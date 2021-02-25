«Буду снимать жилье»: Илон Маск распродает все свои дома и квартиры

В понедельник, 22 февраля, американский бизнесмен Илон Маск потерял за день 15 миллиардов долларов и уступил первое место в рейтинге самых богатых людей в мире Джеффу Безосу, основателю компании Amazon. Произошло это после падения акций Tesla на 20%. Рыночные аналитики считают, что Маск стал жертвой эффекта домино. Некоторые инвесторы Tesla начали спешно избавляться от своих акций на фоне падения курса биткоина, поскольку компания Маска, не испытывающая особых проблем, стала ассоциироваться с криптовалютой. Это произошло после того, как Илон Маск сделал очень крупное капиталовложение в биткоины — 1,5 миллиарда долларов, а Tesla объявила, что начинает принимать их в качестве оплаты за свои электромобили. Стоимость биткоинов после этого выросла почти на 50%. В воскресенье, 21 февраля, за один биткоин давали рекордные 57 тысяч долларов! Однако на следующий день криптовалюта стремительно потеряла 20% своей стоимости. Заметьте, на столько же упали в цене акции Tesla. Тем не менее биткоин все еще стоит почти 48 тысяч долларов, что гораздо выше, чем было до объявленной Маском инвестиции. Кстати, Илон сам виноват в случившемся. Маск пользуется такой популярностью в финансовом мире, что один его твит способен взорвать рынок! И «качели» с акциями Tesla и курсом биткоина доказывают это. Стоимость криптовалюты обрушилась, после того как бизнесмен написал в Twitter: «Стоимость биткоина кажется высоковатой, lol». Имя Маска давно ассоциируется не только с бумом на электромобили и аккумуляторы нового поколения. Его компания SpaceX активно участвует в освоении космоса. На сегодняшний день она стала главным партнером НАСА. Корабли Dragon научились доставлять на орбиту не только грузы, но и астронавтов. Успехи SpaceX положили конец 10-летней монополии Роскосмоса на пилотируемые полеты. Но Маск смотрит гораздо дальше. Миллиардер поставил перед собой амбициозную задачу осуществить первую в истории пилотируемую миссию на Марс и основать там постоянную колонию землян. Обо всем этом американский бизнесмен рассказал в интервью журналисту Матиасу Депфнеру, которое было опубликовано в журнале Business Insider.

«Технология создания вакцин от COVID-19 содержит мощный потенциал лечения всех видов рака»

— Мудрый немецкий политик Вольфганг Шойбле сказал: «Если и есть некая абсолютная ценность в нашем основном законе, так это достоинство человека. Оно вечно. Но это не исключает того, что мы смертны».

— Все умирают.

— Да, умирают все, но достоинство нуждается в защите. Особенно во времена пандемии. Какие-нибудь из ваших взглядов изменились после того, как вы сами заразились вирусом?

— Если честно, нет.

— Каков ваш прогноз на ближайшее лето? Вакцинация сработает?

— У нас появится так много вакцин, что мы не будем знать, что с ними делать. Их будет больше, чем мы сможем использовать.

— А каковы побочные эффекты? Скажем, в отношении онкозаболеваний?

— С уверенностью могу сказать только то, что разработка и производство вакцин получили турбозаряд. Стремительно развивается совершенно новая технология вакцин. Я говорю о вакцинах mRNA (мРНК), потому что технология их создания содержит в себе мощный потенциал лечения всех видов рака. Я думаю, что разработки компаний BioNTech, CureVac, Moderna — это будущее медицины. С помощью mRNA можно будет вылечить все что угодно. Это очень похоже на компьютерную программу. Вы вводите в компьютер данные о любом вирусе, в том числе синтетическом, и программа сама все рассчитывает и выдает результат. Господи, с ее помощью можно в итоге превратиться в бабочку!

— Это также будет мощнейшим стимулом для развития экономики, так?

— Да, в это направление сейчас вкладываются огромные деньги. Кроме того, пандемия значительно ускорила развитие технологий тестирования. Здесь также достигнут впечатляющий рывок.

