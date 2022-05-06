Сода та рідке мило проти набридливої попелиці на городі: як правильно зробити розчин

Городники, які з настанням дачного сезону почали висаджувати розсаду в ґрунт, не забувають і про шкідників, які можуть серйозно зашкодити майбутньому врожаю.

Проблеми може створити попелиця — дрібні комахи, які харчуються соком рослин. Автори каналу «Моя дача. Сад та город» дали пораду, як боротися з цією напастю.

Розчин, яким можна обприскати, наприклад, смородину, готують так: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

розвести три столові ложки харчової соди в десяти л води;

обприскати кущ, намагаючись добре змочити нижню частину листя.

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Ще розчин можна приготувати з використанням аптечної ромашки та мила:

ромашку 200 грам залити літром окропу і дати настоятися добу;

вилити у 10-літрове відро води і додати 1 столову ложку рідкого мила;

обробляти кущі три рази за сезон, обприскуючи їх увечері або вдень у похмуру погоду, коли нема вітру.

Раніше садівник радив використовувати картопляні очистки та трав'яний настій для підживлення, щоб отримати гарний врожай агрусу.

Фото Pixabay

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