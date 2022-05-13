«Солодкий і ніжний корж у поєднанні з лимонним кремом і ожиновою начинкою — це насолода смаком»: рецепт рулету

Кондитерка Мирослава Крутій вже не вперше пече цей рулет і кожного разу насолоджується його смаком і ніжністю. Спробуйте й ви приготувати цей смаколик, який чудово підійде для святкового столу.

Інгредієнти

200 г білків (це 7 білків)

300 г цукрової пудри

40 г кукурудзяного крохмалю

1 ч. ложка лимонного соку

Ванілін

Крем

300 г сиру домашнього (жирного й пластичного)

100 г сметани (жирної, можна вершків)

100 г цукру

цедра і сік одного лимону

Начинка

50 г пюре ожини без кісточок

50 г цукру

1 ст. ложка крохмалю

Усе перемішати, готувати до загустіння, охолодити й помістити у кулінарний мішок.

Приготування

Білки збиваємо міксером, тоді поступово додаємо цукрову пудру та сік лимону, збиваємо до стійких піків. Додаємо крохмаль і ще 10 секунд збиваємо на середніх обертах. На силіконізований пергамент викладаємо меренгу, розрівнюємо. Щоб було зручно викладати білкову масу, під пергамент покладіть кілька крапель маси, так він не буде ковзати по формі.

Духовку розігріваємо до 160 градусів і випікаємо 25 хвилин. Печеться до моменту, коли зверху утвориться тоненька хрумка скоринка. Не перепікати й не сушити, бо не завернеться рулет. В процесі випікання меренга не рівна, але, коли ми перекинемо на дощечку, усе буде добре.

Коли корж спікся, беремо лист пергаменту, кладемо на дощечку, перевертаємо готову меренгу й так залишаємо до охолодження. Правильно спечений корж зверху сухий, а всередині м'який.

Далі готуємо крем.

Сир + сметану + цукор + цедру лимона й сік збити бледером до однорідної маси та поставити у холодильник на 20 хвилин.

Крем намазуємо на корж, викладаємо смужки з начинки й за допомогою пергаменту завертаємо рулет. На кілька годин ставимо у холодильник, тоді буде гарно нарізатись і не буде білкового присмаку. Прикрасити залишками начинки і ягодами.

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