Урожай полуниці втомитеся збирати, якщо використовуватимете це секретне підживлення
Огородники, які вирощують полуницю, рекомендують підгодовувати рослини багатьма способами, наприклад, за допомогою розчину, який готують з використанням кропиви та сухих дріжджів.
Автори каналу «Моя дача. Сад та город «також рекомендують підживлення, яке дуже просто приготувати:
- Одна склянка золи (залити 1−2 л окропу, дати охолонути і процідити);
- 2 гр. марганцівки;
- 2гр. борної кислоти (порошок);
- 1 ч. ложка йоду.
Інгредієнти розраховані на відро води. Обприскувати полуницю до повного змочування листя. Така суміш буде і підживленням, і засобом боротьби зі шкідниками.
Також городники використовують для підвищення врожайності та боротьби із захворюваннями розчин, в який додають аспірин.
Фото Pixabay23
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