Марина Лазебна: «Звертатися за житловою субсидією можна і потрібно в будь-який місяць року»

Після підвищення цін на газ сплата за комірне для сімейних бюджетів багатьох українців стала непомірним тягарем. Саме тому питання оформлення субсидії в розпал опалювального сезону цікавить не одну сім’ю. Зокрема українці, будучи мобільною нацією, часто навчаються чи їздять на заробітки до інших міст й країн. Вдома у таких сімей залишаються рідні та близькі, які не завжди мають чим платити за житлово-комунальні послуги. Чи можна оформити субсидію посеред опалювального сезону, кому можуть відмовити, як самостійно прорахувати суму допомоги від держави на сплату «комуналки», «ФАКТИ» розпитали у міністра соціальної політики Марини Лазебної.

«У зв’язку з пандемією та карантинними обмеженнями ми зробили кілька додаткових кроків, щоб допомогти громадянам»

— Після останнього підвищення ціни на газ багато українців зрозуміли, що самостійно не можуть сплачувати «комуналку». Чи можна зараз, посеред опалювального сезону, оформити субсидію?

— Безумовно. Субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону відповідно. Тому звертатися за житловою субсидією можна і потрібно в будь-який місяць року, в тому числі протягом опалювального сезону.

— Хто може розраховувати на допомогу від держави?

— Всі, хто на законних підставах перебуває на території України, зареєстровані й не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги (ЖКП). Тобто їх витрати на оплату цих послуг перевищують розмір обов’язкового платежу (в межах встановлених нормативів споживання).

У 2020 році ми у зв’язку з пандемією та карантинними обмеженнями зробили кілька додаткових кроків, щоб допомогти громадянам. Так, на 50 відсотків збільшили соціальні норми споживання низки ЖКП, оскільки розуміли, що люди більше знаходяться вдома, відповідно більше споживають цих послуг. Автоматично, без особистих звернень, перепризначали держдопомогу всім, хто її раніше мав. Надали можливість оформити субсидію сім’ям, у яких хтось офіційно працює за кордоном, оформив допомогу по частковому безробіттю і не сплачує ЄСВ (єдиний соціальний внесок. — Авт.). Також ми встановили, що розмір субсидії не враховується при розрахунку розмірів державних соціальних допомог, які надаються людям.

Громадяни, які не можуть самотужки платити за житлово-комунальні послуги, повинні звернутися за субсидією

— Кому точно відмовлять в субсидії?

— Орендодавці, які не задекларували доходи від здачі майна в оренду, люди, які здійснили одноразову покупку вартістю понад 50 тисяч гривень. Також ті, хто протягом року перед зверненням за субсидією придбали земельну ділянку, квартиру, будинок вартістю понад 50 тисяч гривень, власники автівок, з дня випуску яких пройшло менше п`яти років (крім мопедів та транспорту, наданого органами соцзахисту. — Авт.), боржники з оплати житлово-комунальних послуг, які мають несплату понад 340 гривень.

Не призначають субсидію, коли у складі домогосподарства є повнолітні, які понад три місяці в межах періоду, за який розраховуються доходи для призначення субсидії, не сплачували мінімальний ЄСВ і при цьому перебували за кордоном без офіційного працевлаштування там. Виняток — люди за кордоном доглядають дитину до досягнення нею трирічного віку, перебувають у службових відрядженнях, лікуються або навчаються.

Не призначають субсидії, коли опалювальна площа житлового приміщення перевищує 130 квадратних метрів для квартир у багатоквартирному будинку, 230 — для індивідуальних будинків. Але це обмеження не стосується дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, багатодітних сімей, сімей, у яких проживають троє і більше дітей, з урахуванням тих, над якими встановлено опіку чи піклування.

Відмова чекає й у тому випадку, якщо хтось із домогосподарства не сплачує аліменти понад три місяці. Це обмеження не застосовують до боржників з алко- або наркозалежністю, відсторонених від роботи в рамках кримінального провадження, тих, хто знаходиться під домашнім арештом, під вартою або безвісно відсутні.

При цьому ми розуміємо, що все багатоманіття життєвих ситуацій передбачити на рівні нормативного акту неможливо. І можуть бути індивідуальні випадки, коли родина справді потребує допомоги в оплаті ЖКП, але за деякими формальними критеріями є перешкоди. У таких випадках допомога може призначатися за рішенням комісій, утворених районними держадміністраціями або виконавчими органами місцевої влади, на підставі акту обстеження матеріально-побутових умов проживання.

Зокрема за рішенням комісії на підставі акту може призначатись субсидія, якщо у працездатних доходи менші мінімальної зарплати, є заборгованість з оплати житлово-комунальних послуг. У містах обласного значення комісія має право призначити субсидію при відсутності доходів у людини зі складу домогосподарства лише в тому випадку, якщо нею було сплачено ЄСВ у розмірі не менше мінімального протягом двох місяців підряд перед зверненням за субсидією. Такий підхід мотивує громадян до офіційного працевлаштування та детінізації реальних доходів.

«Розрахунок житлової субсидії здійснюється в автоматичному режимі»

— Які документи потрібно подати для оформлення субсидії?

— Передовсім необхідно звернутися до органу соцзахисту населення, уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або центру надання адміністративних послуг за зареєстрованим місцем проживання. Потрібно подати заяву про призначення субсидії та декларацію про доходи і витрати за формами, встановленими Мінсоцполітики.

