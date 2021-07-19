Кожна четверта людина може зустрітися з інсультом. Відповідаючи на запитання наших читачів під час прямої лінії «ФАКТІВ», завідувач відділення неврології № 1 Київської міської клінічної лікарні № 3 заслужений лікар України Сергій Пелешок стверджує, що це не голослівно. Він добре знає, чим небезпечний інсульт і як важко, а іноді неможливо, повернути пацієнта до звичного життя. Як розпізнати ознаки інсульту, що насувається? Що допоможе хворому краще відновитися? Чи можна уникнути повторного мозкового удару? Відповіді на ці та інші запитання — в прямій лінії.

Кожна четверта людина стикається з інсультом. Відповідаючи на запитання наших читачів під час прямої лінії «ФАКТІВ», завідувач відділення неврології № 1 Київської міської клінічної лікарні № 3 заслужений лікар України Сергій Пелешок стверджує, що це не голослівно. Він добре знає, чим небезпечний інсульт і як важко, а іноді неможливо, повернути пацієнта до звичного життя. Як розпізнати ознаки інсульту, що насувається? Що допоможе хворому краще відновитися? Чи можна уникнути повторного мозкового удару? Відповіді на ці та інші запитання — в прямій лінії.

«Лікарям важливо знати точно, коли виникли небезпечні симптоми»

— Доброго дня, Сергію Романовичу! Дзвонить Марина з Боярки Київської області, 40 років. Нещодавно у мене з одного боку обличчя з'явилася ніби «заслінка», яка зникла протягом пів години. Сімейний лікар сказав, що це могло бути минуще порушення мозкового кровообігу та потрібно перевірити судини, що живлять мозок. Як ви вважаєте?

— Для початку слід звернутися до офтальмолога, щоб виключити порушення щодо зору. Якщо доктор з'ясує, що з очима все гаразд, можна запідозрити минуще порушення мозкового кровообігу — транзиторну ішемічну атаку (ТІА). Раніше вважалося, якщо це вона, неврологічні симптоми тримаються до доби, а потім йдуть, а зараз час зменшився до однієї години. Якщо симптоми не минули, можна говорити про формування інсультного вогнища.

У людини виникають порушення мови, слабкість та оніміння в руці та нозі, з'являється хиткість — його водить з боку в бік, погіршується координація, при цьому хаотично рухаються кінцівки. А ось запаморочення, всупереч усталеній думці, часто виникає через порушення у внутрішньому вусі. Тому, коли пливуть предмети перед очима, з'являється відчуття, ніби земля йде з-під ніг, слід звернутися до лор-лікаря.

— Що мені треба робити?

— Раджу здати загальний аналіз крові, перевірити глюкозу, провести кардіограму, щоб з'ясувати, чи немає аритмії, порушення серцевої діяльності. Доцільно також перевірити головний мозок на МРТ, пройти УЗД судин голови та шиї (дуплексне сканування).

— Лілія із міста Кам'янець-Подільський. У батька різко піднявся тиск, і він попросив таблетку. Але оскільки мовив нерозбірливо, то ніхто не зрозумів, що він сказав. А лікар бригади швидкої, яка запідозрила інсульт, пояснила, що в таких випадках знижувати тиск не можна. Чому?

— Різкі перепади несприятливі для головного мозку. При високому тиску кровообіг у ньому зберігається, і в осередок ішемії кров якось «проштовхується». Хворим з ішемічним інсультом ми й в стаціонарі намагаємося відразу не збивати тиск, що не перевищує 200 міліметрів ртутного стовпчика. Воно знижується, коли при наповненні судинного русла йде рефлекторне звуження судин, а фізіологічний розчин зменшує в'язкість крові.

— Телефонує Олег з Києва. Що потрібно сказати, викликаючи швидку допомогу, щоб бригада приїхала на виклик з приводу інсульту чимшвидше?

— Що підозрюєте інсульт. Бригада прибуває в режимі «зеленого коридору», і лікарі, не втрачаючи ні хвилини, ставлять попередній діагноз. Використовують шкалу FAST (абревіатура, яка в перекладі з англійської означає швидко). FACE — обличчя, що «сповзає» на одну сторону. ARM — рука — через слабкість вона може висіти, як батіг. SPEACH — мова: вона порушена, тембр голосу змінений. TIME — час, протягом якого хворому потрібно чимшвидше надати допомогу.

Важливо точно назвати час, коли з'явилися симптоми інсульту. Підхід до лікування цієї хвороби називається «час-мозок»: максимально швидко поставити діагноз, доправити хворого до спеціалізованого відділення, обстежити. Якщо інсульт ішемічний, тут же слід провести тромболізис: розчинити тромб, що перешкоджає кровопостачанню мозку. Все це в межах терапевтичного вікна — до чотирьох з половиною годин, доки клітини мозку ще живі.

Тромболізис дуже ефективний, але його потрібно правильно виконати, поки кровотік ще можна відновити. Якщо не встигли, то видалення тромбу (тромбоекстракцію) проводять нейрохірурги. Вдалося укластися у час до шести годин — мозок може відновитися.

Симптоми інсульту Асиметрія обличчя.

Оніміння та слабкість руки та ноги з одного боку.

Порушена мова.



«На тлі аритмії мозковий удар може статися і при низькому тиску»

— Пряма лінія? Турбує Ніна з Чернігівської області. У бабусі низький тиск, але вона перенесла інсульт. Чому?

