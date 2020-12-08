Мышцы горели огнем: Людмила Барбир рассказала «ФАКТАМ», как перенесла ковид

Популярная ведущая утреннего проекта «Сніданок з «1+1» Людмила Барбир уже вернулась к работе после перенесенного коронавируса. Около четырех недель Люда сражалась с болезнью, перенося сильные боли в теле и лишившись вкуса и обоняния. Восьмилетний сын телеведущей Тарас перенес болезнь бессимптомно, а муж Игорь попал в больницу. Сейчас Игорь уже восстанавливается дома, а Людмила вновь выходит в утреннем эфире вместе со своим неизменным партнером Русланом Сеничкиным. Кстати, никто из коллег по «Сніданку» от нее не заразился. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Людмила рассказала о своих симптомах, самом тяжелом дне и восстановлении после болезни.

— Люда, как вы себя чувствуете?

— Уже нормально, хотя достаточно долго отходила от болезни. Она дала осложнение на почки — до этого они меня никогда не беспокоили. Ощущала сильную усталость. Тяжело было восстанавливаться, делать физические упражнения. Даже самые элементарные. Мне становилось плохо, кружилась голова, пекло в носу. Помню, мы снимали ролик для новой рубрики в «Сніданку» про гимнастику. Вроде ничего сложного, но каждое движение вызывало у меня одышку, словно пробежала свои традиционные восемь километров. До сих пор чувствуется тяжесть в голове, когда просыпаюсь. Кстати, мои знакомые, которые уже переболели, рассказывают о похожих ощущениях.

Людмила Барбир и Руслан Сеничкин

— С чего все началось?

— У меня покраснело горло и появился насморк. Была слабость. Я сразу начала полоскать горло, промывать нос, как обычно делаю в таких случаях. Очень слежу за здоровьем: учитывая специфику работы, мне всегда надо быть в форме. Постоянно хотелось спать, но я списывала это на последние дни эфирной недели и усталость.

— Мыслей о коронавирусе не было?

— Нет, думала, это просто переутомление. Но затем у меня начались сильные судороги мышц. Знаете, было впечатление, что ты растягиваешься в шпагате до предела, и вот в этом состоянии (сильной боли на грани) находились мои мышцы. Невозможно было спать, ходить, сидеть — мышцы просто горели огнем. Никакие массажи или растирания не помогали. Такое состояние у меня было несколько дней. В это время обострились все болезни, которые до этого были в «сонном» состоянии: опять начали беспокоить протрузии в позвоночнике. И на этом фоне полностью пропали вкус и обоняние. Все еда была, как трава. Вот тогда я подумала о коронавирусе.

— Сейчас вкус вернулся?

— Только теперь начинаю возвращаться к прежним ощущениям. Когда боли в мышцах стали понемногу уходить, появился страшный дискомфорт в голове. Это длилось два дня. Голова так болела, что в какой-то момент я решила вызвать скорую помощь. Подобного со мной никогда не случалось. Затем сильно понизилось давление — 90 на 50, 75 на 50 — для меня это совсем не характерно.

— Была при этом температура?

— Она поднялась только в самом начале, а потом упала. Так и держалась ниже нормы. Мне было сложно на чем-то сосредоточиться, читать серьезную литературу, держать в уме и анализировать информацию. Даже когда я помогала сыну Тарасу делать задачу по математике, все путалось, было сложно сохранить ясность.

— Сын заболел?

— Бессимптомно. А вот муж заболел серьезнее, у него оказалась тяжелая форма коронавируса. Началось двустороннее воспаление легких, температура 39,4 держалась несколько дней. Он постоянно мерял уровень кислорода — показания все время прыгали. При этом вкус и нюх у Игоря сохранился. Лучше не становилось, и мы приняли решение о его госпитализации.

Людмила Барбир с сыном Тарасом

— Были на связи с семейным врачом?

— Конечно. Когда у меня исчезли вкус и обоняние, поняла, что это явный симптом для того, чтобы сделать тест. Я получила положительный результат, сразу связалась с семейным врачом, и мы постоянно были на связи. Соблюдала все предписания, выпивала по четыре литра в день щелочной воды, принимала витамины С, D, цинк и противовирусные.

— От чего вам становилось легче?

— Боли снимала только таблетками. В остальное время старалась просто отвлечься — читала легкую литературу, была на связи со своими родными. Общение мне помогало. Связывалась с коллегами и радовалась, что никого из них не заразила.

— Знаете, где подхватили болезнь?

— До сих пор не пойму. Особо никуда не ходила — только работа, супермаркеты, аптека. Очень сложно сказать, где я могла подхватить вирус. Стараюсь придерживаться всех правил безопасности, хожу все время в маске, постоянно пользуюсь антисептиком. И таким правилам следует моя семья.

— Вы делали тест на антитела?

— Не передать словами, как была счастлива, узнав, что мой второй тест на коронавирус оказался отрицательным. Что касается антител… Полагаю, сейчас это просто бесполезная трата денег — понятно, что сразу после болезни они есть. Сделаю через три месяца и узнаю, нахожусь ли под защитой.

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