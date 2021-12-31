3 січня 2022

Упевнений, що кожен із тих, хто водить машину, хоча б раз у житті вимовляв ім'я героя сьогоднішньої історії. І, до речі, зовсім не випадково. Тому що, бачачи, як перед тобою на дорозі водій починає виписувати круті віражі, з язика одразу ж зривається уїдливе слово «Шумахер». Деякі навіть не знають, чиє ім'я вони вимовляють, але не вимовляти його не можуть, бо воно вже давно стало загальним. Так ось Міхаель Шумахер, який народився 3 січня 1969 року у невеликому німецькому містечку Хюрт, гонщиком примудрився стати вже у 4-річному віці. Щоб підтримати сина, захопленого гоночним спортом, батькові довелося влаштуватися на другу роботу — з ремонту та оренди картів, а мама, бідненька, працювала мийницею посуду в їдальні. І що ви думаєте, у 6 років Міхаель виграв свій перший картинговий чемпіонат. У 6 років!

Його кар'єра у гонках була просто блискучою. Виграючи одне змагання за іншим, він із кожною перемогою наближався до участі у «Формулі-1». Дебют відбувся рівно 30 років тому на Гран-прі Бельгії. Власнику команди «Джордан» довелося терміново шукати заміну Бертрану Гашо, який посварився з таксистом і був затриманий поліцією. Менеджер Шумахера Віллі Веббер відразу запропонував його кандидатуру, заявивши, що молодий гонщик чудово знає трасу змагань. Це була нахабна брехня — Шумахер ніколи раніше не виступав на трасі в Спа. Але в результаті він зробив неймовірне, пробившись у ході першого кола на п'яте місце! Він був помічений і запрошений у команду «Benetton-Ford». Потім, після перших гучних перемог, Шумахер перейшов у «Феррарі». Саме в цій команді він у сезоні 2001 показав феноменальний результат, 9 разів перемігши і 4 рази посівши другі місця. Зрештою набрав 126 очок. І це при тому, що його головний переслідувач, Девід Култхард, набрав лише 65 очок, а легендарний Міка Хаккінен взагалі опинився на п'ятому місці.

Ну, а найгучніших своїх перемог Міхаель Шумахер досяг уже у складі команди «Mercedes-Benz». 2006 року його було визнано найпопулярнішим гонщиком «Формули-1» за всю історію змагань. Ще б пак, адже хлопець виграв 7 чемпіонатів, причому 5 титулів отримав поспіль! З 30 перегонів в умовах зливи Шумахер виграв 17, отримавши прізвисько «Регенконіг» (з німецького — «цар дощу»). А ще в нього були прізвиська «Шумі», «Сонячний хлопчик» (за усмішку, що стала знаменитою) та «Червоний Барон» — на честь барона Манфреда фон Ріхтгофена, одного з найкращих пілотів Першої світової війни, що літав на аероплані червоного кольору.

Він став всесвітньо відомим та неймовірно багатим. У середньому за сезон заробляв щонайменше 50 мільйонів доларів. Життя приносило Шумахеру радість у кожному її прояві. Коринна Бетчанд, з якою Шумі одружився 1995 року, народила йому двох чарівних діток. Будинки у Швейцарії та Норвегії будь-якої миті готові були до приїзду господарів, що літали по світу на особистому літаку.

Біда сталася 29 грудня 2013 року. Відпочиваючи з сім'єю на гірськолижному курорті у французьких Альпах, Міхаель під час падіння буквально на рівному місці (!) отримав важку травму голови. Його підключили до апарату штучної вентиляції легень. Довге перебування в комі та подальше лікування вимагало величезних витрат. Будинок у Норвегії та літак довелося продати. Шумахера перевели з лікарні додому, він, як і раніше, не може самостійно пересуватися, у нього проблеми з пам'яттю та вимовою. Але сім'я та друзі продовжують боротися за свого єдиного та неповторного «Сонячного хлопчика». І, дасть Бог, ця боротьба принесе нарешті очікувані результати…

Всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.