— В 2014 году вы получили в Берлине почетную премию Golden Steering Wheel. Я сидел в зале рядом с очень известным председателем совета директоров гигантской немецкой автомобилестроительной компании. Когда вы вышли на сцену и произносили свою речь, я спросил его: «Этот парень не вызывает у вас беспокойства? Мне кажется, он настроен серьезно». И получил ответ: «Нет, нисколько. Совершенно не тревожусь. Возможно, его сумасшедшая идея строить электромобили и интересна, но она не для массового рынка. К тому же эти парни не знают, как делать по-настоящему хорошие машины. У них нет опытных инженеров».

— Очень интересно! Тогда у нас действительно были некоторые проблемы.

— Но что вы думаете о пренебрежении, с которым он говорил о вас?

— Пренебрежение никогда не было проявлением ума.

— Но он говорил совершенно серьезно: «Это никогда не сработает!» А сегодня рыночная стоимость Tesla составляет 536 миллиардов долларов (цифры указаны на момент беседы журналиста и Маска. — Ред.). И это в два с половиной раза выше, чем стоимость Volkswagen, Daimler, BMW вместе взятых. Герберт Дисс, председатель совета директоров Volkswagen, полушутя сказал мне недавно, что Tesla могла бы купить с потрохами VW. Вас такая возможность привлекает?

— Нет, мы предпочитаем действовать независимо. Но мы готовы предоставить лицензию на некоторые наши технологии таким компаниям, как BMW. Мы стараемся быть максимально открытыми в том, что способно помочь добиться нашей главной цели — повысить привлекательность возобновляемых источников энергии. Поэтому мы не выстраиваем стену между нами и конкурентами. Мы собираемся сделать общедоступной создаваемую нами сеть Supercharger для зарядки электромобилей. Также предлагаем по лицензии другим производителям нашу технологию Autopilot. И интерес к этому есть у многих производителей. Мы только рады этому.

— Традиционные слияния и поглощения компаний не являются стратегией Tesla?

— Традиционные поглощения — очень жесткая политика, потому что у каждой компании есть свои традиции, культура, история. Но я ничего не исключаю. Если какая-нибудь компания скажет: «Пожалуйста, мы заинтересованы в слиянии с Tesla», — мы рассмотрим это предложение. Но никогда не предпримем недружественное поглощение.

«Чиновники всегда враждебно реагируют на что-то новое»

— Вы чувствовали некую враждебность со стороны чиновников, ответственных лиц шесть лет назад?

— Да, эти чиновники были раздражены. Их нельзя было назвать дружелюбными.

— А агрессивными?

— О, сколько угодно.

— Это как-то навредило Tesla? Или, наоборот, мотивировало вас и ваших помощников?

— Мы не принимали такую враждебность на свой счет. Чиновники всегда так реагируют на что-то новое. Новые технологии, идеи. Это естественно. Но такая реакция была на последнем месте в списке того, что служило для нас мотивацией. На определенном этапе мы попытались создать совместную фирму с Daimler и Toyota. Но мы поняли, что энтузиазм наших партнеров не достаточен. В результате мы свернули эти проекты и сосредоточились на разработке собственных моделей. И это, как мне кажется, стало решающим шагом.

— Что изменилось с тех пор?

— Сегодня совершенно очевидно, что люди хотят ездить на электромобилях. Они хотят безопасный надежный транспорт. Они хотят пользоваться чистой энергией. Причем, чем моложе человек, тем больше он заботится об экологии. Эти люди становятся старше и переходят в поколение тех, кто принимает решения. Это естественный порядок во всем мире.

«Мы хотим ежегодно продавать не менее 20 миллионов Tesla»

— Сколько машин Tesla вы собираетесь продать в ближайшие 10 лет?

— Сегодня в мире активно используются примерно 2 миллиарда автомобилей — легковых и грузовых. Их количество растет. Нам бы хотелось ежегодно добавлять в этот всемирный автопарк по одному проценту наших электромобилей. Так что все просто — мы хотим ежегодно продавать не менее 20 миллионов Tesla.

