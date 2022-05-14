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Домашній оселедець з товстолобика: рецепт, яким ви будете ділитись з усіма друзями

13:31 14 травня 2022
оселедці з товстолобика

Погодьтесь, купити в магазині свіжого, якісного і смачного оселедця — дуже корисну для здоров'я рибу — виходить не завжди. Але це не проблема, адже можна приготувати оселедець з товстолобика в домашніх умовах. Перевіреним рецептом поділився з «ФАКТАМИ» рибак з Вінниччини Вадим Гальчак.

Беремо товстолобика — 1,5 кг філе.

Маринад готуємо так:

На 1,5 літра води кидаємо 6 ст. л солі, 2 столових ложки цукру, 5 горошин чорного перцю, дві гвоздики, пачку коріандру немеленого, 5 лаврових лис­тків, цибулину.

Ставимо на газ, як тільки закипіло — відразу вимикаємо та охолоджуємо.

Далі додаємо 100 грамів оцту, можна лимон на смак.

Заливаємо рибу, витримуємо приблизно добу у холодному місці — все залежить від ваги та віку риби. Якщо вона більш жорстка — тримайте трохи більше у маринаді.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як обробити оселедець швидко і без кісток за голландським способом.

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