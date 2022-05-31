«Ідеальний обід для тих, хто піклується про здоров’я»: готуємо томатно-рибний суп
Навіть якщо ви не любитель супів, цей рецепт вам сподобається. Адже страва не лише смачна, а й завдяки спеціям допоможе пришвидшити ваш метаболізм. Рецептом поділився кулінар Віталій Димінський.
Інгредієнти:
200 г філе тріски
3 великі помідори
чверть склянки рису
1 зубчик часнику
1 невелика цибулина
1 ст. л. оливкової олії
велика склянка води (300 г)
кілька листочків базиліку або петрушки
Приготування
Цибулю й часник дрібно наріжте. Помідори розріжте навпіл і викладіть на деко зрізом вгору. Зверху на помідори викладіть цибулю з часником і збризніть оливковою олією. Запікайте в розігрітій до 200 °C духовці 30 хвилин.
Рис відваріть до напівготовності (10−12 хвилин). Запечені помідори подрібніть в блендері до стану пюре. У глибоку сковороду викладіть рис, томатне пюре і влийте стакан води. Перемішайте і доведіть до кипіння, посоліть, потім додайте нарізане невеликими шматочками філе тріски. Варіть 10 хвилин. За хвилину до готовності додайте дрібно нарізаний гострий перчик і рубану цибулю.
А як приготувати легкий «похмільний» суп по-італійськи, який швидко відновить сили після «успішного вечора», читайте тут.
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