— Это означает, что нынешняя стоимость вашей компании вполне оправданна. Но вы написали, что считаете ее завышенной. Почему вы так сделали?

— На самом деле, я так сказал, когда стоимость акций Tesla была гораздо ниже, чем сейчас. Тогда это было примерно 800 долларов за акцию. После этого мы провели пятиэтапное разделение. Фондовый рынок — странная штука, скажу я вам. Он напоминает человека, страдающего маниакальной депрессией. И это человек каждый день твердит вам о том, сколько стоит ваша компания. Один день он чувствует себя лучше, на следующий день у него обострение депрессии. А ваша компания не меняется! Она все такая же, продолжает работать, производить товары и услуги. Но биржи сходят с ума. Если вы спросите меня, верю ли я в то, что стоимость Tesla останется столь же высокой в будущем, я отвечу — возможно. Но это зависит от того, сможем ли мы действительно продавать по 20 миллионов машин ежегодно. Кроме того, важнейшее значение для будущего Tesla имеют также выпускаемые нами солнечные батареи.

«Думаю, что именно в Китае появится в ближайшее время главный конкурент Tesla»

— Нынешнее поколение чиновников и ответственных лиц способно внести свою лепту в создание здоровой экосистемы или они упустили свой шанс?

— Определенно еще не поздно. Мы наблюдаем решительный сдвиг в сторону производства электромобилей, демонстрируемый руководством Volkswagen. Многие китайские компании очень и очень быстро двигаются в этом же направлении. Думаю, что именно в Китае появится в ближайшее время главный конкурент Tesla. Их рынок очень перспективный. У них есть несколько очень хороших компаний, а трудолюбие и упорство китайцев прекрасно известно. На данный момент примерно от 80% до 90% крупных автомобильных компаний заявили, что начинают массовое производство электромобилей.

— С электрификацией автомобилей все ясно, не спорю. А что изменилось в вопросе использования автопилотов? Помнится, пару лет назад вас спросили о том, когда, по вашему мнению, разрешат использование беспилотных автомобилей. А вы ответили: «Мне не интересно, когда разрешат ездить беспилотным автомобилям. Меня волнует, когда людям запретят ездить за рулем!» И кто-то сказал тогда — этого никогда не произойдет, потому что нельзя представить себе поездку в машине, которую вы не контролируете. А вы сказали: «Сто лет назад никто не мог представить себе поездку в лифте без лифтера. Сегодня мы не можем представить себе лифт с лифтером!» Вы до сих пор верите в эту аналогию?

— Хочу выразиться предельно ясно. Я определенно не хочу отобрать у автомобилистов рулевое колесо! Я говорю о том, что мне представляется наиболее вероятным — беспилотные автомобили станут безопаснее, чем управляемые людьми. И это приведет к тому, что получить водительские права станет сложнее. Повысятся требования. В настоящее время это просто, потому что людям нужны индивидуальные средства передвижения. Но именно люди садятся за руль пьяными, отвлекаются во время вождения, допускают ошибки. Сколько аварий во всем мире происходит сегодня только потому, что водитель отвлекся, переписываясь с кем-то в мессенджере или просто читая пришедшее ему сообщение! Когда поездка в беспилотном автомобиле станет в 10 раз безопаснее, чем в управляемом человеком, в 10 раз станут строже требования к желающим получить водительские права. Это «фактор десяти», так я его называю.

— А «фактор пяти» или «фактор четырех» вас не пугает? Ведь на этом промежуточном этапе возникнет наиболее опасная комбинация, когда половина машин на дорогах будет управляться людьми, а половина — компьютерами!

— Да, это очень опасный переходный этап. Но мы должны его пройти. Меня пугает другое. Беспилотные автомобили могут стать настолько безопасными и привлекательными, что этот излишний комфорт сделает людей беспечными. Они перестанут обращать внимание на то, о чем не следует забывать.

