (мовлення-обличчя-запаморочення-очі-кінцівки і час). Каждая минута промедления оборачивается гибелью двух миллионов клеток головного мозга — нейронов.

До приезда бригады скорой нельзя принимать препараты для снижения давления. Его не должны сбивать и врачи, прибывшие на вызов, даже если уровень достигает 220 миллиметров ртутного столба. Если остались еще вопросы, можете обратиться ко мне по электронной почте: [email protected].

* — Звонит Тамила из города Умань Черкасской области. У мамы (ей 85 лет) случился инсульт, и когда ее доставили в больницу, то там сразу дали три таблетки аспирина, чтобы разжижать кровь. Может, проще это сделать еще дома?

— Без обследования на томографе, подтверждающего, что инсульт ишемический, аспирин давать нельзя. Если инсульт геморрагический, лекарство усилит кровотечение, увеличит кровоизлияние.

— Маме провели тромболизис. Что это такое?

— Вводятся препараты, растворяющие тромб. Тромболизис — это золотой стандарт лечения ишемического инсульта. Важно провести его не позже четырех с половиной часов от момента возникновения симптомов.

В последние пять лет начали применять еще тромбэктомию: через бедренную артерию заводится проводник и удаляется тромб, блокирующий мозговой сосуд. Этот очень эффективный метод лечения тяжелых ишемических инсультов применять нужно в течение первых шести часов заболевания.

* — Елена из города Немиров Винницкой области. Правда, что при коронавирусе сгущается кровь, возникают микротромбы в сосудах, и может случиться инсульт?

— У пациента с COVID при возникновении инсульта мозг поражается гораздо тяжелее. Исследования доказывают, что эта инфекция в пять раз увеличивает риск развития инсульта, в три раза — риск летального исхода. Если за рубежом госпитальная летальность от обычного инсульта в среднем составляет до десяти процентов (у нас — 18—19 процентов), то при коронавирусной инфекции достигает 25—40 процентов.

Важно знать До приезда скорой помощи пострадавшему нельзя пить и есть.

Не принимать таблетки для снижения давления.

«Реабилитацию начинают с первого дня лечения»

*— «ФАКТЫ»? Звонит Петр из Чернигова. Отец попал в больницу с инсультом. Сейчас, на третий день, ему лучше. Когда нужно начинать реабилитацию?

— С первого дня, хотя вначале неактивно, например, правильно выкладываем пораженную руку и ногу. Со второго дня высаживаем пациента в постели, сгибаем и разгибаем конечности. Восстановление речи обычно начинаем спустя неделю. В первые дни этому мешает отек головного мозга.

*— Анна из Киева. Мама перенесла в прошлом году инсульт. Как часто ей нужно проверяться?

— Не советую «прокапываться», ведь это часто не улучшает состояние, а ухудшает его. Нужно регулярно измерять артериальное давление, проверять уровень холестерина. Если в сосудах были обнаружены атеросклеротические бляшки, то после инсульта нужно принимать статины и делать допплерографию сонных артерий.

Важно регулярно снимать кардиограмму, определять сердечный ритм. Также необходимо проверять уровень глюкозы в крови, а раз в год сдавать общий анализ крови. Иногда анемия и повышение СОЭ являются первыми сигналами онкозаболевания.

*— Алина из Запорожья. После инсульта у мамы движения в руке и ноге восстановились, речь тоже, но изменился характер. Она стала раздражительной, подозрительной. Мы пытаемся ее развеселить, но ей все не нравится. Врачи говорят, из-за поражения мозга, и ничего сделать нельзя. Это так?

— У вашей мамы, видимо, поражена лобная доля левого полушария, поскольку была нарушена речь. И возникли апатия, нежелание что-либо делать (абулия), отсутствие интереса к жизни, замкнутость. Может быть агрессия по отношению к близким. Уже доказано, что инсульт сам по себе приводит к когнитивным нарушениям (снижению внимания, ухудшению речи, мышления, запоминания) и к депрессии. Желательно показать маму психологу. Если есть основания, назначаются антидепрессанты.

*— Беспокоит Игорь из Бердичева. Три года назад у меня был ишемический инсульт. Сейчас чувствую себя относительно нормально, хотя остался звон в ушах, изредка бывают головокружения. Как убрать звон и что делать, чтобы не случился повторный инсульт?

— Эти последствия инсульта уже устранить маловероятно — прошло слишком много времени. Главное — предотвратить повторный инсульт. Все в ваших руках: здоровый образ жизни, полноценное питание, достаточная физическая нагрузка и прием медикаментов, назначенных врачом.

Жизнь после инсульта Принимать препараты, назначенные врачом.

Регулярно измерять давление.

Следить за уровнем холестерина и сахара в крови.

Ходить до часа каждый день.

Раз в год делать ЭКГ и сдавать общий анализ крови.

Ранее врач-кардиолог Ольга Пантась рассказала «ФАКТАМ», какие признаки у инфаркта и как предупредить заболевания сердца и сосудов.

Фото Оксаны Левчук, «ФАКТЫ»

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