Нові знаки та розмітки: в Україні набули чинності зміни до Правил дорожнього руху

Кабінет міністрів України оновив Правила дорожнього руху . Найбільшу увагу автори цієї ініціативи приділили велосипедистам . Втім, не залишилися поза увагою і дорожні знаки, розмітка та дорожні елементи. Як стверджують фахівці у сфері безпеки дорожнього руху, це наймасштабніші нововведення, внесені до правил дорожнього руху за останні роки. Постанова Кабміну № 1091 набула чинності вже з 1 листопада. Тобто на момент виходу нашого матеріалу оновлені ПДР України вже діють і всі водії зобов'язані виконувати їхні вимоги. Щоб їм допомогти, «ФАКТИ» детально розібралися з усіма нововведеннями. До речі, нова редакція ПДР набула чинності одночасно з новим держстандартом по дорожнім знакам та розмітці — ДСТУ 4100:2021, в якому, за твердженням його авторів, «зібрано найкращий світовий досвід та введені новації, які позитивно вплинуть на підвищення безпеки дорожнього руху в Україні в цілому». І це не збіг. У правилах відбито всі нововведення, привнесені новим ГОСТом.

Готуємось переходити перехрестя по діагоналі та платити за проїзд по дорогах

Як ми вже згадували, у новій редакції Правил підвищену увагу було приділено велосипедистам. Автори навіть внесли кілька додаткових термінів:

«велосипедна смуга» — смуга, призначена для руху на велосипедах у межах проїжджої частини вулиці та/або дороги, позначена відповідними дорожнім знаком та горизонтальною розміткою;

«велосипедний переїзд» — місце перетину велосипедистами проїжджої частини всередині перехрестя або поза ним, позначене відповідною дорожньою розміткою 1.15.

Крім того, було також розширено класифікацію категорій доріг: крім міжнародних, національних та регіональних трас введено поняття ще й територіальних.

Нові дорожні знаки з'явилися у всіх їхніх типах: «Заборонні», «Наказові», «Інформаційно-вказівні знаки» та «Знаки сервісу». Коротко розповімо, що вони позначають.

Заборонні знаки.

У цьому типі дорожніх знаків з'явилося лише два нових: 3.44 та 3.45 — «Рух зазначених транспортних засобів заборонено».

Наказові знаки.

Тут нововведень більше, і завдяки їм змінена колишня нумерація знаків, що забороняють, так що водіям потрібно буде запам'ятовувати новий їх порядок.

4.14. «Кінець доріжки для велосипедистів». Позначає місце, де закінчується дозволений рух на велосипедах та в колісних кріслах.

4.18. «Суміжні пішохідна та велосипедна доріжки». Позначає місця для руху пішоходів та велосипедистів доріжками, які прилягають одна до одної, але розмежовані розміткою або кольором покриття. По таких доріжках також дозволяється рух у колісних кріслах.

4.21. «Рух із використанням ланцюгів проти ковзання» та 4.22 «Кінець ділянки руху із застосуванням ланцюгів проти ковзання».

4.23−4.24. «Початок і кінець дороги для поєднаного руху легкових автомобілів та велосипедистів».

Інформаційно-вказівні знаки.

Цей тип дорожніх знаків був доповнений вражаючим переліком нововведень, була змінена і колишня нумерація.

5.24. «Мінімальна швидкість на різних смугах руху».

5.25. «Мінімальна швидкість на смузі руху».

5.26. «Обмеження максимальної швидкості на різних смугах руху».

5.39. «Діагональний пішохідний перехід». Згідно з прийнятими доповненнями, цей знак застосовується тільки на регульованих перехрестях (на яких сигнал світлофора не переводять у режим жовтого миготіння), де дозволено перехід проїзної частини по діагоналі.

5.49−5.52. «Початок і кінець населеного пункту» — тепер такі дорожні знаки продубльовані латинським шрифтом.

5.59. «Вказівник напряму». Застосовуються для зазначення відповідно одного чи кількох напрямків руху до населених пунктів чи інших об'єктів.

5.77. «Морський (річковий) порт або вокзал».

5.78. «Радіостанції, які передають інформацію про дорожній рух».

5.79.1−5.79.2. «Аварійний вихід». Позначає місце аварійних виходів із тунелю.

5.80.1−5.80.3. «Вказівник напряму та відстані до аварійного виходу». Застосовуються для зазначення напрямку та відстані до найближчих аварійних виходів із тунелю.

5.82.1−5.82.2, 5.83.1−5.83.2. «Початок і кінець платної дороги». Інформують учасників дорожнього руху про необхідність оплати за проїзд дорогою або окремою ділянкою дороги. Знаки встановлюють при в'їзді на платні дороги і попередньо для вибору альтернативного маршруту з безоплатним проїздом.

5.88−5.89. «Початок і кінець велосипедної смуги». Позначка виділеної на проїжджій частині велосипедної смуги. Якщо велосипедна смуга відокремлена від основної проїжджої частини дорожньою розміткою 1.2 (широка суцільна лінія), знак 5.88 розташовується над виділеною велосипедною смугою на початку і повторюється після кожного перехрестя до закінчення.

5.90−5.91. «Початок і кінець зони для пішоходів та велосипедистів». Початок виділеної зони для поєднаного руху пішоходів та велосипедистів, на території якої проїзд інших транспортних засобів заборонено.

5.92.1−5.92.2. «Велосипедний переїзд». Позначає організований переїзд велосипедистів через проїжджу частину.

5.93.1−5.93.2. «Суміжні пішохідний перехід та велосипедний переїзд».

5.94.1−5.94.2. «Початок і кінець дороги із зустрічною велосипедною смугою». Позначає дорогу, на якій по спеціально виділеній та відокремленій розміткою смузі організовано рух велосипедистів у зустрічному напрямку до загального потоку транспортних засобів.

5.95.1−5.95.2. «Виїзд на дорогу з одностороннім рухом та зустрічною велосипедною смугою».

5.96.1−5.96.2. «Початок і кінець зони габаритно-вагового контролю». Вказують початок та кінець спеціально обладнаних уздовж автомобільних доріг загального користування майданчиків, призначених для проходження габаритно-вагового контролю вантажних автомобілів на стаціонарних або пересувних пунктах габаритно-вагового контролю.

Знаки сервісу.

У цьому типі дорожніх знаків з'явилися давно затребувані вітчизняними автомобілістами.

6.23. «Шиномонтаж».

6.7.2. «Газова заправна станція».

6.7.3. «Зарядна станція для електромобілів».

6.7.4. «Заправні станції для бензинових/дизельних та автомобілів, що працюють на газі».

6.7.5. «Заправні станції для бензинових/дизельних авто та зарядні станції для електромобілів».

6.7.6. «Заправні станції для автомобілів на газі та зарядні для електромобілів».

6.7.7. «Заправні станції для всіх типів автомобілів».

Таблички до дорожніх знаків.

Крім нових знаків з'явилася низка табличок, яких раніше взагалі не було. Вони застосовуються для уточнення, обмеження дії інших дорожніх знаків та використовуються лише разом зі знаками.

7.23. «Місце для зарядки електромобілів». Застосовується, коли зарядна станція для електромобілів розташована за межами автозаправної станції у спеціально відведених місцях.

7.24. «Евакуатор». Використовується для попередження про можливу евакуацію автомобіля без відома власника.

7.25. «Острівець безпеки». Введений для інформування водіїв про наявність попереду острівця безпеки та звуження ширини проїжджої частини.

7.26. Термін застосування денних ходових вогнів (ближнього світла фар). Застосовується для нагадування водіям про загальні вимоги до умов руху дорогами України.

7.27. «Нанесення розмітки». Використовується для сповіщення про вид дорожніх робіт.

7.28.1−7.28.4. Ці таблички введено для інформування водіїв про можливість пересадки на міський громадський транспорт (метро та інші види маршрутного транспорту).

7.29.1−7.29.6. «Напрямок руху велосипедистів». Застосовуються для інформування велосипедистів про напрям руху, рівно- або двосторонній рух велосипедною доріжкою.