Заяву та декларацію можна подати особисто, надіслати до органу соцзахисту населення поштою або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

Щоб отримати субсидію, заяву та декларацію про доходи можна подати особисто, надіслати до органу соцзахисту населення поштою або в електронній формі

— У зв’язку з карантином чи є обмеження в роботі цих органів?

— Вони працюють у штатному режимі з дотриманням карантинних обмежень, встановлених КМУ.

— Доходи за який період беруться до уваги при розрахунку суми субсидії?

— Для розрахунку розміру житлової субсидії враховуються такі доходи:

4 за III і IV квартали попереднього календарного року — у разі, коли житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону (травень);

4 за I і II квартали поточного календарного року — у разі, коли житлова субсидія призначається з початку опалювального сезону (жовтень);

4 за два квартали, що передують місяцю звернення за призначенням житлової субсидії, — у разі, коли вона призначається не з початку опалювального (неопалювального) сезону.

У такому ж порядку розраховується середньомісячний сукупний дохід під час призначення субсидії без звернення на наступний період домогосподарствам, яким її призначили в минулому неопалювальному сезоні. А також під час розрахунку цього виду допомоги на опалювальний сезон.

Субсидія на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива призначається, виходячи з розміру доходу осіб зі складу домогосподарства та членів їх сімей за попередній календарний рік.

— Знаю з власного досвіду, що часто працівники органів соцзахисту при нарахуванні субсидії помиляються. Доводиться стояти в чергах і повторно все перевіряти. Зазвичай після таких візитів сума допомоги збільшується. Чи можна самостійно все прорахувати?

— Зараз розрахунок житлової субсидії здійснюється в автоматичному режимі на підставі даних про доходи зареєстрованих у житловому приміщенні осіб та членів їх сімей. Також органами соцзахисту населення в розрахунок береться інформація від ДПС, Пенсійного фонду України, виконавців послуг, органів місцевого самоврядування.

Людина може самостійно розрахувати розмір субсидії як різницю між вартістю ЖКП у межах соціальної норми житла, нормативів користування цими послугами та розміром обов’язкового відсотка платежу за ці послуги, визначеного для конкретного домогосподарства.

Розмір обов’язкового відсотка платежу визначається за формулою: коефіцієнт доходу домогосподарства (відношення середньомісячного сукупного доходу домогосподарства в розрахунку на одну людину до прожиткового мінімуму на одну особу, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія) ділиться на 2 і множиться на 15 відсотків. Таким чином, якщо менші доходи домогосподарства, то меншим є обов’язковий відсоток платежу за ЖКП, відповідно, більшим розмір субсидії.

Людина може самостійно розрахувати розмір субсидії

— Передбачається субсидія для орендованого помешкання?

— Орендарі мають право звернутися за призначенням допомоги за фактичним місцем проживання, долучивши договір оренди до заяви і декларації.

Їм субсидія призначається з місяця звернення до дати закінчення опалювального сезону, але не більш як до кінця місяця, в якому закінчується строк дії договору оренди житла.

«Коли один з членів сім’ї поїхав на заробітки, субсидію зазвичай призначать»

— Багато ситуацій, коли діти поїхали на заробітки, а батьки змушені й за них сплачувати «комуналку».

— Субсидія розраховується на всіх членів домогосподарства, до складу якого включаються всі, хто зареєстрований в квартирі чи будинку. Водночас її можуть призначити без урахування членів родини, які попри реєстрацію там не мешкають. Це робиться на підставі рішення комісії після обстеження умов проживання.

У випадку, коли один з членів сім’ї поїхав на заробітки, субсидію зазвичай призначать, проте до заяви та декларації потрібно додати підтверджуючі документи про його працевлаштування за кордоном. Те саме стосується і навчання, лікування за кордоном, службового відрядження.

Орендарі житла теж мають право звернутися за призначенням допомоги за фактичним місцем проживання, долучивши договір оренди до заяви і декларації

— Студенти, які навчаються у вишах і живуть в орендованих квартирах, можуть розраховувати на субсидію?

— Процедура ідентична, як і у випадку з орендарями. Якщо вони навчаються на денній формі навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої освіти, вищої освіти, про що потрібно зазначити в декларації.

— У яких випадках переглядають розмір субсидії?

— Ця допомога від держави розраховується двічі на рік на неопалювальний та опалювальний сезони.

В межах строку призначення розмір субсидії перераховується при зміні цін і тарифів на ЖКП. Для цього додатково кудись звертатись не потрібно.

Перерахунок може здійснюватись і за зверненням одержувача. Зокрема непрацюючим пенсіонерам, які залишили роботу, якщо розрахунок проводився з урахуванням отриманої зарплати, а також коли людина подає додаткові документи для уточнення доходу, з урахуванням якого призначено субсидію.

— Протягом скількох днів мають призначати субсидію після подачі документів?

— Структурний підрозділ з питань соцзахисту населення має прийняти рішення про призначення, відмову або передачу документів на розгляд комісії та поінформувати про це заявника протягом десяти календарних днів з моменту отримання документів від заявника й необхідних відомостей від інших органів. Останнє може потребувати певного часу.

Зокрема необхідні відомості на запит органам соцзахисту подають: Державна податкова служба — про доходи осіб, Пенсійний фонд України — про доходи осіб та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, органи місцевого самоврядування або уповноважені ними органи — про склад зареєстрованих у приміщені осіб, надавачі комунальних послуг — про розмір цін і тарифів на ЖКП і платежі за такі послуги, та інші згідно з порядком надання житлових субсидій.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, чи дадуть субсидію заробітчанам або людині, яка отримала житло в спадок.

Фото в заголовку прес-служби Міністерства соціальної політики

Фото: Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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