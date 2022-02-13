- 08:15 Через повені та зсуви в Бразилії загинули понад 100 людей (відео)
- 08:02 Пекін-2022: де дивитися у прямому ефірі змагання Олімпійських ігор 17 лютого
- 07:52 Значні дощі, мокрий сніг та сильний вітер: в деякі регіони циклон принесе різку зміну погоди
- 07:34 Успіх «Ліверпуля» на «Сан-Сіро» та порятунок «Баварії» в Австрії: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів
- 07:28 «Хейт — показник успіху»: дружина Павліка розсекретила, скільки заробляє на рекламі у блозі
- 06:56 Касовий апарат на ремонті чи немає світла: у податковій пояснили, що робити ФОПам
- 06:20 Дженніфер Лопес: «Після трьох розлучень та кількох невдалих романів я все ще вірю в долю»
- 00:10 Модель Лінда Євангеліста вперше показала наслідки невдалої спроби видалення жиру, яка спотворила її тіло
- 16.02 23:18 «Звірині весілля» та молитви за здоров'я: що потрібно, можна і не можна робити в день Миколи Студеного
- 16.02 22:59 Бракує страхового стажу: кому нараховуватимуть допомогу замість пенсії та які документи потрібні
- 16.02 22:45 Розквіт Раків, успіх Дів, непростий період Терезів: у березні життя семи знаків зодіаку кардинально зміниться
- 16.02 22:39 Рецепт приготування «ідеальної» картоплі з м'ясом: просто та смачно
Країна: Іспанія
Мануфактура: Lladro
Час випуску: 2007
Скульптор: Salvador Furió
Висота: 52 cm
Лімітована серія 750 виробів Із майбутньої
київської експозиції
приватної колекції
«Shvets Museum»
Все сталося в Індії. Одна жінка щодня випікала чапаті. Це такий хліб, схожий на лаваш, лише трохи тонший і м'якший. Жінка випікала чапаті для сім'ї. Але, як правило, слідуючи стародавній народній традиції, один корж залишала на підвіконні відкритого вікна. Щоб випадковий перехожий, у якого немає грошей, міг взяти з собою в дорогу цей свіжоспечений хліб.
Одного разу жінка звернула увагу на те, що вже багато днів поспіль хліб з її підвіконня бере одна й та сама людина — дивний горбун, який замість слів подяки голосно вимовляє одну лише фразу: «Все зле, зроблене вами, з вами і залишиться, але добро, зроблене вами для інших, вам повернеться…». Так тривало багато днів. І в один із них жінка, яка образилася на горбуна за те, що він жодного разу так і не сказав їй «дякую», вирішила покарати його за це. Підмішавши в тісто трохи отрути, вона спекла чапаті і поклала коржик на звичне місце на підвіконні. Подумки вона уявляла, як цей невдячний горбун забере свіжий хліб із собою, десь примоститься, щоб з'їсти його, і почне корчитися в страшних муках через покладену отруту. Чим більше жінка представляла цю картину, тим страшніше їй ставало. «Господи, та що я роблю?! Адже я ніколи не зможу позбутися такого гріха…»
В останній момент вона схопила отруєний коржик і кинула його у вогонь. А на колишнє місце поклала іншій чапаті. Горбун, що нічого не підозрював, забрав хліб і знову, не промовивши жодного слова подяки, пішов собі далі. «Все зло, зроблене вами, з вами і залишиться, але добро, зроблене вами для інших, вам повернеться», — пробурмотів він.
Всі ці дні жінка молилася за сина, який пішов на заробітки кілька років тому та так і зник невідомо де. І раптом увечері у двері її будинку хтось постукав. Вийшовши на ганок, вона не повірила очам своїм — на порозі стояв син. Змучений, схудлий, у старому обірваному одязі. «Мамо, — кинувся він до неї. — Дорогою додому я так знесилів, що, подумки прощаючись із цим світом, упав на краю дороги, зовсім знесилений. І раптом наді мною схилився горбун. Він простягнув мені свіжий чапаті, сказавши, що цей хліб щодня рятував його з голоду, але зараз він, мабуть, потрібніший мені… Він врятував мене, мамо!». Жінка на мить уявила, як отруєний нею хліб міг потрапити до рук рідного сина — і їй стало ніяково. «Все зло, зроблене вами, з вами і залишиться, але добро, зроблене вами для інших, вам повернеться…»
У День спонтанного прояву доброти, який відзначається у багатьох країнах світу, всім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.
Під час гострої дискусії головлікар Шпільман відправив уролога, проктолога та гінеколога на їхні робочі місця!
Вітер: 5 м/с Пд
Тиск: 734 мм