— Причина інсульту — не тільки тиск, а й атеросклероз, цукровий діабет, аритмія, хвороби дрібних судин. Тому тиск може бути низьким, але інсульт виникне через аритмію. З роками на стінках судин відкладається холестерин, розвиваються звуження (стенози) судин головного мозку. Якщо просвіт судини, що живить мозок, звужений більш, ніж на 70 відсотків, може страждати кровотік в судинному басейні, що при несприятливих умовах призводить до інсульту. Нерідко причиною судинної катастрофи виступає гіпертонічний криз — з часом в місці, де стінка судини слабка, формується випинання, яке призводить до крововиливу.

— Єлизавета з Вишневого. На жаль, у чоловіка пізно виявили інсульт, і тепер він тягне ногу, не слухається одна рука. Як мінімізувати наслідки хвороби?

— Розповім, як це робимо ми. До семи днів інсульт вважається гострим. Якщо немає протипоказань, з першого дня з хворим починає працювати команда реабілітологів. Логопед проводить діагностику ковтання і коригує його порушення. Лікар фізичної реабілітаційної медицини — ФРМ (раніше він називався лікар ЛФК) розробляє кінцівки. Оскільки часто людина впадає у відчай, замикається в собі, то потрібна допомога психолога. За побутову реабілітацію відповідає ерготерапевт.

— Що це за фахівець?

— Його завдання — навчити людину доглядати за собою: вранці встати з ліжка, одягнутися, самостійно сходити в туалет, провести гігієнічні процедури — почистити зуби, вмитися, прийняти душ. Потім поїсти, одягнутися, вийти на вулицю погуляти.

Що здатний робити хворий, оцінюється за шкалою Ренкіна. Чим вищий бал, тим гірше. Якщо пацієнт безпомічний, ставимо чотири-п'ять балів. А один бал, коли людина повністю повернулася до звичного життя, хоча, можливо, дрібні дефекти й залишилися. До речі, ерготерапевт іноді допомагає відновити й професійні навички, якщо пацієнт працездатний, у нього немає глибокого порушення функцій.

Фактори ризику при інсульті Атеросклероз.

Гіпертонія.

Аритмія.

Цукровий діабет.



«Куріння призводить до злипання клітин крові та утруднює надходження кисню в мозок»

— «ФАКТИ»? Ольга Вікторівна, телефоную з Києва. В онука (40 років) шийний остеохондроз. Розумію, що при цьому порушується кровопостачання мозку. Онук скаржиться на головний біль, слабкість. Які обстеження та аналізи потрібно зробити?

— При остеохондрозі шийного відділу хребта мозковий кровотік страждає, якщо уражені судини, що живлять мозок. Необхідно зробити два обстеження. Рентген шийного відділу хребта з функціональними пробами покаже, чи не зміщуються хребці при згинанні голови вправо, вліво, вперед, назад. А УЗД судин голови та шиї (також з функціональними пробами) визначить залежність мозкового кровообігу від рухів шиї. Якщо виявлена нестабільність у шийному відділі, треба бути обережним — уникати різких рухів, поворотів голови. Небажано довго стояти, закинувши голову. Корисно робити спеціальну гімнастику для шиї.

— УЗД сонних артерій покаже атеросклеротичні бляшки?

— Так, і вони, звужуючи просвіт судин, теж можуть порушувати кровопостачання мозку. Кровотік насамперед страждає через атеросклероз і в меншій мірі — через порушення в шийному відділі хребта.

— Мілана, киянка. Спочатку інсульт переніс батько, а за два роки мама. Боюся, що хвороба у них може повторитися. Кому загрожує повторний інсульт?

— Якщо був перший інсульт, може бути другий, третій… і останній. Повторний інсульт загрожує тим, хто не приймає препарати для вторинної профілактики. Основні групи — статини, які контролюють рівень холестерину, препарати, що перешкоджають утворенню тромбів, а також ті, що корегують тиск, покращують стан судинної стінки, серцевого м'яза.

Важливо змінити спосіб життя. Кинути палити, розумно вживати алкоголь, більше рухатися, висипатися, збалансовано харчуватися. Зараз багато свіжих овочів, фруктів, ягід. Корисні всі види капусти, багаті клітковиною, а також висівки, зокрема, вівсяні. Вранці залити їх водою, додати мед, і коли разбухнут — з'їсти. Суміш чудово очистить кишківник.

Фактори ризику потрібно коригувати. Якщо була транзиторна ішемічна атака, треба розібратися, чому вона виникла. І в подальшому стежити за тиском, серцевим ритмом, в'язкістю крові, щоб уникнути інсульту. В принципі, кожна четверта людина в своєму житті стикається з цією хворобою.

— Це Ольга з Полтави. Брат, якому нещодавно виповнилося 63 роки, курить пачку сигарет в день. Разів зо три у нього одне око заливало кров'ю, але від куріння не відмовився. Прошу його хоча б обмежувати кількість сигарет. Які аргументи підкажете?

— По-перше, страждає внутрішнє вистилання судин, і вони втрачають еластичність. По-друге, кров'яні елементи в нормі відштовхуються один від одного, оскільки мають різні заряди. Але куріння їх зменшує, тому збільшується ймовірність того, що елементи крові злипнуться. Також куріння призводить до того, що мозок страждає від нестачі кисню — гіпоксії. Якщо УЗД судин виявить бляшки, потрібно серйозно лікуватися.

Як уникнути інсульту Приймати ліки, призначені лікарем.

Стежити за тиском, рівнем цукру в крові, ритмом серця.

Більше рухатися та правильно харчуватися.

Кинути палити, обмежити алкоголь.

Не нервувати, добре висипатися.

Раніше невролог Ольга Коваленко на прямій лінії розповіла читачам «ФАКТІВ», чому через проблеми в шийному відділі хребта виникають головний біль, запаморочення та німіють руки, а також дала відповіді на інші запитання.

Фото Оксани ЛЕВЧУК, «ФАКТИ»

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