Сода та рідке мило проти набридливої попелиці на городі: як правильно зробити розчин
Городники, які з настанням дачного сезону почали висаджувати розсаду в ґрунт, не забувають і про шкідників, які можуть серйозно зашкодити майбутньому врожаю.
Проблеми може створити попелиця — дрібні комахи, які харчуються соком рослин. Автори каналу «Моя дача. Сад та город» дали пораду, як боротися з цією напастю.
Розчин, яким можна обприскати, наприклад, смородину, готують так: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- розвести три столові ложки харчової соди в десяти л води;
- обприскати кущ, намагаючись добре змочити нижню частину листя.
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Ще розчин можна приготувати з використанням аптечної ромашки та мила:
- ромашку 200 грам залити літром окропу і дати настоятися добу;
- вилити у 10-літрове відро води і додати 1 столову ложку рідкого мила;
- обробляти кущі три рази за сезон, обприскуючи їх увечері або вдень у похмуру погоду, коли нема вітру.
Раніше садівник радив використовувати картопляні очистки та трав'яний настій для підживлення, щоб отримати гарний врожай агрусу.
Фото Pixabay138
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