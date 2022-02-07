12 лютого 2022

Сьогодні у Венеції відкривається карнавал, який є грандіозною подією не тільки для стародавнього міста, але й для всієї Італії, для всього світу. Ще б. Адже цей костюмований бал-маскарад по праву вважається найстарішим і найзнаменитішим карнавалом на планеті. Перша документальна згадка про Венеціанський карнавал відноситься до 1094 року, коли свято на честь бога Сатурна почали супроводжувати масовими гуляннями. Зараз у це важко повірити, але на період карнавалу (а він тривав 2−3 тижні) рабам дозволялося сидіти за панським столом нарівні з господарями. А ось для того, щоб зрівняти всі соціальні відмінності між жителями Венеції, у дні карнавалу слід було одягатися у спеціальні костюми та маски.

У 18-му столітті, коли карнавальні гуляння досягли неймовірного розмаху, модними стали розкішні карнавальні костюми героїв італійської комедії — Арлекіно, П'єро, Панталоне. Чарівна Коломбіна взагалі була визнана емблемою свята. Кожен персонаж мав свою маску, характерну лише для нього. Щоправда, згодом дедалі частіше почали використовувати напівмаски, які отримали назву венеціанських масок. Чесно кажучи, не уявляю, як ці маски та напівмаски будуть виглядати сьогодні у поєднанні з медичними масками. Адже карантинний режим в Італії під час пандемії ще ніхто не скасовував.

До речі, був час, коли у зв'язку з революційними настроями в країні на проведення Венеціанського карнавалу було накладено сувору заборону. І тривало це досить довго. Вето було знято лише у 1979 році з ініціативи легендарного режисера Федеріко Фелліні та з дозволу Папи Римського. А 1996 року Венеціанський карнавал отримав власний гімн, який написав — хто б ви думали? — всесвітньо відомий кутюр'є П'єр Карден, між іншим, уродженець області Венеція.

Сьогодні цей гімн неодноразово звучатиме і на площі Сан Марко, де відбудеться традиційний «Політ Ангела» із дзвіниці собору Сан-Марко прямо на головну площу Венеції, і на Гранд-каналі, де пройде урочистий парад гондол, та на інших площах старовинного міста.

Багато разів буваючи у Венеції, я спочатку привозив із цих поїздок неповторні венеціанські маски. Деякі їх настільки величезні, що на них зображені живописні картини з венеціанської життя. Пізніше, захопившись колекціонуванням порцеляни, я зібрав чимало унікальних виробів, присвячених темі Венеціанського карнавалу. Їх скоро можна буде побачити на власні очі в нашому музеї. А зараз хочу запропонувати до вашої уваги випущену невеликим тиражем композицію, яка відповідає темі сьогоднішнього свята. Погодьтеся, вона неймовірно красива. Просто око не можна відвести.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.