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Клуб споживачів

Ефективне підживлення для міцної розсади: результат не змусить довго чекати

20:59 30 квітня 2022
розсада

Для отримання гарного врожаю, потрібно спочатку виростити гарну та міцну розсаду. За розсадою потрібно гарно доглядати, піклуватися та підживлювати її.

«Можна скористатися готовим добривом, яке можна придбати у спеціалізованому магазині, — каже городниця Валентина Кошова з Вінниччини. — Але дієве добриво для розсади можна приготувати самостійно, не витрачаючи багато грошей. Цим добривом завжди користувались наші бабусі й у них завжди виростала міцна розсада. Варто взяти воду з гороху. ЇЇ можна отримати тоді, коли ви замочуєте горох для приготування їжі.

Ця вода містить крохмаль, мікро- та макроелементи й інші речовини, які необхідні для росту розсади. Раджу використовувати не тільки воду з гороху, але з інших бобових. Нею потрібно поливати розсаду. Таким добривом можна підживити кімнатні рослини. Після підживлення рослини слід полити звичайною водою".

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати корисне для овочів добриво з яєчної шкарлупи.

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