Кабінет міністрів затвердив нові дорожні знаки

Нова дорожня розмітка зробить їзду безпечнішою та допоможе зорієнтуватися

Окрім нових дорожніх знаків у новій редакції ПДР з'явилися нові типи дорожньої розмітки. Всі вони були внесені до горизонтальної розмітки. Як стверджують розробники, нова розмітка дасть водіям більше інформації, дозволить їм краще орієнтуватися на дорозі, що зробить рух безпечнішим.

1.10.2. Така розмітка позначає місця на смузі (смугах) руху перед перехрестям навпроти в'їзду/виїзду до прилеглої території, на яку заборонено в'їзд, якщо попереду зупинилися інші транспортні засоби; позначає місце (резервний майданчик) для тимчасової зупинки транспорту екстрених служб (швидкої допомоги, поліції та інших) та де заборонена стоянка інших транспортних засобів уздовж доріг, вулиць та на паркувальних майданчиках.

1.10.3. Коробчаста розмітка жовтого кольору — наноситься на проїжджу частину у зоні перехрестя для попередження про заборону в'їзду на перехрестя у разі виникнення пробки.

1.22. Попереджає про наближення до місця, де встановлені дорожні підвищення або облаштовано підвищений пішохідний перехід або підвищене перехрестя для примусового зниження швидкості.

1.24. Ламана крайова та осьова лінії білого кольору — попереджають про наближення до пішохідного переходу або велосипедного переїзду з підвищеною небезпекою (обмежена їхня видимість, підвищений рівень аварійності, наявність поблизу навчальних закладів). Наноситься по всій ширині проїжджої частини перед пішохідним переходом.

1.25. Широкі поперечні смуги жовтого кольору — попереджає про наближення до кільцевої розв'язки (превентивний захід для попередження водія про необхідність зменшити швидкість).

1.28.1. Позначає виділену смугу для поєднаного руху маршрутних транспортних засобів та велосипедистів.

1.28.2. Позначає доріжку, призначену для поєднаного руху пішоходів та велосипедистів, застосовується зі знаком 4.17.

1.28.3. Позначає проїжджу частину вулиць та доріг населених пунктів місцевого значення, де дозволено змішаний рух велосипедистів та транспортних засобів у попутному напрямку.

1.33. Позначає відведені майданчики для паркування транспортних засобів, що розміщені вздовж проїжджої частини вулиці, дороги за певних умов (оплата за стоянку, обмежена тривалість стоянки, лише для використання певною категорією користувачів).

1.35. Позначає місця для паркування індивідуального транспорту осіб з інвалідністю та транспортних засобів, що перевозять осіб з інвалідністю.

1.36. Позначає доріжку для велосипедистів за межами проїжджої частини та виділену на проїжджій частині велосипедну смугу, відокремлену від проїжджої частини широкою суцільною розміткою.

1.37. Позначає дозволені напрямки руху велосипедною доріжкою, велосипедній смузі.

1.38. Позначає місця для заправлення електромобілів.

Введення такої великої кількості нововведень не пройшло гладенько. Один з експертів у сфері безпеки дорожнього руху юрист Володимир Караваєв звернув увагу автомобілістів на те, що в нових правилах виключено горизонтальну розмітку 1.1 (вузьку суцільну лінію білого кольору) з переліку тих, якими можна позначати смугу, що розділяє суміжні проїжджі частини. Таким чином, якщо на заміській автодорозі зустрічні потоки транспорту розділені вузькою суцільною смугою, то їхати такою дорогою можна буде зі швидкістю не більше 90 кілометрів на годину.

«Ви не зможете рухатися зі швидкістю 110 км/год за межами населених пунктів, якщо елемент дороги, що відокремлює транспортні потоки протилежних напрямків, не виділено розміткою 1.2 (раніше було 1.1 або 1.2). Розмітки відрізняються лише своєю шириною — до 15 см та 20 см відповідно. Отже, тепер водіям доведеться возити з собою лінійку», — іронізує Володимир Караваєв у соцмережах. Він уточнив, що це правило не поширюватиметься на дороги, де суміжні напрямки розділені газоном або розподільчим бар'єром.

Нагадаємо, перед тим, як запровадити нову дорожню розмітку повсюдно, її протестували на жвавих вулицях Одеси.

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