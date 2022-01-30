6 лютого 2022

6 лютого у багатьох країнах відзначається Міжнародний день бармена (International Bartender's Day). Вибір цього дня не був випадковим, адже 6 лютого відзначається День святого Аманда, одного з великих християнських апостолів, який вважається покровителем виноробів, пивоварів, торговців, а також рестораторів і барменів. Отож і вийшло, що День святого Аманда згодом став професійним святом барменів та рестораторів. Розповідати про непросту — і фізично, і психологічно — роботу барменів я сьогодні, мабуть, не стану. Тому що, зізнаюся, дуже далекий від представників цієї популярної у народі професії. Розкажу вам краще кумедну історію, з якою мене познайомив давній приятель, який живе в англійському Манчестері. До речі, у найстарішому питному закладі цього чудового міста наша розмова й відбувалася років 10 тому.

Якось до барної стійки цього закладу підійшов чоловік середнього віку і, уважно подивившись на бармена, запропонував йому досить дивне парі:

— Готовий посперечатися, що зможу, вибачте за вираз, попісяти в склянку, що стоїть з іншого боку бару, не проливши жодної краплі. Якщо ж у мене це не вийде, то заплачу вам рівно 300 фунтів стерлінгів.

— Маячня якась! - засміявся бармен. — Звичайно ж, у тебе, хлопче, і близько нічого не вийде.

Оскільки парі барменом було прийнято, на очах у застиглої від подиву публіки (жінок серед відвідувачів, на щастя, не було) сперечальник розстебнув штани і заходився здійснювати задумане. До свого сорому, до склянки, що самотньо стояла за метр від нього, чоловік не доніс ні краплі. Зате дуже рясно полив барну стійку і все, що на ній на той момент стояло.

— Ну, що я тобі казав, — голосно засміявся бармен. — У тебе нічого не вийшло! Гони три сотні фунтів, дурню.

Чоловік повільно привів себе до належного вигляду. Потім підійшов до більярдного столу, біля якого стояла група дуже розгублених мужиків, і невдовзі повернувся до бармена.

— Ось 300 фунтів. Як і домовлялися, — відрахував він рівно 6 банкнот по 50 фунтів і досить потер руки.

— А чого ти так радієш? - здивовано спитав бармен, забравши гроші і ретельно усуваючи наслідки вдалого для себе парі.

— Я тішуся з того, що посперечався зі своїми друзями на тисячу фунтів, що зможу обпісяти і бар, і все, що тут є, а у відповідь побачу доброзичливу усмішку бармена!

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди. Щиро Ваш.