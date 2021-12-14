Тимчасове вилучення посвідчення водія в Україні: що змінилося, як повернути і не втратити права назавжди

На початку грудня постановою Кабміну було змінено порядок тимчасового вилучення посвідчення водія . Що ж саме змінилося і до чого тепер необхідно бути готовим українським автомобілістам?

Суди суворіше каратимуть водіїв, які їздять під напідпитку

2 грудня уряд прийняв постанову № 1257 «Про внесення змін до Порядку тимчасового вилучення посвідчення водія на транспортний засіб та його повернення». Основні нововведення стосуються термінів позбавлення прав та особливостей проведення цієї процедури щодо нетверезих водіїв.

Зокрема, згідно з новим порядком, водій вважається позбавленим права керування автомобілем лише після набрання законної сили відповідного рішення суду. Ключова зміна торкнулася порядку позбавлення прав нетверезих водіїв. Тепер, якщо протягом трьох місяців суд не ухвалив рішення про позбавлення такого водія прав або якщо справа про його адміністративне порушення (керування транспортом у стані сп'яніння) не була розглянута у встановлений законом термін, ця людина повинна звернутися до поліції із заявою про продовження терміну дії тимчасового дозволу на право керування машиною ще на три місяці.

Крім того, за новими нормами водій може звернутися до поліції з вимогою повернути тимчасово вилучене посвідчення у тому випадку, якщо суд у тримісячний термін не ухвалив рішення про позбавлення його прав або не розглянув у встановлений законом термін його адміністративну справу. І ця вимога стосується більшості «позбавляючих» статей адміністративного кодексу (див. таблицю нижче), за винятком лише однієї — 130-ї (п'яне водіння).

Своєю чергою, водії, у яких тимчасово вилучили права за статтею про п'янку за кермом, мають право звернутися до поліції з вимогою повернути тимчасово вилучене посвідчення лише в тому випадку, якщо протягом одного року суд не ухвалив рішення про позбавлення його прав або не розглянув цю справу у встановлений законом термін.

Усі згадані зміни були введені відповідно до норм Закону № 2695, ухваленого у лютому нинішнього року. Цим законом, крім збільшення багатьох штрафів за найпоширеніші види порушень Правил дорожнього руху, і було продовжено термін накладення адмінстягнень за п'яне водіння з трьох місяців до одного року з дня вчинення порушення. Це було зумовлено нашими реаліями, коли через завантаженість суди все частіше не укладаються у тримісячний термін з розглядом справ, що стосуються водіїв, які їздять напідпитку, і тим вдавалося уникати покарання. Тепер суди отримали можливість ефективніше віддати по заслугах п'яним водіям!

Як поліція вилучає права і що потрібно зробити для їхнього повернення

Нагадаємо процедуру тимчасового вилучення посвідчення водія. Згідно з чинним законодавством, вилучати у водіїв права можуть виключно співробітники патрульної поліції. Вони це роблять, якщо є підстави звинуватити водія у порушенні, за яке в адмінкодексі передбачено позбавлення права керування транспортним засобом (див. таблицю нижче). Про тимчасове вилучення посвідчення робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне порушення.

До винесення судом постанови у справі та набуття нею чинності поліцейський видає водієві тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом (ТЗ) строком до трьох місяців з дати вилучення посвідчення. При повторному вчиненні порушення водієм, у якого вже було тимчасово вилучено права та який керує ТЗ на підставі тимчасового дозволу, новий такий документ повторно вже не видається. А у його відповідних графах поліцейський вносить позначку про нове порушення за «позбавляючою» 130-ю статтею Кодексу про адміністративні правопорушення (КоАП).

Посвідчення водія тимчасово вилучається до набрання законної сили ухвали суду у справі про адміністративне правопорушення. Вилучені права протягом трьох днів з дати набрання чинності постановою суду, згідно з якою порушник позбавляється права керування транспортним засобом, передаються до сервісного центру МВС за місцем проживання водія з копією такої ухвали для зберігання. Повернути вилучене посвідчення можна буде після закінчення терміну «позбавлення», зазначеного у рішенні суду, і тільки після складання теоретичного та практичного іспитів у сервісному центрі МВС. Якщо ж права вилучалися за п'янку, то перед складанням обов'язкових іспитів у сервісному центрі водієві насамперед доведеться пройти ще й позачерговий медичний огляд.

Порушення ПДР, за які передбачено позбавлення посвідчення водія № Стаття КоАП Вид порушення Відповідальність 1 ч. 4 ст. 121 Повторна протягом року експлуатація несправного ТЗ, незаконно переобладнаного, а також такого, що не пройшов технічний контроль (транспорт юридичних осіб, що використовується з комерційною метою) Позбавлення права керування на 3−6 місяців або адмінарешт на 5−10 діб 2 ч. 5 ст. 122 Створення аварійної ситуації Штраф 1445 грн або позбавлення права керування на 6−12 місяців 3 ч. 1 ст. 122−2 Невиконання вимоги працівника поліції щодо зупинки Штраф 153 грн або позбавлення права керування на 3—6 місяців 4 ст. 123 Виїзд на залізничний переїзд на сигнал світлофора, який забороняє рух через переїзд Детальніше: https://urst.com.ua/kupap/st-123 Штраф 850 грн або позбавлення права керування на 6−12 місяців або адмінарешт на 7−10 діб. У всіх випадках — з платним вилученням ТЗ або без такого 5 ч. 1 ст. 124 У разі ДТП Штраф 850 грн або позбавлення права керування на 6—12 місяців 6 ч. 1 ст. 130 Керування ТЗ у нетверезому стані, під впливом лікарських або наркотичних речовин, що знижують увагу та швидкість реакції, а також передача керування ТЗ особі, яка перебуває у стані сп'яніння або під впливом таких речовин, а також відмова від огляду на предмет сп'яніння Штраф 17 000 грн із позбавленням права керування на 12 місяців 7 ч. 2 ст. 130 Повторне вчинення порушень, передбачених частиною 1 ст. 130 Штраф 34 000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням ТЗ або без такого або адмінарешт на 10 діб з позбавленням права керування на 3 роки та з оплатним вилученням ТЗ або без такого 8 ч. 3 ст. 130 Вчинення порушень, передбачених ч. 1 ст. 130, протягом року втретє Штраф 51 000 грн із позбавленням права керування на 10 років із конфіскацією ТЗ або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 10 років із конфіскацією ТЗ 9 ч. 4 ст. 130 Вживання алкоголю, лікарських чи наркотичних речовин після ДТП або зупинки працівником поліції до проведення огляду на предмет сп'яніння Штраф 34 000 грн або адмінарешт на 15 діб із позбавленням права керування на 3 роки

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України оновив також Правила дорожнього руху, у тому числі дорожні знаки, розмітку та дорожні елементи.

Фото: pixabay.com

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