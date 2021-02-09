Про обмеження ціни на газ, закінчення карантину, програми підтримки безробітних та бізнесу: ексклюзивно міністр КМУ

В першій частині ексклюзивного інтерв’ю міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов розповів «ФАКТАМ» про зарплати держслужбовців у 2021 році, як потрапити на роботу в Кабмін. В продовження розмови високопосадовець розповів, чому знизили ціну на газ лише на певний період та які програми з підтримки безробітних планують запровадити в 2021 році, а також чому українців важко змісити дотримуватись карантинних обмежень.

«Зараз навіть в Європі немає середньотермінового планування»

— Незважаючи на те що в Україні діє один з найлегших видів карантину, чимало людей залишилось без роботи. Минулого року були програми підтримки як постраждалих бізнесменів, так і безробітних. Цього року щось планується?

— Думаю, ви бачили статистику, яка продемонструвала, скільки людей було працевлаштовано і скільки зберегло роботу завдяки програмі «Велике будівництво». Передусім, це дорожнє будівництво. Окрім того, діє програма кредитування 5,7,9. Також зараз Мінцифри з народними депутатами активно напрацьовує окремий варіант «Дія-сіті», який фактично дозволить створити передумови для формування сприятливого клімату для ІТ-бізнесу. Перший достатньо успішний кейс — переїзд багатьох спеціалістів з Білорусі, які не підтримали узурпацію влади президентом країни і були змушені залишити батьківщину. Тепер вони працюють у нас.

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Відбувається багато комунікаційних заходів із розвитку різноманітних регіональних проектів, зокрема на півдні — в припортових містах. Думаю, буде багато цікавого в рамках 30-річчя української незалежності. Влітку планується багато цікавих інвестпроектів, у рамках яких створюватимуться нові робочі місця.

— Якщо буде запроваджено ще один локдаун, чи планує уряд додаткові програми підтримки постраждалим?

— Давайте доживемо до того періоду. Зараз навіть в Європі немає середньотермінового планування.

— На вашу думку, держава готова до різкого збільшення хворих на COVID-19, приміром, до 20 тисяч за добу?

— Якщо подивитись статистику та динаміку до карантину та після, то нам вдалось збити осінню хвилю захворюваності, коли кількість хворих зросла з 4 до 15 тисяч. Зараз медична система підготована.

Дуже багато зроблено місцевою владою по залученню нового медичного обладнання. В рамках проекту «Велике будівництво» запустили 100 приймальних відділень. Облаштовано 55 тисяч ліжко-місць з підведеним киснем. А ще у вересні 2020 року їх було лише 11,5 тисячі.

Однозначно ми готові до такого розвитку подій. Проте повинні розуміти — наші лікарі не роботи, вони фізично виснажуються, адже працюють з великим напливом хворих з березня. Тому, коли ми бачимо 4−5 тисяч захворівших, забуваємо, що у нас було 10 тисяч і більше.

— Карантинні обмеження в Україні одні з найлегших, проте змусити людей їх дотримуватись все важче. Невже українці перестали боятись підступної хвороби?

— Ми достатньо добре пройшли перший карантин, весною він був дійсно суворим. Завдяки йому, коли в європейських країнах були тисячі померлих вдень, у нас — сотні захворілих. Тоді ми виграли час і підготували медичну систему.

Зараз громадяни почали легше до цього ставитись. Простий приклад — люди навіть не хочуть тестуватись. Подивіться, наскільки знизилась кількість тестувань після Нового року. Хоч є можливість робити експрес-тести в сімейних лікарів, ІФА та ПЛР, які можуть бути як платні, так і безкоштовні.

Натомість пересічний громадянин вважає, що може лікуватись власними силами. Тобто у нас вже йде звикання до цієї хвороби. Це схоже зі звиканням до війни, яка триває з 2014 року. Добре пам’ятаю, як сприймали перші втрати, потім для обивателя цифри про кількість загиблих перейшли в статистику. І так відбувається, допоки біда не приходить в конкретну родину. Тобто когось не вб’ють на війні чи хтось не помре від COVID-19.

