7 січня 2022

Сендфорд Флемінг, який народився 7 січня 1827 року в невеликому шотландському містечку Кіркалді, уявити не міг, що і слава, і багатство, і всесвітнє визнання очікують його далеко від рідної Шотландії, за океаном. Батько віддав 14-річного сина вчитися на землеміра, сподіваючись, що ця професія зможе його в майбутньому прогодувати. Так воно, в принципі, і вийшло. Щоправда, пішло на це чимало часу та сил.

У 18 років вирішив Сенфорд Флемінг вирушити на пошуки щастя і, взявши з собою молодшого брата Девіда, купив два квитки на корабель, що відпливав до Канади. Оселившись у місті Пітерборо, провінція Онтаріо, Флемінг у суворій відповідності до канадських законів склав іспити на право працювати землеміром. І, влаштувавшись у велику будівельну компанію, почав швидко просуватися службовими сходами. Країна стрімко будувалася. Виникали нові міста. Флемінг успішно виявив свої сили та знання на безлічі об'єктів не тільки в Пітерборо, а й у Кобурзі, Гамільтоні, Торонто. Молодий шотландець, який досконало опанував професії землеміра, геодезиста, топографа і картографа, був просто нарозхват.

На початку 1860-х років, коли в США йшла Громадянська війна, канадська влада вирішила розпочати будівництво Трансколоніальної залізниці від Галіфакса до Торонто, щоб не залежати від постачання вантажів та товарів транзитом через Штати. І Флемінг лише за кілька років робить карколомну кар'єру від геодезиста-вишукувача до головного інженера найважливішої магістралі. Пізніше перевіз свою вже багатодітну сім'ю в новий будинок в Оттаві, і очолив роботи з прокладання Канадської Тихоокеанської залізниці, яка на якийсь час стала головним будівництвом у країні. І що ви думаєте, майже 5 тисяч кілометрів дороги, незважаючи на неймовірні труднощі, були побудовані лише за 5 років!

Не тільки цим прославив своє ім'я сер Сенфорд Флемінг. І навіть не прокладання трансокеанського кабелю через Тихий океан в Австралію — для поліпшення зв'язку в Британській імперії. Створивши Канадське королівське наукове товариство, Флемінг вимагає введення в Північній Америці 4 часових поясів. А потім пропонує розділити весь світ на 24 годинні пояси і на міжнародній конференції у Вашингтоні переконує представників 25 країн у необхідності та корисності такого нововведення. Йому вдається і в цій справі досягти успішного результату. Тепер це здається звичайною справою. Але ж комусь треба було його зробити. І цим кимось був сер Сенфорд Флемінг.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш