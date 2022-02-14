21 лютого 2022

Вже, напевно, з сотню разів чув варіації на тему старої англійської притчі. І все-таки практично щоразу знаходив у цих варіаціях щось нове, не чуте раніше, що змушує ще більше замислитися над змістом сказаного. Особливо символічно ця історія звучить сьогодні, коли у багатьох країнах відзначається Всесвітній день екскурсовода. Отже, одного разу в стародавньому шотландському замку, який давно вже отримав статус музею, вирішили провести день відкритих дверей. Відвідувачі з'являлися там досить рідко. Ось чому старшому екскурсоводу і спала на думку ідея захопити хоча б когось привабливою пропозицією.

Щоправда, на цю пропозицію відгукнувся лише один хлопець. І все ж…

Ідея полягала в тому, що відвідувачу на вході музейник у картатій спідниці видавав столову ложку, наповнену 20 грамами дрібного морського піску, яку відвідувач мав пронести через 12 залів замку-музею протягом двох годин, не розсипати вміст ложки.

- Така самостійна екскурсія обійдеться абсолютно безкоштовно. Ну, а якщо ви все ж таки розсиплете пісок, то за кожен розсипаний грам вам доведеться заплатити 1 фунт стерлінгів, — чемно пояснив суть пропозиції придворний.

Вважаючи таку умову досить кумедним, хлопець із включеним аудіогідом вирушив по залах. Він намагався не відривати очей від ложки з піском і тому постійно в чомусь відмовляв. Наприклад, у залі зі старовинною зброєю, яку йому так хотілося побачити, був протяг, і він не наважився туди навіть заходити, щоб поривом вітру не здуло піщини. В експозиції карет, що чудово збереглися, доводилося бути дуже обережним, бо будь-яка зайва цікавість могла призвести до необережного руху, і тоді пісок міг висипатися з ложки. Так що карети він подивився лише здалеку. У підземну в'язницю зі знаменитою кімнатою тортур відвідувач навіть не спускався, оскільки вниз вели дуже круті сходи.

Завершивши незвичайну екскурсію, молодик почув вітання від музейника:

- О, та ви розсипали лише пів-грама. Тож відвідування обійшлося вам безкоштовно! А скажіть, чи вдалося розглянути наші унікальні експонати?

- Якщо чесно, — зізнався відвідувач. — Я практично навіть не дивився на всі боки.

- Ну добре. Зробимо вам виняток. Оскільки музей закривається за 20 хвилин, ми знову дамо вам ложку з піском. Але нехай вона вас більше не турбує. За розсипані грами вам платити не доведеться. Просто постарайтеся побачити більше за цей короткий час.

Стрімголов промчавши по всіх 12 залах, розсипавши при цьому весь пісок і знову не зумівши нічого толком побачити, молодик на виході з музею повернув воротар ложку і з гіркотою помітив:

- Насправді я знову жодного задоволення не отримав.

- Знаєте, що я вам скажу, мій юний друже, — вийшовши на ганок і розкуривши трубку, глибоко затягнувся густим димом воротар. — Одні люди прагнуть прожити життя, намагаючись ні за що не платити. І не розуміють, чому ніяк не можуть отримати насолоду від життя.

Інші завжди кудись поспішають, не встигаючи насолодитися задоволенням, до якого, здається, легко подати рукою. І лише небагатьом вдається відкривати для себе кожен заповітний куточок і насолоджуватися кожною прекрасною миттю. Щоправда, вони добре знають, що все доводиться платити. Але розуміють, що життя того варте…

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, доброго дня. Як завжди, щиро ваш.