— Когда мы, по вашему мнению, можем достигнуть пятого уровня?

— Я убежден в том, что Tesla достигнет пятого уровня безопасности поездки уже в следующем году. Даю 100%!

— А дальше?

— Увы, я не контролирую график достижения совершенства.

— Но Tesla способна его достичь? В теории?

— Безусловно. Лично я езжу на модели Alpha, которая оснащена новейшей беспилотной программой. И я уже много раз спокойно преодолевал сложнейшие развязки и прочие трудности на дорогах в разных местах, вообще не прикасаясь к рулевому колесу. Могу сказать, что это подлинное удовольствие. Особенно, когда утром едешь на работу или вечером возвращаешься домой уставшим.

Илон Маск

— Но когда все же власти разрешат это? Есть прогнозы? В США, Европе, Китае?

— В США разрешение будет получено очень скоро. Особенно в отдельных штатах. Что касается других стран, то, думаю, одной из первых будет Норвегия. Они уже заявили об этом. Вот где у нас действительно есть серьезные трудности, так это в странах Евросоюза. Комитет, рассматривающий эти вопросы, собирается только раз в шесть месяцев. Причем повестка заседания утверждается тоже за шесть месяцев до него. Это очень сложно. К тому же слишком много стран должны дать согласие в итоге. Мне это напоминает кухню, на которой одновременно находятся слишком много поваров!

— Вы достигли большого прогресса в разработке аккумуляторов, особенно в вопросах продолжительности работы без подзарядки. Но для производства такого количества батарей вам нужны литий, медь, кобальт…

— На самом деле, главной проблемой является никель.

— Понятно. И все эти металлы преимущественно выпускаются в странах, большинство которых не являются демократическими. Во многих из них на рудниках используется детский труд. Там происходят прочие ужасные вещи. Вас это не беспокоит? С одной стороны, вы стремитесь сделать вклад в улучшение экологии и спасение климата на планете. С другой стороны, способствуете укреплению тоталитарных режимов, которые заставляют простых людей работать в ужасающих условиях.

— Смотрите, мы настаиваем на том, чтобы все наши поставщики обеспечивали этические нормы при добыче и производстве интересующих нас материалов. За этим следят международные общественные организации. Я совершенно уверен, что ни на одной из шахт, где добывается руда для нас, не используется детский труд. Если подобные вещи выявляются, мы действуем мгновенно и решительно. Я смотрю на данную проблему иначе. Наши заказы помогают развивающимся странам. Например, кобальт мы покупаем в Конго. Люди в этой стране рассчитывают на наши деньги.

— Хорошо, оставим этическую сторону. А вас не беспокоит, что однажды наступит день, когда запасы того же кобальта просто иссякнут?

— Я уверен в том, что недра Земли хранят достаточное количество полезных ископаемых, необходимых для массового производства электромобилей. Никакой глобальной катастрофы в этом смысле не произойдет.

«Я по природе немного цыган»

— Грюнхайде. Город в Германии, где вы строите завод. Я был там сегодня утром. Впечатляет. В ноябре 2019 года вы объявили об утверждении проекта. В июне 2020 года началось строительство. В июле нынешнего года вы обещаете его завершить. На первом этапе 12 тысяч человек получат работу. Когда предприятие выйдет на полную мощность, это будет 40 тысяч рабочих мест. Вы говорили, что строительство обойдется в 1,1 миллиарда долларов. Укладываетесь в этот бюджет? А в сроки?

— К сожалению, мы будем вынуждены превысить бюджет. Увы, так это работает.

— Для сравнения. Небольшой концертный зал в Гамбурге — филармония на Эльбе — строился 10 лет. Заявленная смета — 77 миллионов евро. Итоговые расходы — 866 миллионов евро. Новый аэропорт в Берлине должен был быть построен в 2011 году. Но открылся только в 2020 году. Заявленная смета — 1,7 миллиарда евро. В итоге израсходовано 7,3 миллиарда евро…

— Вау! Уверен, с нами такого не произойдет!

