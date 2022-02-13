16 лютого 2022

Коли я був у Флоренції, Мілані та Римі, мені не раз доводилося чути цю історію, більше схожу на легенду, ніж на правду. І щоразу вона змушувала замислюватися про куди глибші смисли, ніж просто про сюжет розповіді. Говорять, що перед створенням знаменитої фрески «Таємна вечеря» Леонардо да Вінчі довго мучився пошуком персонажів для зображення Добра в образі Ісуса та Зла в образі Юди. Він то починав роботу над фрескою, то переривав її, то знову повертався до неї без натхнення. Так тривало доти, доки, присутня на виступі церковного хору, так Вінчі не побачив раптом в одному зі співаків те, що давно шукав.

Запросивши юнака в свою майстерню, Леонардо зробив цілу низку начерків, які допомогли створити, як йому здавалося, досконалий портрет Ісуса. Минуло ще три роки. Робота над фрескою добігала кінця. Але так Вінчі все ще не вдавалося знайти відповідного натурника для образу Юди. Кардинал, який відповідав за розпис міланської церкви Санта-Марія-делле-Граціа, все частіше нагадував необхідність закінчувати почате.

Перебуваючи в повному розпачі, вінчі вийшов на вулицю і раптом побачив того, кого так давно й болісно шукав. У стічній канаві спала людина. Він здавався молодим, але його тіло, що передчасно одряхліло, у брудних обносках робило його схожим на безпорадного старого. Наказавши своїм помічникам доставити п'яного бездомного в майстерню, так Вінчі взявся за роботу, зображуючи у вигляді Юди всю гріховність, яка так і виходила від незнайомця, що опустився. Той же, спочатку нічого не розуміючи, тільки озирався на всі боки, а потім, побачивши перед собою незакінчений твір, вигукнув:

- Стривайте, але ж я вже десь бачив цю картину!

- Ти не міг її бачити, — заперечив художник.

- Не міг, але бачив. Три роки тому. Я тоді співав у церковному хорі. Переді мною відкривалися великі перспективи. Я був сповнений надій. Якийсь художник тоді навіть вирішив написати з мене портрет Ісуса. А потім… А потім сталося те, що сталося.

Леонардо, вже здавши роботу замовникам, неодноразово після цього повертався до неї, уважно вдивляючись у обличчя Ісуса та Юди і дивуючись тому, наскільки мінливою може бути людська доля.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.