Нова розмітка для боротьби з заторами з'явилася на дорогах Одеси. На черзі Київ та інші міста

Нещодавно на двох перехрестях Одеси з’явилася незвичайна дорожня розмітка — безліч яскравих жовтих квадратів, розташованих по всьому периметру перетину вулиці Рішельєвської з Великої і Малої Арнаутської. Напевно не всі водії знають і розуміють її значення, оскільки це зовсім новий тип розмітки, який вступив в силу з 1 серпня нинішнього року і передбачений самим «свіжим» стандартом ДСТУ 2587: 2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Технічні умови». До речі, крім розмітки, що нагадує кубики на животі бодібілдера, стандартом передбачений ще ряд нових дорожніх позначок.

Наші автомобілісти вже встигли прозвати нову розмітку «вафельною». І позначає вона зону, на яку не можна в'їжджати, якщо на перехресті утворився затор. Дотримання цього правила дозволить уникнути блокувань руху на перехрестях, які нерідко виникають в години пік у великих містах Як вони виникають, добре відомо водіям. Хоч раз кожен з них, сподіваючись проскочити в останні секунди зеленого сигналу світлофора, застрявав на перехресті, що потім заважало перетину цього перехрестя транспорту з інших напрямків, для якого вже загорівся зелений сигнал світлофора.

Така «вафельна» розмітка позначає зону, на яку не можна в'їжджати, якщо на перехресті утворився затор. Фото trassae95.com/

Подібна «вафельна» розмітка вже давно використовується за кордоном, вона особливо ефективна в містах з вузькими вулицями. Крім виключення заторових ситуацій на перехрестях вона також попереджає водіїв про те, де їм потрібно зупинитися, щоб не створювати перешкод габаритним автобусам, яким для виконання повороту потрібно багато вільного місця. Додатково стимулюють водіїв виконувати вимоги розмітки камери автоматичної фіксації порушень ПДР, встановлені на таких перехрестях.

«Вафельна» розмітка вже використовується і в пострадянських країнах — Росії, Казахстані, Узбекистані та Вірменії. Правда, камерами там обладнані не всі розмічені перехрестя.

До речі, Україна могла бути піонером у впровадженні антизаторової розмітки — вперше таке перехрестя з'явилося в Києві ще «при ДАІ», в далекому 2004 році на перетині вулиць Комінтерну (нині вулиця Симона Петлюри) і Саксаганського. Тоді її нанесли в якості експерименту, який благополучно провалився через відсутність на той час камер автоматичної фіксації порушень і контролю з боку тих же даішників за дотриманням водіями Правил дорожнього руху (ПДР). Як результат — столичні водії просто не звертали увагу на це ноу-хау, продовжуючи «закупорювати» перехрестя. При цьому, нагадаємо, відповідний пункт 16.4. ПДР забороняє водіям «виїжджати на будь-яке перехрестя, у тому числі при сигналі світлофора, що дозволяє рух, якщо утворився затор, який змусить водія зупинитися на перехресті, що створить перешкоду для руху інших транспортних засобів і пішоходів». До того ж у 2004 році «вафельна» розмітка в Україні не була внесена до ДСТУ. І ось через 17 років її легалізували, і Одеса стала першим містом нашої країни, в якому вона була нанесена вже на законних підставах. Що не заважає водіям ігнорувати її, адже додаткового контролю на цих перехрестях немає.

Новою жовтої розміткою позначать також зупинки трамваїв, по-новому буде позначена зона, наближена до шкіл, дитсадків, до кругового руху і до пішохідних переходів та «лежачих поліцейських»

Найближчим часом така ж розмітка з'явиться і в Києві.

До речі, попри оновлення дорожнього стандарту, відповідні зміни до Правил дорожнього руху поки не внесені, і антизаторова розмітка для перехресть, задекларована в ньому під індексом 1.10.3, чинною редакцією Правил не передбачена. Хоча в цілому це формальності, адже водії і без того мають дотримуватися вимог ПДР по проїзду перехресть, а в разі їх порушення знати, що їм загрожує реальна адміністративна відповідальність — штраф у розмірі 510 гривень. Але, повторимося, без контролю з боку поліції або камер автофіксації це порушення залишиться безкарним, а вулиці стоятимуть в заторах.

Нагадаємо, що згаданий ДСТУ 2587: 2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Технічні умови» був оновлений у 2010 році. Крім антизаторової розмітки, ним передбачено ще ряд нових дорожніх розміток. Зокрема, новою жовтою розміткою позначать зупинки трамваїв, по-новому буде позначена зона, наближена до шкіл, дитсадків, до кругового руху і до пішохідних переходів, «лежачих поліцейських», а також з'явиться кілька варіантів дорожньої розмітки, що стосуються велосипедного руху і спеціальні позначення для місць зарядки електромобілів (див. фото вище).

Як стверджують фахівці ДП «ДерждорНДІ», які готували новий стандарт, нова розмітка повністю відповідає світовій практиці і допоможе учасникам дорожнього руху краще орієнтуватися в дорожній ситуації.

Тим часом поліція в черговий раз збільшила свої можливості в боротьбі з водіями-лихачами, встановивши нові камери автофіксації порушень ПДР.

Фото в заголовку: usionline.com

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