— То, что вы делаете сейчас в Германии, расценивается многими крупными немецкими застройщиками как некая провокация. Никто из них не укладывается в смету и сроки. У вас превышение сметы, по вашим словам, небольшое. И со сроками все в порядке. В чем секрет? Вы лично все контролируете?

— Да, моя личная вовлеченность в такие проекты весьма значительна. Последние месяцы я провожу больше времени в Берлине, чем где бы то ни было. И основные мои усилия направлены на получение всевозможных разрешений.

— Стоп! У вас до сих пор нет разрешения? Вы строите, получив лишь временное согласие властей?

— Да, технически все выглядит именно так. У нас есть временное разрешение. Согласен, это риск. Но очень надеюсь, что очень скоро мы получим полное разрешение. У нас сложились хорошие отношения с соответствующим ведомством. И они очень стараются. Знаете, проблема, по-моему, заключается в существующих в Германии правилах. Слишком много регуляторов. Очень важно изменить эту систему, упростить ее. Надеюсь, это будет сделано. Ведь это поможет экономике всей страны.

— Когда вы общаетесь с политиками и чиновниками, у вас создается впечатление, что они в этом серьезно заинтересованы?

— Регуляторы, то есть чиновники, здесь не виноваты. Они ведь поставлены для того, чтобы соблюдались существующие правила. Некоторые из этих правил были приняты 20, 30, 40 лет назад. Они были хорошими тогда. А сейчас? Не уверен. Ежегодно принимаются новые правила. Они накладываются на старые. Так и возникает эта громоздкая сложнейшая система. Мне кажется, нужна политическая воля изменить все это. В противном случае настанет момент, когда нельзя будет вообще ничего построить!

— Знаете, это проблема не только Германии. Скорее — всего Евросоюза. Тем не менее вы рискнули строить завод здесь, недалеко от Берлина. Что было для вас главным мотивом? Утереть нос этим немцам и построить в самом сердце мирового автопрома свой завод? Или вы руководствовались исключительно экономическими причинами — дешевой землей и отличным месторасположением?

— Прежде всего для Tesla было крайне важно обозначить свое присутствие в Европе, начать производство здесь, у вас. Нет никакого смысла производить машины в Калифорнии, чтобы потом доставлять их по морю в европейские страны или куда-нибудь еще.

— Значит, чистой воды логистика?

— Нет, еще экология. Какой смысл производить экологически чистые электромобили, чтобы потом транспортировать их на судах, работающих на мазуте?! Ну и логистика, конечно. Чем ближе производится товар к своему потенциальному потребителю, тем выгоднее всем. Поэтому нам нужен был завод в Европе. А Германию я выбрал потому, что здесь действительно живет и работает очень много талантливых людей. У меня полно друзей-немцев. Мне нравится в Берлине. И, если честно, в Германии веселее, чем в Британии.

— Гедонизм победил?

— Мне же нужно как-то развлекаться. Конечно, в Мюнхене тоже было бы весело, но эта территория BMW. Поэтому мы выбрали Берлин, Пруссию. Я очень люблю историю. И мне всегда нравился король Пруссии Фридрих Великий. Любой, кто изучает историю, скажет вам, что он не зря заслужил такой титул.

— Сто лет назад Берлин называли всемирным центром промышленности, бизнеса, культуры. А также ночной жизни. Вы хотите вернуть ему эту славу?

— Да, в Берлине и сегодня лучшие ночные клубы.

— То есть вам нравится жить здесь?

— Знаете, я по природе немного цыган или что-то вроде того. Не сижу на одном месте. Но в Берлине я готов с удовольствием проводить довольно много времени.

«Сегодня ночевал на заводе. В одном из конференц-залов»

— Купили себе жилье здесь?

— Нет, не собираюсь. Останавливаюсь в отелях.

— Хорошо, где вы сегодня ночевали?

— На заводе. В одном из конференц-залов.

