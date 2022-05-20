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Клуб споживачів

Урожай полуниці втомитеся збирати, якщо використовуватимете це секретне підживлення

18:56 20 травня 2022
Полуниця

Огородники, які вирощують полуницю, рекомендують підгодовувати рослини багатьма способами, наприклад, за допомогою розчину, який готують з використанням кропиви та сухих дріжджів.

Автори каналу «Моя дача. Сад та город «також рекомендують підживлення, яке дуже просто приготувати:

  • Одна склянка золи (залити 1−2 л окропу, дати охолонути і процідити);
  • 2 гр. марганцівки;
  • 2гр. борної кислоти (порошок);
  • 1 ч. ложка йоду.

Інгредієнти розраховані на відро води. Обприскувати полуницю до повного змочування листя. Така суміш буде і підживленням, і засобом боротьби зі шкідниками.

Також городники використовують для підвищення врожайності та боротьби із захворюваннями розчин, в який додають аспірин.

Фото Pixabay

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