Чому виникають закреп, задишка й набряки у людей похилого віку та як це пов’язано зі щитоподібною залозою, -терапевт

Літню людину часто турбує стан здоров'я. Скаче тиск, підвищується цукор в крові, зростає рівень холестерину, дається взнаки серце. Але багато захворювань можна попередити або приборкати, якщо вчасно проходити обстеження. Цю думку лікар-терапевт вищої категорії, старший науковий співробітник відділу клінічної фізіології та патології внутрішніх органів Інституту геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова НАМН України кандидат медичних наук Світлана Наскалова повторювала чи не в кожній відповіді на запитання. Читачів цікавило, які обстеження допоможуть виявити хворобу в зародку? Що робити, якщо почав підвищуватися цукор у крові? Як впоратися зі слабкістю і поганим сном після перенесеного COVID-19? Відповіді на ці та інші запитання — в прямій лінії.

«Анемія розвивається у тих, хто погано харчується, зрідка буває на свіжому повітрі»

— Вітаю, Світлано Сергіївно! Це Галина, киянка. Мені 68 років, але я намагаюся стежити за здоров'ям. Які обстеження порекомендуєте пройти?

— Щоб виявити хворобу на початку, коли вона ще не проявилася, потрібно раз на рік проходити огляд у лікаря, здавати аналізи. Уже за результатами загального аналізу крові можна виявити запалення, анемію. Вона часто буває у людей похилого віку, які погано харчуються, мало рухаються, зрідка бувають на свіжому повітрі (тоді еритроцити недостатньо насичуються киснем), мають різні проблеми зі здоров'ям. Засвоєння заліза ускладнюється, наприклад, при гастриті, або через погану роботу нирок.

Загальний аналіз сечі дає змогу з'ясувати, чи є цистит, хвороби нирок. Буває, пацієнт звертається з приводу підвищеного тиску, а після обстеження знаходимо прихований пієлонефрит. Щоб оцінити роботу серця, робимо ЕКГ, легень — рентген (при флюорографії велика променеве навантаження, а знімки маленькі). Жінки проходять огляд у гінеколога, чоловіки — в уролога. Обов'язково призначаємо УЗД черевної порожнини, а також щитоподібної залози. Нерідко буває, що людина, особливо літня, дтривалий час бореться із закрепами, задишкою, набряками, а симптоми виникли через те, що щитподібна залоза не виробляє достатньо гормонів.

— Олена, киянка. 71 рік. Виявили анемію, і лікар порадив налагодити повноцінне харчування. Прочитала в Інтернеті народний рецепт: у яблуко повтикати цвяхи і запекти в духовій шафі. Також радять їсти більше печінки. Це правильно?

— Запікати яблука з цвяхами не варто — ліпше їсти зі шкіркою (а не пити готовий яблучний сік). Замість печінки візьміть телятину. Не раджу налягати на кров'янку — з кров'ю, навіть термічно обробленою, можуть передаватися захворювання. Під дієтою ми розуміємо лікувальне харчування, але обмеження не мають тривати понад два тижні. Часто лікар, говорячи про дієтичне харчування, пропонує зміну харчових звичок: відмову від смаженої, жирної, гострої їжі.

— Це Василь з Ірпеня Київської області. У батька (йому 76 років) тиск 150 міліметрів ртутного стовпчика. Лікар не призначив таблетки: мовляв, організм вже адаптувався. Це правильно?

— Тиск не повинен перевищувати 140 на 90. Зазвичай я прошу пацієнтів хоча б тиждень робити вимірювання вдома, записуючи цифри вранці і ввечері. Треба п'ять хвилин посидіти спокійно, руку покласти на стіл, щоб манжета тонометра була на рівні серця. Тиск виміряти тричі і записати середній показник. Якщо є сумнів, що пацієнт робить це правильно, призначаємо добове моніторування артеріального тиску. Небезпечно, якщо його рівень постійно тримається вище 140 на 90: починають розвиватися ускладнення гіпертонічної хвороби — уражаються судини, серце, нирки, страждає зір.

— Лікар призначив ще кардіограму. Для чого?

— Буває, що верхній (систолічний) тиск підвищений не сильно — 145−150, а нижній (діастолічний) в нормі, але ЕКГ показує гіпертрофію лівого шлуночка серця. Серце не може повноцінно працювати, перевантажуються його відділи праворуч, розвивається задишка, виникають набряки. Це може призвести до розвитку серцевої недостатності. Зазвичай у такої людини вже є атеросклероз судин, через що приєднується стенокардія (грудна жаба) — неприємні відчуття за грудиною під час фізичного навантаження.

Не пропустити хворобу допоможе щорічне обстеження Огляд лікаря.

Загальні аналізи крові та сечі.

Біохімія крові.

Аналіз на рівень цукру в крові.

Ліпідограма.

Рентгенографія органів грудної порожнини.

Електрокардіограма.

Огляд гінеколога або уролога.

УЗД органів черевної порожнини, щитовидної залози.

«Основний прийом їжі має тривати близько 30 хвилин»

— Пряма лінія? Це Марія з Тетіїва Київської області, 61 рік. Почала відчувати задишку, піднімаючись сходами. В чому причина?

— Задишка може бути проявом багатьох захворювань, серед яких анемія, гіпотиреоз…

— У мене гіпотиреоз.

— Симптоми підвищеної функції щитоподібної залози (гіпертиреоз) люди відчувають відразу і звертаються до лікаря: «У мене частий пульс, допоможіть». А гіпотиреоз, при якому функція органу знижена, часто прихований. Щоб його знайти, потрібно перевірити гормони. Важливо зробити і УЗД щитоподібної залози: воно виявить наявні кісти, вузли.