— Вы спали на заводе?!

— Да.

— Один?

— Насколько я понимаю — да (смеется). Вы просто должны прочувствовать эту ситуацию.

Илон Маск и журналист Матиас Депфнер, которому он дал интервью. Фото The Business Insider

— Недавно вы сказали, что обладание чем-то мешает вам идти вперед. Поэтому вы избавляетесь от вашей собственности. И вы распродаете недвижимость. Это была метафора?

— Нет, я продал главный из своих домов.

— Тот, что в Лос-Анджелесе?

— Да. Сделка состоялась два месяца назад. Кстати, купил дом парень из Китая. Потом я продал еще один дом — через дорогу от первого. Там когда-то жил Джин Уайлдер (знаменитый голливудский комик, сыграл в культовых комедиях «Молодой Франкенштейн», «Продюсеры». — Ред.), и дом до сих пор хранит его дух. Я продал его гораздо ниже рыночной цены племяннику Уайлдера. Он вырос там. И я не жалею. Сейчас я нахожусь в процессе продажи всех домов и квартир, которые мне принадлежат. А сам буду снимать жилье.

— Зачем вы это делаете? Слишком дорого обходится содержание всей этой недвижимости? Или вы чувствуете себя связанным? Вы же занимаете то первое, то второе место в списке самых богатых людей в мире! И вдруг избавляетесь от недвижимости…

— Фактически я стремлюсь к тому, чтобы избавиться от любого имущества, движимого и недвижимого, имеющего хоть какую-то денежную ценность. За исключением, конечно, моих долей в компаниях. Мне это не нужно. Когда на работе аврал, я прекрасно сплю на заводе или в своем офисе. Я бы даже не арендовал жилье, но у меня есть дети. И им нужно нормальное место для жизни. Так что их я этим обеспечиваю. А лично мне много места не надо.

— То есть никаких коллекций произведений искусства, домов, вилл, редких автомобилей? Ничего такого, с чем обычно у нас ассоциируется жизнь богачей? Вы верите, что отсутствие всего этого делает вас свободным человеком?

— Да, я так думаю. Однако главной причиной для меня является необходимость сосредоточить в своих руках как можно больше свободных финансов. Мое богатство — это акции Tesla и SpaceX. Если они обанкротятся, я тоже тут же стану банкротом. На 100%. Но я не стараюсь обезопасить себя, продавая имущество. Для чего я делаю это на самом деле? Я уже говорил прежде, что считаю крайне важным для человечества стать межпланетной цивилизацией. Мой план — построить город на Марсе. А это потребует больших ресурсов. Тем не менее, я хочу вложить в этот проект как можно больше денег. Личных денег.

— И вы сосредоточились теперь на этом?

— Да. И я очень хочу дать всем понять, что настроен серьезно. Когда люди увидят, что я продал все мое имущество, им станет ясно — Маск не шутит.

«Многие мои друзья уже смеются надо мной: Илон, ты опять беременный!»

— Есть еще то, что лимитирует вашу личную свободу, однако при этом остается вашим приоритетом. И это ваши дети. У вас их шестеро…

— На данный момент. Вы назвали правильное число (смеется).

Илон Маск поделился в Instagram фото со своим младшим сыном

— Объясните, пожалуйста, почему дети так важны для вас? Почему вы при любом удобном случае агитируете других обзаводиться потомством?

— Многие мои друзья уже смеются надо мной: Илон, ты опять беременный! А у них при этом своих детей нет вообще. Или в лучшем случае только один ребенок. И я им отвечаю — приятель, а как же человечество будет развиваться дальше, если у тебя, у нашего друга, у еще одного друга детей нет и не предвидится? Серьезно, во многих странах смертность превышает рождаемость. И эту проблему не решить с помощью массовой иммиграции. Если ты вообще веришь в будущее человечества, ты должен быть уверен в том, что оно не вымрет как динозавры. Но люди не появятся из ниоткуда. Да, многие говорят, что Земля и так перенаселена. Но это полная чушь! У них складывается такое ошибочное мнение, потому что они живут в переполненных городах. А вы хоть раз выезжали в сельскую местность? Или хотя бы смотрели в иллюминатор, пролетая над своей страной на самолете? Знаете, какой шанс того, что сброшенная обычная авиабомба упадет кому-нибудь на голову? Нулевой!

