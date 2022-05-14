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«Євробачення-2022»: онлайн трансляція великого фіналу, хто переможе

16:08 14 травня 2022
Kalush Orchestra на сцені Євробачення

14 травня в Турині пізно ввечері завершиться 66-й міжнародний пісенний конкурс «Євробачення». Фінальне шоу стартує о 22:00 за Києвом. У прямому ефірі шоу покаже телеканал UA: Культура. Також конкурс можна буде дивитися на онлайн-платформах Суспільного: на офіційному Facebook-акаунті Євробачення; на сайті Суспільне Культура; на сайті Суспільне Євробачення; на YouTube-каналі Євробачення Україна та в додатку Дія.

У фіналі на сцену вийдуть 25 конкурсантів. Це переможці двох півфіналів, представники «Великої п'ятірки» — країн-засновників конкурсу (Велика Британія, Німеччина, Італія, Іспанія та Франція), які автоматично виступають у фіналі, як і представник країни-переможця. Завдяки феєричній перемозі групи Maneskin конкурс проходить в Італії.

Україну представляє гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Музиканти вийдуть на сцену під номером 12. Наші учасники мають велику популярність, багато конкурсантів висловлюють свою підтримку, співають дуетом Stefania, як це зробили фінський гурт The Rasmus, представники Італії Mahmood & Blanco, яких називали фаворитами конкурсу, учасниця з Литви. Багато артистів, фанів «Євробачення» носять українську символіку чи рожеві панами, як у соліста Олега Псюка.

Активно дивляться виступ українців на YouTube. Відео номера зібрало найбільшу кількість переглядів серед учасників «Євробачення» — понад 3,5 млн.

За прогнозами букмекерів, наші представники мають найвищі шанси на перемогу. Але все вирішить фінальне шоу. Члени журі свої оцінки вже виставили, тепер долю переможця вирішуватимуть телеглядачі.

Усі учасники великого фіналу та порядок їхніх виступів

Щоб проголосувати за свого фаворита, потрібно надіслати смс на номер 7576 із текстом: ХХ, де ХХ — порядковий номер учасника. Вартість повідомлення — 5,31 грн. З одного номера можна проголосувати 20 разів.

Оцінки України оголосить солістка гурту Go_A Катерина Павленко.

Традиційно конкурс коментує Тимур Мірошниченко. Цього року він веде прямий ефір із бомбосховища, де облаштували студію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на «Євробаченні» несподівано засвітився Філіп Кіркоров, незважаючи на те, що Європейська мовна спілка виключила делегацію росії з конкурсу за вторгнення в Україну. З ганьбою усунули від конкурсу й Білорусь.

На конкурсі не обійшлось без скандалу. Представник Ізраїлю Міхаель Бен-Давід, який оголосив про весілля зі своїм бойфрендом, дозволив собі у прямому ефірі поцілувати ведучого. Італійські ЗМІ повідомили, що артиста дискваліфікували за це. У будь-якому разі у фінал Міхаель не потрапив.

Фото EBU

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