Ефективне підживлення для міцної розсади: результат не змусить довго чекати

Для отримання гарного врожаю, потрібно спочатку виростити гарну та міцну розсаду. За розсадою потрібно гарно доглядати, піклуватися та підживлювати її.

«Можна скористатися готовим добривом, яке можна придбати у спеціалізованому магазині, — каже городниця Валентина Кошова з Вінниччини. — Але дієве добриво для розсади можна приготувати самостійно, не витрачаючи багато грошей. Цим добривом завжди користувались наші бабусі й у них завжди виростала міцна розсада. Варто взяти воду з гороху. ЇЇ можна отримати тоді, коли ви замочуєте горох для приготування їжі.

Ця вода містить крохмаль, мікро- та макроелементи й інші речовини, які необхідні для росту розсади. Раджу використовувати не тільки воду з гороху, але з інших бобових. Нею потрібно поливати розсаду. Таким добривом можна підживити кімнатні рослини. Після підживлення рослини слід полити звичайною водою".

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати корисне для овочів добриво з яєчної шкарлупи.

207

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter