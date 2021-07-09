Пільгова легалізація «євроблях» буксує: названо причини

З 15 червня в Україні запрацювало пільгове розмитнення «євроблях» — автомобілів іноземної реєстрації, що експлуатуються вітчизняними автомобілістами. За даними Державної митної служби, в країні знаходиться близько 400 тисяч таких автомобілів. За перший тиждень дії пільг розмитнено трохи понад 300 машин, тобто менше 0,1 відсотка. Але на митниці сподіваються, що процес ще набере обертів. Однак навіть за такої низької активності в процесі легалізації «євроблях» виникла серйозна проблема.

Більшість проблемних машин знаходиться в східних і центральних областях країни

Українські митники відмовляються приймати декларації від власників тих авто з єврономерами, які робили перезаїзди через українські КПП на кордоні з Росією, вважаючи, що вони підпадають під заборону як такі, що мають походження з країни, визнаної державою-агресором проти України відповідно до законодавства, або ввозяться з території такої держави.

Члени громадської організації «Авто Євро Сила», що лобіює інтереси «євробляхерів», наполягають, що процедура перезаїзду жодним чином не пов'язана з цією забороною, оскільки в законі йдеться про автомобілі, що ввезені безпосередньо з Росії або там же вироблені. Тоді як усі «євробляхи» мають європейську реєстрацію.

Більшість проблемних машин знаходиться в східних і центральних областях країни. За даними «Авто Євро Сила», на сьогодні таких може бути близько 100−150 тисяч.

Деякі власники «євроблях», щоб уникнути «російського штампа» в декларації, намагаються зробити перезаїзд на інших кордонах України, однак і цей варіант не працює: митники не випускають їх за межі країни, хоча така можливість передбачена чинним законом.

Наразі проблема набирає суспільного розголосу, й власники таких «євроблях» все ще сподіваються, що її буде розв`язано до закінчення передбачених законом термінів пільгового розмитнення, після чого почнуть накладати штрафи за їх прострочення у розмірі 170 тисяч гривень. Але якщо ситуація буде загострюватися, «євробляхери» вдадуться до випробуваного способу тиску на владу — страйку.

Розмитнити авто потрібно до кінця року — в іншому випадку загрожує штраф у 170 тисяч гривень

Нагадаємо, що пільгове розмитнення «євроблях» має обмежений термін дії — 180 днів від дня набрання чинності закону, до 12 грудня 2021 року. Скористатися ним мають право власники автомобілів віком понад п'ять років, які були ввезені на митну територію України в період до 31 грудня 2020 року та які перебувають в митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. Передбачено, що за пільговими тарифами можна буде розмитнити тільки автомобіль однієї категорії на одну людину (один легковий, один вантажний, один причіп). Всі транспортні засоби мають бути особистого користування загальною масою до 3,5 тонни. Не підпадають під пільгу машини, призначені для перевезення 10 осіб і більше, а також мотоцикли та мопеди.

Для учасників бойових дій на Донбасі передбачено спеціальні умови — для них термін дії пільгового розмитнення подовжений на 90 днів (загалом 270), і він завершується 12 березня 2022 року.

Розмитнення «євроблях» рахуватимуть за спеціальною формулою: ставка = ставка базова + Vе (об'єм двигуна) + Fе (тип транспортного засобу). У формулі виключені два обов'язкові податки, які вилучаються при митному очищенні всіх інших автомобілів, — ввізне мито та ПДВ. У середньому легалізація більшості таких авто, які зараз експлуатуються в Україні, обійдеться в суму близько 1 500 євро (мається на увазі розмитнення, внесок до Пенсійного фонду, реєстрація у сервісному центрі та добровільна оплата штрафу в розмірі 8 500 гривень).

Саме цей мінімальний штраф до держбюджету дозволяє запустити процедуру легалізації «євробляхи» або ж вивезти за межі нашої країни та тим уникнути драконівського штрафу в розмірі 170 тисяч гривень за порушення дозволених термінів перебування автомобіля іноземної реєстрації на митній території нашої країни. До речі, саме такий великий штраф загрожуватиме всім тим користувачам подібної техніки, що не вкладуться у відведені законами терміни.

Більш докладно про пільгове розмитнення авто з єврономерами можна почитати у статті «Щоб розмитнити „євробляху“, доведеться в середньому заплатити тисячу євро».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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