«Ідеальний обід для тих, хто піклується про здоров’я»: готуємо томатно-рибний суп

Навіть якщо ви не любитель супів, цей рецепт вам сподобається. Адже страва не лише смачна, а й завдяки спеціям допоможе пришвидшити ваш метаболізм. Рецептом поділився кулінар Віталій Димінський.

Інгредієнти:

200 г філе тріски

3 великі помідори

чверть склянки рису

1 зубчик часнику

1 невелика цибулина

1 ст. л. оливкової олії

велика склянка води (300 г)

кілька листочків базиліку або петрушки

Приготування

Цибулю й часник дрібно наріжте. Помідори розріжте навпіл і викладіть на деко зрізом вгору. Зверху на помідори викладіть цибулю з часником і збризніть оливковою олією. Запікайте в розігрітій до 200 °C духовці 30 хвилин.

Рис відваріть до напівготовності (10−12 хвилин). Запечені помідори подрібніть в блендері до стану пюре. У глибоку сковороду викладіть рис, томатне пюре і влийте стакан води. Перемішайте і доведіть до кипіння, посоліть, потім додайте нарізане невеликими шматочками філе тріски. Варіть 10 хвилин. За хвилину до готовності додайте дрібно нарізаний гострий перчик і рубану цибулю.