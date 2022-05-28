П'ять головних шкідників томатів: що потрібно про них знати і як позбутися

Городникам, які займаються вирощуванням томатів, необхідно не тільки підгодовувати розсаду після висадки в ґрунт і видаляти нижнє листя, щоб повітря вільно циркулювало між стеблами у нижній частині куща, а й боротися зі шкідниками.

Автори «Моя дача. Сад та город» називають «чільну п'ятірку» шкідників і розповідають, що з ними вчиняти.

Слизень любить ласувати листям і плодами. Позбутися його допомагає розсипаний навколо куща попіл, тютюновий пил або подрібнена яєчна шкаралупа.

Білокрилка заражає листя томату — вони жовтіють і в'януть. Для боротьби зі шкідником можна використовувати часниковий розчин чи нашатир.

Також можна приготувати такий розчин. Півлітрову банку з хвоєю залити олією і нагріти до 80 С. Коли олія помутнішає, а хвоя стане коричневою, зняти з вогню. Розчинити 200 г натертого господарського мила у невеликій кількості окропу (вода повинна трохи покрити мильну стружку). Змішати мильний розчин та 200 мл хвойної олії. Суміш, що вийшла, розвести у 10 літрах води. Обприскувати рослини раз на 7 днів.

Ведмедка прогризає кореневу систему томату. Від непроханого гостя допоможуть настій з оцту та гіркого перцю.

Дротягик пошкоджує кореневу систему і проповзає у стебло. Профілактику слід проводити восени, розкислюючи або роблячи нейтральним ґрунт.

Павутинний кліщ проявляється у вигляді білих крапок на листочках рослини. Можна обробити рослини розчином з кульбаб та часнику з милом.

А гусіні на капусті городники рекомендують позбавлятися за допомогою розчину, приготованого на основі золи та господарського мила.

Фото «Моя дача. Сад та город», Pixabay

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