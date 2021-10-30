5 листопада 2021

У пору моєї юності Джо Дассен вважався одним із найпопулярніших естрадних виконавців у світі. І це при тому, що співав він французькою мовою і виглядав — за мірками того часу — не дуже модно. Але коли ви чули пісні у виконанні цього блакитноокого довговолосого хлопця, який виходив на сцену в білому костюмі з гітарою в руках, все інше у світі відступало на задній план. Залишався тільки він і його голос — м'який, що обгортає душу, що не дозволяє ні на мить вийти з-під його ненав'язливої чарівності.

Народився Джо Дассен у Нью-Йорку 5 листопада 1938 року в сім'ї кінорежисера Жюля Дассена та скрипальки Беатріс Лонер. Його дідусь по батьківській лінії був майстром з перуки в Одеській опері. Але сам Джо ніколи навіть не уявляв, що і йому якось доведеться вийти на сцену. Батьки багато разів переїжджали. І з Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, і з Америки до Франції, і з Франції до Італії, а потім знову з Європи до Америки. Джо хотів бути вченим і серйозно займатися наукою. Але на якомусь етапі нескінченного студентського життя піддався захопленню музикою. Так і не зміг уже від нього відмовитися.

Музика стала головною у його житті. Хоча жодних музичних шкіл він не закінчував. Мало того, думав, що з його здібностями навряд чи може розраховувати на помітний успіх. Але коли його перша дружина Маріз показала запис пісні Джо Дассена своїм знайомим у великій звукозаписній компанії CBS, вони кинулися переконувати талановитого хлопця в тому, що його манера виконання саме те, що може дати великий успіх. І вони не помилились! Вже за кілька років пісні Джо Дассена починають завойовувати весь світ. А деякі з них стають хітами на всі часи. Такі, наприклад, як Excuse Me Lady або Les Champs-Elysees, які багато тижнів очолювали популярні хіт-паради по обидва боки океану.

Він купається у променях слави. Його виступи збирають величезні зали та приносять нечувані гонорари. При цьому він продовжує залишатися таким самим скромним усміхненим хлопцем, як на початку своєї стрімкої кар'єри. І ось на її зльоті відбувається непоправне. Під час концерту в липні 1980 року він знепритомнів. Прямо на сцені. Лікарі діагностують інфаркт міокарда. Разом із мамою та кількома друзями Джо вирушає на Таїті, улюблене своє місце. На островах йому помітно стає краще. Але лише на короткий час. Одного чудового ранку під час сніданку на залитій сонцем терасі Джо замовкає на півслові. Назавжди … Йому було трохи більше як 41 рік.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.