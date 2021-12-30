- 13:05 Ми вважаємо, що такого не може бути, а воно відбувається: Бобиренко про стиль правління владної команди
- 12:37 «Махач» під головною ялинкою країни: у Києві на Софійській площі сталася масова бійка (відео)
- 12:11 Дубайська «Чита Дрита»: Андрій Данилко запалив публіку на зустрічі Нового року в ОАЕ
- 11:57 «Геніальний» салат на святковий стіл від Людмили Борщ «Ріг достатку»: п'ять хвилин, і смачна страва готова
- 11:42 Смертельна ДТП у Росії: автобус зіткнувся з опорою мосту, 5 людей загинуло, 14 постраждали
- 11:33 Бустерна та додаткова доза вакцини проти коронавірусу: у МОЗ пояснили, кому вони необхідні
- 11:15 Ортіс — Мартін: найкращі моменти бою претендентів на поєдинок із Усиком
- 11:05 Ходять строєм в однакових футболках та мають говорити за шаблоном: політолог про команду президента
- 10:32 Січневі ціни на газ виросли: скільки доведеться платити українцям за блакитне паливо
- 10:05 Онука королеви Єлизавети принцеса Євгенія поділилася першим фото з хрестин свого сина
- 10:04 «Дві дівчинки — це завжди красиво»: Маша Полякова заплутала шанувальників незвичайним поцілунком
- 10:00 Коронавірус в Україні: статистика захворюваності та смертності по областях (оновлюється)
Країна: Німеччина
Мануфактура: Hutschenreuther
Рік створення: 1950
Розмір: 32×34 cm
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Карл Фрідріх Луїс Доберман, який народився 2 січня 1834 року в німецькому місті Апольді, ніколи навіть уявити не міг, що мине якийсь час і його ім'я стане відомим у всьому світі. Скромний збирач податків через невисоку платню, якої ледь вистачало на те, щоб прогодувати сім'ю, підробляв ще й нічним поліцейським. Була в їхньому місті тоді така посада, оскільки місцевим жителям хотілося й ночами почуватися в безпеці, а штатні офіцери поліції в цей час відпочивали. Так ось і одна, і друга посади, яким Карл Фрідріх Доберман служив вірою та правдою, так чи інакше були пов'язані з певним ризиком. Складальник податків нерідко змушений був ходити вулицями із сумкою, доверху заповненою грошима. А нічний поліцейський будь-якої миті міг зіткнутися зі злочинцем, з яким треба було якось упоратися. І оскільки носити зброю Доберману не належало, задумався він одного разу над тим, як би убезпечити себе.
Ось тоді й спала йому на думку ідея обзавестися службовим собакою. Людиною Карл був серйозною і ґрунтовною. Тому і до справи він підійшов докладно. Не знайшовши собаки, що повністю відповідає його задуму, серед порід, що існували на той час, він вирішив вивести абсолютно нову породу, яка поєднувала б у собі силу, вірність господарю, інтелект і необхідну в певних випадках лютість. З цією метою Доберман почав цілеспрямовано відбирати і спарювати собак різних порід, прагнучи настільки виділити їх найкращі якості, щоб представники нової породи помітно виділялися серед багатьох інших.
Наприклад, йому доводилося схрещувати німецького пінчера з ротвейлером, німецькою вівчаркою та манчестерським тер'єром. І в результаті таки вдалося досягти поставленої мети. Крім того, всім цуценям новоявлений заводник в обов'язковому порядку купував вуха та хвости, щоб таким чином надати собакам найкращого, на його думку, зовнішнього вигляду.
На жаль, домігшись визначних успіхів у розведенні собак нової породи, Карл Фрідріх Доберман так і не дожив до того часу, коли його вихованців почали називати спочатку доберман-пінчерами, а потім уже й просто доберманами. З життя він пішов у 60-річному віці у рідному місті Апольді, де у 1900 році було створено існуючий досі національний Доберман-клуб Німеччини.
Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.
- Яша, ви єврей? - А що? Знову щось трапилося ?!
Вітер: 4 м/с Пн-Зх
Тиск: 749 мм