Якщо щитоподібну залозу не лікувати, може порушитися ритм серця, виникнути крихкість кісток (остеопороз). Іноді пацієнти скаржаться, що не можуть знизити високий рівень холестерину, хоча приймають статини. А причина криється в гіпотиреозі.

— Вас турбує Оксана з Ковеля Волинської області. У чоловіка виявили підвищений цукор у крові. Лікар сказав, що це переддіабет. Такий стан можна запідозрити без аналізів?

— Буває, що підвищений рівень цукру проявляється тим, що погано загоюються рани, виникають висипання на шкірі, вона пересихає, свербить. Докучає спрага, і людина п'є багато рідини, навіть вночі. Іноді худне, але частіше набирає вагу. Щоб розрахувати ризик розвитку цукрового діабету в найближчі десять років, можна відповісти на прості запитання за шкалою FINDRISK (вона є в Інтернеті). А ще вашому чоловікові необхідно пройти тест на толерантність до глюкози. Якщо навіть діагноз підтвердиться, діабет — це ще не кінець життя. Страшний не підвищений рівень цукру в крові, а ускладнення: ураження судин ніг, нирок, очей.

— При діабеті багато продуктів забороняються?

— Я ніколи не говорю пацієнтові, що йому щось заборонено: «Вам можна все». Але обсяг однієї порції слід зменшити до стиснутого кулака. Здорове харчування важливе в будь-якому випадку. Їсти слід кожні дві-три години, щоб травний тракт працював ритмічно, виділяючи на певний час достатньо соків, ферментів, жовчі. Основний прийом їжі має тривати близько 30 хвилин. Вранці сніданок, через дві години — яблуко, потім повноцінний обід, але без перевищення нормального обсягу. Годині о 16-й — полуденок. Останній прийом їжі іноді радять не пізніше 18−19 години, але я вважаю це неправильним. Якщо повечеряли о 19 годині, то через пару годин можна випити чай із сухариком, щоб в порожньому шлунку не з'явилися «голодні» нічні болі.

Харчування має бути раціональним. Хочеться улюблених дерунів або смаженої картоплі — будь ласка, але не щодня, а раз на тиждень. Під час їжі не можна поспішати, дивитися телевізор, щоб машинально не переїдати. Краще користуватися маленькою тарілкою — на ній звична порція видається більшою.

Три кити здорового харчування Режим. Раціон. Обсяг.

«Стрес призводить до підвищення рівня цукру в крові»

— «ФАКТИ»? Я — Антоніна, телефоную з Херсона. Спочатку коронавірусом заразився чоловік, потім захворіла мама. Я нервую, хоча розумію, що це шкідливо. Чим загрожує постійний стрес?

— Він є пусковим механізмом багатьох хвороб, викликаючи підвищення гормонів стресу, через які піднімається рівень цукру в крові. Це захисний механізм: під час сильного стресу мозок вимагає глюкози.

— Як боротися зі стресом?

— Постарайтеся не зациклюватися на собі і своїх емоціях. Подбайте про здоровий режим дня, правильне харчування, більше гуляйте. Це в першу чергу стосується людей, котрі старші за 60 років. Якщо весь час сидіти вдома, то думки, в основному, негативні. Але вони зникнуть, коли треба одягнутися і вийти на вулицю, помилуватися весняною природою — розпускаються квіти, соковитішим стає листя. Потім удома з апетитом пообідати.

— Це Ірина, 68 років, киянка. У мене виявили трохи підвищений цукор у крові: натщесерце він досягає іноді 6,4 ммоль на літр, а глікований гемоглобін — 6,17. Це вже діабет?

— Хочу вас заспокоїти: такий показник — не ознака цукрового діабету. Згідно з останніми рекомендаціями, значення 5,7−6,4 ммоль на літр вказують на порушення толерантності до вуглеводів. Щоб розвіяти сумніви, вам потрібно зробити глюкозотолерантний тест.

— Варвара Тимофіївна, 73 роки. Перехворіла COVID-19 ще в грудні минулого року, але досі відчуваю слабкість, швидко втомлююся, погано сплю. Що робити?

— Пройти обстеження. COVID-19 виступає пусковим механізмом (тригером) багатьох захворювань. Недарма лікарі так багато говорять про постковідний синдром. Він проявляється не тільки слабкістю, втомою і поганим сном, але й порушенням ритму серця, підвищенням артеріального тиску, цукру в крові. Якщо обстеження не виявить патології, лікар порекомендує змінити спосіб життя, можливо, призначить препарати, що покращують сон.

Літнім пацієнтам після обстеження ми часто рекомендуємо ліки, що містять мелатонін, рівень якого з віком знижується. Вони допомагають налагодити сон, особливо в міжсезоння, коли переводять стрілки годинника. Важливо правильно пити ліки: після прийому вимкнути світло (воно руйнує мелатонін), закрити щільно штори. Але приймати цей препарат на свій розсуд не варто.

Лягати спати бажано не пізніше 22-ї години, адже з цього часу максимально виробляється мелатонін. До півночі — найкорисніший сон, якщо загаятись, то добові ритми зіб'ються, і людина прокинеться стомленою. Вдень можна подрімати (до 20−30 хвилин), але прокинутись не пізніше 18 години.

Щоб сон був міцним Добре провітрити спальню.

Перед сном відкласти телефон, планшет, комп'ютер.

Лягати спати близько 22 години.

Спати в кімнаті зі щільними шторами.

Фото Оксани ЛЕВЧУК, «ФАКТИ»

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