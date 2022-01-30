3 лютого 2022

Не знаю, чи доводилося вам, мої друзі, коли-небудь дивитися чудовий фільм-казку Джорджа Лукаса «Віллоу». Я його дивився не раз і, мабуть, не відмовився б ще подивитися. Він з'явився наприкінці 1980-х, коли у нас відеомагнітофони були великою рідкістю. А роздобути хорошу касету взагалі неможливо. Тому позичений на один вечір фільм ми зі старшими дітьми переглядали кілька разів поспіль. І, не повірите, отримували величезне задоволення. Адже захоплююча пригода доброго карлика Віллоу, який рятує випадково знайдену дитину і готовий битися зі світом зла і несправедливості, народжувала стільки чудових емоцій, що їх вистачало надовго, ними хотілося ділитися.

Головну роль у картині «Віллоу» зіграв тоді ще англійський актор Уорік (Уорвік) Девіс, який сьогодні відзначає свій 52-й день народження. Народжений 3 лютого 1970 року в графстві Сурей, Англія, малюк був приречений на швидку і болісну смерть. Карликовість дитини була пов'язана з рідкісним захворюванням. І лікарі одразу попередили батьків Уоріка про те, що у кращому разі він зможе дожити лише до підліткового віку. На щастя, вони помилилися.

Сьогодні Уорік Девіс відомий як один із найуспішніших акторів-карликів в історії світового кіно. Адже про нього взагалі могли ніколи не дізнатися. Якби не бабуся хлопчика, яка одного разу почула по радіо про кастинг для фільму «Зоряні війни. Епізод VI: Повернення Джеда». Знаючи про захоплення Уоріка «Зоряними війнами», бабуся привела хлопчика, зріст якого був (і залишається) 1 метр і 7 сантиметрів, до Джорджа Лукаса. І той буквально відразу був зачарований не лише фізичними даними Уоріка, а й його акторськими здібностями, які хлопчик постійно самостійно розвивав. Фільм з'явився в 1983 році і потім Девіс знявся ще в ряді серій у різних ролях, у тому числі й у ролі Візела Йода.

Потім були зйомки у картині «Віллоу», яка отримала дві премії «Оскар», а Уоріка Девіса тоді визнали найкращим молодим актором. Пізніше він був і роботом Марвіном у фільмі «Автостопом по Галактиці», і професором Філіусом Флітвіком у серії фільмів про Гаррі Потера, і чорним гномом Нікабриком у «Хроніках Нарнії», і страшним Лепрекономом в однойменній серії фільмів жахів.

Незважаючи на сумні пророцтва лікарів, Уорік Девіс живе повноцінним творчим та сімейним життям. Він багатий та успішний. У 1991 році одружився на Саманті Берроуз, яка теж страждає на подібне захворювання. Вона, щоправда, на 17 сантиметрів вище за свого знаменитого чоловіка. Пара виховує двох дітей, у яких також діагностували дисплазію. Але це аж ніяк не заважає всьому чудовому сімейству почуватися щасливими і мати безліч друзів. Уорік Девіс володіє власною студією, де знімає та продюсує музичні кліпи та рекламні ролики, в яких періодично знімаються його дружина та діти. А нещодавно він став засновником найбільшого у світі агентства для «маленьких» акторів. Так що життя продовжується…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.