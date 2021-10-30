2 листопада 2021

Героїню нашої сьогоднішньої історії хтось називає найкрасивішою жінкою всіх часів і народів, інші — холодною, розважливою і зовсім не симпатичною особою, на якій дивним чином збожеволів чи не весь світ. Так це чи ні, зараз вже сказати досить складно. Одне залишається безперечним і достовірним — за одну ніч з нею віддати життя були готові тисячі чоловіків — від простих римських воїнів до легендарних полководців і навіть імператорів.

Свого часу мені довелося побувати у старовинному єгипетському місті Олександрії, у якому рівно 2090 років тому, а саме 2 листопада 69 до нашої ери, народилася Клеопатра VII Філопатор. І можу лише підтвердити незаперечний факт, що грунтується на безлічі історичних документів, — досі цю жінку пам'ятають і шанують не лише у рідній країні, а й у багатьох інших державах Європи.

Як відомо, Клеопатра правила Єгиптом 22 роки. Спершу разом зі своїми чоловіками. Потім вона стала незалежною царицею країни до завоювання її римлянами. Офіційний титул Клеопатри Теа Філопатор означає «богиня, яка любить батька». Незважаючи на неканонічну зовнішність, вона надихнула безліч скульпторів та художників на створення творів, що прославляють її образ. Вона була продовжувачкою династії Птолемеїв, яку заснував відомий воєначальник Птолемей Авлет, який правив Єгиптом після смерті Олександра Македонського.

Птолемей Авлет заповідав кермо влади своєму старшому сину Птолемею XII та доньці Клеопатрі. За традицією рідні брат та сестра мали одружитися. У 51 році до н. Птолемей XII вмирає, залишаючи трон своєму молодшому братові Птолемею XIII, який у віці 9 років став правителем Єгипту та другим чоловіком Клеопатри. Внаслідок придворних інтриг молоді правителі сваряться. І Клеопатра змушена тікати до Сирії, щоб зібрати там військо проти свого чоловіка. Римський імператор Гай Юлій Цезар, який шалено закохався у Клеопатру, намагається запобігти війні, сподіваючись на заповіт Авлета, згідно з яким Клеопатра і Птолемей мають правити разом. Але спроба закінчується невдачею, і через повстання Птолемей гине. З того часу, попри інші шлюби, Клеопатра практично одноосібно править Єгиптом.

Цариця зачарувала Юлія Цезаря, з яким мала довгий зв'язок і від якого народила дитину. За допомогою своїх знань у косметології Клеопатра намагалася повернути лисіючому Цезарю волосся, але їй, на жаль, це не вдалося.

Після його смерті римським чоловіком Клеопатри стає Марк Антоній, якого вона підтримала під час громадянської війни. Заради цариці царів, яка народила йому трьох дітей, Марк Антоній кидає свою першу дружину Октавіану. Це стало його фатальною помилкою. Брат Октавіани жорстоко мстить Марку, налаштовує проти нього і Клеопатри римлян. Спалахає війна, внаслідок якої і Марк Антоній, і Клеопатра накладають на себе руки. Якщо вірити переказу, Антоній смертельно ранить себе і вмирає за кілька днів на руках у Клеопатри. Цариця ж убиває себе, опустивши руку в кошик із солодощами, в якому, як їй було відомо, причаїлися змії.

«Той, хто пізнав мене, пізнав богиню, — говорила Клеопатра. — Я можу будь-якого чоловіка змусити при першій зустрічі не побачити форму мого носа чи підборіддя. А після ночі зі мною він до кінця життя вважатиме Клеопатру найкрасивішою з жінок…»

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.