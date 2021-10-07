Водійські посвідчення нового зразка в Україні: які обмеження «зашили» в коди

28 вересня набула чинності постанова Кабінету міністрів про зміну порядку видачі водійських посвідчень і державної реєстрації (перереєстрації) транспортних засобів.

Водійські посвідчення наблизили до європейських стандартів, а сам процес їх отримання полегшили. Відтепер у посвідченні (в графі 12) будуть вказуватися спеціальні коди, в яких «зашиті» певні обмеження, встановлені для їх власника. Так, наприклад, код 78 проінформує, що водій складав практичний іспит на машині з автоматичною коробкою передач і тільки на такій має право їздити, тоді як керувати автомобілем з механічною трансмісією йому заборонено. При відсутності цього коду в правах водій може експлуатувати машину з будь-яким типом коробки передач. Зміни не торкнуться тих, кому водійські посвідчення були видані раніше.

Крім того, коди будуть містити інформацію про інші обмеження як для водія, так і для транспортного засобу. Наприклад, наявність коду 61 обмежить керування транспортним засобом тільки денними годинами (починаючи через годину після сходу сонця й закінчуючи за годину до заходу сонця); код 63 свідчить про те, що водієві заборонено перевозити пасажирів; 67 — про заборону керування транспортним засобом на автомагістралях; 01.06 — про те, що водій повинен бути в окулярах або з контактними лінзами; код 15.02 говорить про те, що зчеплення приводиться в дію рукою; а 20.06 — про наявність гальма, що приводиться в дію рукою, і так далі.

Коди в посвідченнях будуть містити додаткові дані, зокрема про обмеження для водія та транспортного засобу

Тією ж постановою Кабміну оптимізували процес прийняття іспитів на право водіння. Зокрема, змінами передбачено, що при одночасному відкритті двох категорій іспити (іспит) складаються за вищою з них (крім категорій B1, B, BE). Наприклад, при відкритті категорій С і С1 теоретичний та практичний іспити складаються тільки по категорії С. І, до речі, коли після позбавлення права керування водійське посвідчення повертають, іспити також потрібно буде здавати тільки за вищою категорією.

Згідно з постановою вищими вважаються такі категорії: DE — щодо D1E; D — щодо D1; CE — щодо C1E; C — щодо C1; A — щодо A1.

Ще одне важливе нововведення — збільшення терміну дії результату успішного складання теоретичного іспиту в сервісному центрі МВС з трьох місяців до двох років. Але не довше, ніж термін дії свідоцтва про закінчення автошколи з підготовки водіїв транспортних засобів.

Відтепер водіям не потрібно надавати документи, що підтверджують навички управління при відкритті нижчої категорії або категорії з причепом (ВЕ, В1Е, РЄ, С1Е, DE, D1E).

Більшість новацій вже діють. Окрім тої, що стосується внесення у посвідчення позначки про обмеження управління тільки автомобілями з автоматичною коробкою передач. Ця норма запрацює через три місяці. Повторимо, що всі ці новації не торкнуться водіїв, які вже мають права, — вони лише для «корочок», що видаються зараз.

Тим же документом змінений порядок державної реєстрації та перереєстрації транспортних засобів. Зокрема, автовласники отримали право укладати договір купівлі-продажу онлайн. Така послуга буде доступна в «Електронному кабінеті водія» та на Єдиному державному порталі електронних послуг «Дія».

Для укладення угоди продавцю та покупцю потрібно буде авторизуватися й заповнити в електронному вигляді договір купівлі-продажу. Після цього документ автоматично спрямовується в сервісний центр МВС для проведення всіх передбачених перевірок за відповідними реєстрами й базами даних. Якщо за результатами такої перевірки буде встановлено факт знаходження транспортного засобу в розшуку або наявності інших обмежень або обтяжень, онлайн-договір не буде укладено. При позитивному результаті перевірки продавець і покупець накладають свої електронні підписи, після чого договір вважається укладеним. Це нововведення запрацює з 28 березня 2022 року.

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