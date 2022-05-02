Захист городу від птахів: ви будете у захваті, як це просто та ефективно

Найчастіше птахи — наші вірні союзники в боротьбі зі шкідниками. Вони поїдають мух, комарів, личинок і гусінь, особливо активно — в період вигодовування пташенят. З іншого боку, пернаті можуть завдавати непоправної шкоди врожаю — скльовують найстигліші та соковиті ягоди. Як з цим боротись, знає городник Василь Іванюк.⁣

«Птахи стикаються з нестачею води й добувають її з достиглих ягід, або використовують їх в їжу при нестачі основного корму, — пояснює він. — Тому, розмістивши на ділянці місткості з водою, можна відвернути увагу пернатих від врожаю. Відучити птахів від клювання полуниці можна, розклавши навколо кущів до початку дозрівання ягід червоні кришечки від пляшок, або пофарбовані в червоний колір камінчики, волоські горіхи або ґудзики. Птахи бояться природних ворогів (хижаків і людини), а також гучних звуків і яскравих відблисків. Тому для відлякування на рослинах або поруч з ними розміщують предмети, що відбивають світло і видають шум: комп'ютерні диски, тріскачки з банок і пляшок, металеві кришки, пакети, новорічну мішуру, а також фігурки кішок, повітряні змії у вигляді хижих птахів».⁣

Крім саморобних відлякувачів, за словами городника, існують вже готові рішення для захисту врожаю:⁣

«Спеціальна сітка — надійно захищає дерева, чагарники та грядки. Вона пропускає світло і вологу, не впливає на ріст рослин і плодів, не перешкоджає запилювачам, але не дозволяє птахам дістатися до врожаю. Радимо при виборі сітки віддавати перевагу синтетичним матеріалам».

Раніше «ФАКТИ» розповідали про ефективні засоби підживлення розсади, щоб вона виросла міцною та дала гарний врожай.

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