Приміром, сьогодні, коли ми записуємо інтерв’ю, моєму другу Сергію Пожарському мало би виповнитись 46 років. Він пройшов Майдан, був на сході, але помер в листопаді від COVID-19. Коли людина в розквіті сил йде від нас — це жахливо. Думаю, що в багатьох людей є такі приклади. Проте ті, хто не заразився чи перехворів у легкій формі, вважають хворобу не такою вже й страшною. Вони не розуміють, що вдруге, а в нас вже є випадки, коли людина заражається вдруге і втретє, хвороба протікає значно важче. Організм вже ослаблений, і наслідки інфекції, яка надалі мутуватиме, як кажуть вірусологи, будуть гіршими. Тож до моменту повного вакцинування та утворення так званого колективного імунітету, без самосвідомості нам буде важко.

«У нас вистачає аферистів, які продають плацебо»

— За вашою інформацією, скільки доз вакцини все ж закупить Україна?

— Є загальнодоступні цифри — 8 мільйонів доз вакцин, надання якої передбачається в межах механізму COVAX. Окремі перемовини ведуться про ще 8 мільйонів додаткових доз, які надійдуть після розподілу того, що лишиться. Загалом від COVAX теоретично можемо отримати до 16 мільйонів доз. Це неодноразово наголошував Віктор Ляшко.

Виділено кошти з державного бюджету на закупівлю вакцин для першочергового щеплення лікарів, правоохоронців, військовослужбовців, які служать в зоні ООЗ, а також інших вразливих категорій. Здається, це понад мільйон доз. Окрім того, до процесу вакцинування починають долучатись відомства та місцеві органи влади. Зокрема, МВС ініціювало перемовини для отримання європейських вакцин в рамках партнерства з Францією та Італією. Знаю, що й органи місцевої влади теж активно долучаються до цього процесу.

Треба розуміти, що вакцина не продається на ринку, як в аптеці, за нею черга, і є вимоги щодо її використання. Зараз не так багато вакцин, які пройшли третю стадію клінічних випробувань. Ті, які використовують в Європі, допущені в екстреному випадку. А в нас політика така — орієнтуватимемось на ті, що будуть допущені.

Стосовно вартості вакцинування, володію лише публічно озвученими цифрами. Sinovac Biotech — приблизно 20 доларів. Але я боюсь помилитись, тому краще запитати у МОЗ, бо ж має бути дві дози.

— Деякі ЗМІ писали, що в Україні стартувала підпільна вакцинація заможних громадян. Прем’єр дав доручення розбиратись з цим питанням. Які результати перевірки?

— Триває робота МОЗ і МВС. Я результатів не знаю, але навіть поверхневий аналіз цієї інформації свідчить — це 100% фейк. Якщо говорити про ізраїльську вакцину, вона вся пронумерована. До речі, вже було спростування цієї інформації від ізраїльтян. У них вся вакцина персоніфікована.

Водночас, у нас вистачає аферистів, які продають плацебо. Головне, щоб це не була отрута.

— На засіданні 19 січня Кабмін вирішив зменшити ціну газу, але лише до завершення опалювального сезону або до завершення карантину. Чому лише на цей період, адже після локдауну люди вочевидь не стануть багатшими.

— Ця ціна на газ буде до завершення опалювального сезону чи карантинних обмежень, які діють до 28 лютого 2021 року, а опалювальний період, як правило, — до середини квітня. Але з дуже високою ймовірністю карантинні обмеження триватимуть довше. Не бачу передумов для їх непродовження при відсутності вакцинування. Треба розуміти, що в опалювальний сезон українці використовують газу найбільше. Адже приготування їжі не потребує стільки газу. Було ухвалено окреме рішення щодо обслуговування газових мереж і компенсаторні заходи для тих споживачів, які перейшли на електропостачання, відмовившись від газового опалення. Мінсоцполітики та Міненерго цим питанням займаються.

Фото: Facebook Олега Немчінова

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