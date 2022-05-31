34.94 / 36.02 37.05 / 38.46
Київ: +16
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Ідеальний обід для тих, хто піклується про здоров’я»: готуємо томатно-рибний суп

12:25 31 травня 2022
Томатно-рибний суп

Навіть якщо ви не любитель супів, цей рецепт вам сподобається. Адже страва не лише смачна, а й завдяки спеціям допоможе пришвидшити ваш метаболізм. Рецептом поділився кулінар Віталій Димінський.

Інгредієнти:

200 г філе тріски

3 великі помідори

чверть склянки рису

1 зубчик часнику

1 невелика цибулина

1 ст. л. оливкової олії

велика склянка води (300 г)

кілька листочків базиліку або петрушки

Приготування

Цибулю й часник дрібно наріжте. Помідори розріжте навпіл і викладіть на деко зрізом вгору. Зверху на помідори викладіть цибулю з часником і збризніть оливковою олією. Запікайте в розігрітій до 200 °C духовці 30 хвилин.

Рис відваріть до напівготовності (10−12 хвилин). Запечені помідори подрібніть в блендері до стану пюре. У глибоку сковороду викладіть рис, томатне пюре і влийте стакан води. Перемішайте і доведіть до кипіння, посоліть, потім додайте нарізане невеликими шматочками філе тріски. Варіть 10 хвилин. За хвилину до готовності додайте дрібно нарізаний гострий перчик і рубану цибулю.

А як приготувати легкий «похмільний» суп по-італійськи, який швидко відновить сили після «успішного вечора», читайте тут.

Читайте також: Як заощаджувати на продуктах без шкоди для якості харчування: поради відомої кулінарки

156

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Катерина Тихонова

«Вампірські процедури» за шалені гроші для доньки путіна: що дізналися німецькі ЗМІ

молоковоз

«Машина замінована»: водій молоковозу не пустив рашистів у місто на Чернігівщині

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Томати

Чайна ложка цього засобу замінить 3 вантажівки гною та всі добрива на городі: обов'язково додайте його до ґрунту (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.