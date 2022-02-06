8 лютого 2022

Зараз нашим дітям та онукам часом навіть пояснити важко, що таке читання книжок під ковдрою. А в роки нашої шкільної юності це було дуже поширеним способом отримання несанкціонованих знань про світ. Пам'ятаю, як в інтернаті ми просто не могли відірватися від творів Жуля Верна, Фенімора Купера, Вальтера Скотта. Популярні книги цих авторів зачитувалися буквально до дірок. Вони переходили в буквальному значенні слова з рук в руки, оскільки були великою рідкістю, і в шкільних бібліотеках доводилося записуватись у довгу чергу на отримання відомого роману. Як правило, видавалася заповітна книга лише на одну ніч. Тому читання її з ліхтариком під ковдрою було справою звичною не тільки для таких, як я, що цікавляться всім на світі, але і взагалі для більшості хлопчиків і дівчаток.

Більше того, під впливом романів Жуля Верна ми помалу і самі втягувалися в літературну творчість, у вільний час пишучи і записуючи в маленькі зошити в клітинку власні твори про подорожі на далекі планети або на безлюдні острови в якомусь із земних океанів. Жуль Верн (до речі, що народився саме в цей день, 8 лютого 1828 року, у французькому Нанті) був для багатьох з нас не просто улюбленим письменником-фантастом, але ще й своєрідним дороговказом і дарував надію на те, що прагнення досягти поставленої мети здатне привести до здійснення найнеймовірніших задумів. Адже ми знали про те, що, мріючи пізнати світ, 11-річний Жуль втік із дому і влаштувався юнгою на торгове судно. Щоправда, був вчасно знайдений батьками та повернений у лоно сім'ї. Ми знали про те, як йому не хотілося за вказівкою батька стає адвокатом, і він під час навчання знаходив щодня час для того, щоб писати спочатку п'єси, потім розповіді, а потім уже повісті та романи.

Звичайно, ми заздрили тому, що вже на початку своєї письменницької діяльності Жюль Верн був знайомий і з Віктором Гюго, і з Олександром Дюма-старшим (автором знаменитих «Трьох мушкетерів»), і з його сином Дюма-молодшим, з яким вони були навіть дуже близькими друзями. Нам здавалося, що якщо людині в житті якось пощастило — з вибором професії або з вибором друзів, то далі все діставатиметься легко і просто. Було б бажання. Але де нам було знати про те, що після смерті Жуля Верна в його архівах було виявлено 20 тисяч (!) товстих зошитів із записами відомостей про різні галузі людських знань, починаючи від астрономії та морської справи і закінчуючи медициною та геологією. Та й як по-іншому можна було одному з основоположників наукової фантастики, який написав такі геніальні твори, як «Подорож до центру Землі», «Навколо світу за 80 днів», «Двадцять тисяч льє під водою» (про легендарного капітана Немо та його знамениту субмарину «Наутілус»), зробити такі неймовірні передбачення про майбутню появу літаків, вертольотів, комп'ютерів, швидкохідних підводних човнів та багато іншого, що з'явилося через багато десятків років після його відходу з життя?

Жулю Верну довелося пройти через велику кількість випробувань, одне з яких ледь не закінчилося трагічно. Психічно хворий 26-річний племінник двічі вистрілив у письменника, який після цього замаху залишився кульгавим до кінця своїх днів. Однак Жуль Верн умів не тільки працювати, не покладаючи рук, але ще й отримувати задоволення від життя. Розбагатівши, він нарешті здійснив свою дитячу мрію — і купив відразу три величезні яхти, здатні перетинати океан. Мрії здійснюються, якщо довго і наполегливо до них прагнути.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.