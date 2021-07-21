Літня спека: секрети безпечної експлуатації автомобіля

В Україні пече не на жарт — за 35 градусів в тіні. Така температура — серйозне навантаження не тільки для людського організму, але й для автомобільної техніки. Сьогодні ми розповімо про ключові тонкощі літньої експлуатації автомобілів, які дозволять зробити ваші щоденні поїздки безпечнішими та уберегти особистий транспорт від негативних впливів спекотної погоди.

Возіть із собою охолоджувальну рідину або дистильовану воду

У спеку, перш ніж відправитися в поїздку на автомобілі, навіть найкоротшу, не полінуйтеся відкрити капот і перевірити рівень охолоджувальної рідини — зараз це більш ніж актуальна рекомендація. При недостатньому її рівні ризик перегріву двигуна в таку спеку дуже високий, що загрожує для нього дуже серйозними та дорогими наслідками. Особливо актуальна ця рекомендація для старих машин, у яких з віком підвищуються шанси виходу з ладу системи охолодження. Досвідчені автомобілісти радять возити з собою охолоджувальну рідину або як мінімум дистильовану воду, що дозволить в разі виникнення проблем врятувати мотор від «зневоднення» і перегріву.

Перед виїздом бажано переконатися також в працездатності системи кондиціонування салону — і зрозуміло чому. Основними причинами зниження ефективності охолодження повітря в салоні можуть бути забиті салонний фільтр або касета радіаторів охолодження двигуна та кондиціонера, а також недостатня кількість фреону в системі. У гірших випадках це вихід з ладу компресора кондиціонера, випарника або інших вузлів системи. Згідно з рекомендаціями виробника в залежності від умов експлуатації салонний фільтр потрібно міняти через кожні 7−10 тисяч кілометрів або один раз на рік, як і проводити обслуговування системи кондиціонування (чистку радіаторів та перевірку рівня фреону).

Правда, система кондиціонування, що ефективно працює, може зіграти злий жарт з водієм, якщо він встановить в салоні режим заморожування — температура всередині салону не повинна істотно відрізнятися від тієї, що за бортом автомобіля. Всередині може бути прохолодніше не більше ніж на 7−10 градусів. В іншому випадку навіть від короткочасного переохолодження можна серйозно захворіти.

Водії старих, не обладнаних кондиціонерами машин рятуються від спеки, відкриваючи вікна. В такому випадку відкривати стекла потрібно лише по одній стороні машини, адже протяги загрожують не тільки застудою.

Зберігання або стоянка автомобіля в спекотні літні дні теж має особливості. Звичайно, велика спокуса залишити свою «ластівку» в тіні під деревом, а не на сонці, де лакофарбове покриття при нагріванні розм'якшується і навіть звичайний бруд буквально в'їдається в нього. Тому досвідчені водії радять в таку погоду тримати машину чистою.

Але більшу небезпеку для лакофарбового покриття являють собою квітки з дерев, смола, сік фруктів і навіть пташиний послід. Всі подібні речовини містять кислоту, яка роз'їдає лак, залишаючи на ньому сліди, що не змиваються. А клей дерев до того ж при засиханні настільки сильно твердне, що згодом видалити його можна тільки за допомогою професійного полірування, але не завжди. Тому намагайтеся відразу прибирати з машини всі сторонні сліди добре змоченою м'якою і вологою тканиною. Ні в якому разі не треба терти на суху — гарантовано заматуєте фарбу або лак!

Якщо ж припаркувати машину в тіні не вийшло, то розверніть її так, щоб прямі сонячні промені не падали на приладову панель і не нагрівали її та кермове колесо. Переломлюючися від лобового скла, сонячні промені смажать «торпедо», немов яєчню, і при цьому часто страждають його декоративні пластикові деталі. Щоб захистити приладову панель від негативних наслідків перегріву, скористайтеся спеціальними світловідбиваючими шторками, які встановлюються під лобовим склом в салоні авто, ну або як мінімум світлим рушником. Добре також допомагає захистити салон від нагрівання тонування стекол — плівки із затемненням не пропускають всередину сонячні промені.

Закривати в машині людей або тварин категорично заборонено

Деякі автомобілі дешевих брендів виконані з неякісних матеріалів, які під дією високої температури починають виділяти речовини, здатні викликати отруєння організму. Тому після тривалої стоянки машини під палючим сонцем обов'язково перед поїздкою добре провітріть її! У нагрітому задушливому салоні легко можна отримати тепловий удар. Особливо це небезпечно для людей з проблемами серцево-судинної системи, яким у спеку потрібно обов'язково мати при собі лікарські препарати екстреної допомоги.

Власникам автомобілів зі шкіряним салоном у спеку, щоб уникнути опіків, краще накрити сидіння чохлами або накидками.

У спекотні сонячні дні в салоні автомобіля категорично заборонено зберігати вибухонебезпечні предмети (запальнички, сірники, балончики з лаком для волосся тощо). При сильному нагріванні вони можуть вибухнути або самозапалитися.

Запам'ятайте також раз і назавжди — в салоні машини не можна закривати людей або тварин, йдучи «ненадовго» в магазин або піднімаючись у квартиру! Коли температура на вулиці плюс 25 градусів, салон припаркованої машини із закритими вікнами нагрівається до 38−49 градусів буквально за кілька хвилин. Якщо ж на вулиці плюс 32, то всього через десять хвилин всередині автомобіля буде плюс 71! А така температура може привести до пошкодження головного мозку або раптової смерті від інсульту за лічені хвилини.

Найсильніше в таких залізних пастках страждають домашні улюбленці — собаки й коти, адже у них практично відсутні потові залози. Щорічно у світі гине чимало тварин через те, що їхні власники відійшли «буквально на хвилинку», залишивши їх в закритій машині на паркувальному майданчику. Щоб уникнути таких випадків, на Заході проводяться роз'яснювальні кампанії, у нас же залишається лише сподіватися на те, що завдяки ЗМІ ця важлива інформація буде оприлюднена…

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