- 10:30 Влаштовував дводенні запої: легендарний футболіст зізнався у алкогольній залежності
- 09:59 Міжнародний день бармена: історія та традиції свята та чому його відзначають саме 6 лютого
- 09:49 «Скільки всього хочеться сказати… але ми тут не одні»: Зеленський напівнатяками привітав дружину з днем народження
- 09:17 Де дивитися Україна — Іспанія: розклад прямих трансляцій матчу за «бронзу» футзального Євро-2022
- 09:16 Нудьгувати не доведеться: для цих трьох знаків зодіаку 6 лютого стане цікавим і плідним днем
- 09:00 Коронавірус в Україні: статистика захворюваності та смертності по областях (оновлюється)
- 08:58 Бойовики атакували з безпілотників школу у Павлополі: штаб ООС показав наслідки
- 08:45 Єлизавета II побажала, щоб дружина принца Чарльза Камілла отримала титул королеви
- 08:30 Трохи снігу і коротке потепління: синоптики розповіли про капризи погоди наступного тижня
- 08:20 «Ще не бачив чоловіка, який би так героїчно вмирав, як ця жінка»: німецький офіцер про арештовану 80 років назад Олену Телігу
- 07:55 Пекін-2022: де дивитися онлайн виступи українців на Олімпійських іграх 6 лютого
- 07:54 На Заході підрахували втрати серед населення України у разі вторгнення Росії
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1977
Скульптор: Сальвадор Furió
Розмір: 37×58 см
Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
6 лютого у багатьох країнах відзначається Міжнародний день бармена (International Bartender's Day). Вибір цього дня не був випадковим, адже 6 лютого відзначається День святого Аманда, одного з великих християнських апостолів, який вважається покровителем виноробів, пивоварів, торговців, а також рестораторів і барменів. Отож і вийшло, що День святого Аманда згодом став професійним святом барменів та рестораторів. Розповідати про непросту — і фізично, і психологічно — роботу барменів я сьогодні, мабуть, не стану. Тому що, зізнаюся, дуже далекий від представників цієї популярної у народі професії. Розкажу вам краще кумедну історію, з якою мене познайомив давній приятель, який живе в англійському Манчестері. До речі, у найстарішому питному закладі цього чудового міста наша розмова й відбувалася років 10 тому.
Якось до барної стійки цього закладу підійшов чоловік середнього віку і, уважно подивившись на бармена, запропонував йому досить дивне парі:
— Готовий посперечатися, що зможу, вибачте за вираз, попісяти в склянку, що стоїть з іншого боку бару, не проливши жодної краплі. Якщо ж у мене це не вийде, то заплачу вам рівно 300 фунтів стерлінгів.
— Маячня якась! - засміявся бармен. — Звичайно ж, у тебе, хлопче, і близько нічого не вийде.
Оскільки парі барменом було прийнято, на очах у застиглої від подиву публіки (жінок серед відвідувачів, на щастя, не було) сперечальник розстебнув штани і заходився здійснювати задумане. До свого сорому, до склянки, що самотньо стояла за метр від нього, чоловік не доніс ні краплі. Зате дуже рясно полив барну стійку і все, що на ній на той момент стояло.
— Ну, що я тобі казав, — голосно засміявся бармен. — У тебе нічого не вийшло! Гони три сотні фунтів, дурню.
Чоловік повільно привів себе до належного вигляду. Потім підійшов до більярдного столу, біля якого стояла група дуже розгублених мужиків, і невдовзі повернувся до бармена.
— Ось 300 фунтів. Як і домовлялися, — відрахував він рівно 6 банкнот по 50 фунтів і досить потер руки.
— А чого ти так радієш? - здивовано спитав бармен, забравши гроші і ретельно усуваючи наслідки вдалого для себе парі.
— Я тішуся з того, що посперечався зі своїми друзями на тисячу фунтів, що зможу обпісяти і бар, і все, що тут є, а у відповідь побачу доброзичливу усмішку бармена!
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди. Щиро Ваш.
Салат без майонезу за рецептом Людмили Борщ: готується за лічені хвилини із простих та доступних продуктів, змітається гостями миттєво.
- Господи, ви що, Беню, лаєтеся матюком?! - Так. А ви чим?
Вітер: 7 м/с 3х
Тиск: 743 мм