— Один мой друг, у которого было весьма несчастливое детство, пришел к выводу, что у него самого никогда не будет детей. Ваше детство, насколько известно, тоже было не самое счастливое. Тем не менее вы решили нарожать как можно больше детей…

- Не уверен в этом (смеется). Технически у меня их могло бы быть гораздо больше! А если серьезно, я действительно люблю детей. И стараюсь быть для них хорошим примером.

«Однажды меня избили почти до смерти»

— Правда, что вас буллили в школе?

— Это был настоящий ад. И в школе, и дома. Я годами чувствовал себя несчастным.

— Почему? Почему над вами издевались сверстники? Они чувствовали, что вы какой-то особенный?

— Нужно понимать, что Южная Африка очень и очень жестокое место. Насилие там является нормой. Так что речь идет не только о словесных оскорблениях.

— Физическое насилие?

— Однажды меня избили почти до смерти. Я пролежал в больнице какое-то время. Но это не такая уж уникальная история, к сожалению.

— А это не могло подтолкнуть вас к стремлению улучшить этот мир? Не зря же говорят, что травмы, полученные нами в детстве, очень часто становятся главной мотивацией для достижений успехов в жизни.

— Я и без того был мотивированным ребенком. На самом деле, моим главным мотиватором в детстве были книги. Я постоянно читал. Особенно любил научную фантастику. Но вот что я хочу сказать. Если у вас тяжелое детство, вы можете выбрать два пути. Первый — отплатить людям за унижения и оскорбления, а это значит, что вы тоже становитесь злым человеком. И это плохо. Поэтому я выбрал второй путь.

— Почему? Что вам подсказало поступить именно так?

— Я уже ответил. Я много читал.

— Какие писатели оказали на вас наибольшее влияние?

— Как ни странно, Ницше и Шопенгауэр. Не рекомендовал бы читать их книги 13-летним.

— Их и в более старшем возрасте немногие поймут!

— Да, они могут окончательно отбить последнюю любовь к человеку. Но потом я прочитал «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса. Вот поистине философская вещь, хотя внешне выглядит как комедия. Эта книга подсказала мне, что ответы на все мои вопросы таит Вселенная. И эти ответы несложно получить. Важно только правильно задавать вопросы. Какой смысл спрашивать, что за ад нас окружает? Он часть Вселенной. В чем смысл жизни? Это самый неправильный вопрос! Гораздо важнее узнать, почему мы оказались на Земле? Куда мы двигаемся дальше?

«Нужно чувствовать жизнь. Холодные рассуждения и расчеты не помогут. Только чувственное восприятие!»

— Когда мы недавно сидели с вами вместе в ресторане в Потсдаме, я спросил, в чем смысл жизни? Вы задумались на пару секунд и ответили: «Возможно, в этом вкуснейшем французском сыре!»

— Точно.

— Не хотите объяснить теперь?

— Попробую. Нужно чувствовать жизнь. Холодные рассуждения и расчеты не помогут. Они бесполезны. Только чувственное восприятие! Всегда нужно спрашивать у вашего сердца. Что оно вам говорит? И тогда наступает момент, когда вы вдруг осознаете, сколько хорошего и даже прекрасного есть в нашей жизни.

— Мне очень понравилось еще одно ваше выражение. Оно такое простое и одновременно точное.

— Какое?

— «Без смеха я не могу быть счастливым».

— Это точно. Что такое смех? Это знак, говорящий о том, что цивилизация движется в правильном направлении…

Перевод Игоря КОЗЛОВА, «ФАКТЫ» (оригинал Mathias Döpfner / The Business Insider)

Фото в заголовке The Business Insider

20

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter