Вознесіння Господнє: що заборонено робити 2 червня 2022 року

У четвер, на 40-й день після Великодня, православні віруючі відзначають Вознесіння Господнє.

Всі сорок днів від Великодня до Вознесіння церква закликає нас радіти (на знак цього в церквах до самої Трійці не відбуваються земні поклони). У самому святі Вознесіння з'єднуються світлий сум, радість і очікування.

У всіх православних храмах цього дня проводяться урочисті служби, тож віруючі намагаються відвідати церкву та приділити час молитві. Після служби люди повертаються додому та збираються за святковим столом. Окрім традиційних частувань, господині печуть прямокутний пиріг з цибулею та прикрашають його перекладинами, які символізують драбинку — шлях Христа на Небеса.

Крім того, 2 червня слід згадати померлих. На Вознесіння ходять на цвинтарі, там покійним родичам залишають на могилах частування — цукерки, печива. Вдома накривають поминальний стіл.

У народі вірили, що протягом цих 40 днів відкриваються ворота раю, і душі померлих можуть відвідувати світ живих. Крім того, сам Христос може ходити по землі у вигляді жебрака і просити милостині. А тому в цей період не можна відмовляти нікому в допомозі, інакше можна викликати гнів Божий.

За народними прикметами після Вознесіння Господнього літо вступає у свої права, тому в цей день усі радіють, прикрашають будинок зеленню, ходять до гостей. Існує звичай на Вознесіння Господнє «завивати березу». Раніше на свято Піднесення дівчини заплітали в косу кілька гілочок берези і дивилися, чи не зав'януть вони. Якщо до Трійці гілки залишалися зеленими, то доля дівчини складеться вдало.

У святковий день прийнято роздавати милостиню, а також жертвувати гроші та необхідні речі в церкві, притулки та інші організації, які підтримують усіх, хто опинився у скрутному становищі.

Прикмети дня

Якщо на Вознесіння хороша погода, вона протримається до дня Святого Михайла;

Якщо трава пахне сильніше за звичайну — до дощу;

Дощова погода у Вознесенні обіцяє хвороби та неврожай;

Ранкова роса на Вознесіння подарує молодість та красу кожному, хто вмиється нею.

Сильний дощ на Вознесенні вважається поганим знаком. Згідно з прикметами, це призводить до неврожаю та хвороби у худоби.

Якщо не буде дощу на Вознесіння, то не буде шість тижнів; як на Вознесіння піде дощ, то йтиме шість тижнів.

Піднесення з дощем — Ілля з грозою. А взагалі погоду на Вознесенні помічали ще у Великий четвер — говорили, яка погода у чистий четвер, така й у Вознесенні.

Народна прикмета, що після того, як пройде Вознесіння, вже можна не боятися мінливої весняної погоди. Жодних похолодань вже точно не буде. Живіть та насолоджуйтесь літньою погодою. Можна спокійно купатися у водоймищах, не переживаючи про те, що можна захворіти.

Почути каркання ворони — добрий знак.

Якщо чутно стрекотіння сороки — це до грошей, але треба вимовити особливу змову, щоб вона несла добро в будинок.

Що варто робити у це свято

У середу напередодні свята служить всеношна, а четвер — у день Вознесіння Господнього — проводиться урочиста літургія, яка закінчується читанням розділу Нового Завіту, де написано про події Вознесіння Господнього.

За старовинною народною традицією в день Вознесіння Господнього господині печуть «драбинки» та прямокутні пироги з цибулею, прикрашені перекладинами у вигляді символічної драбинки — шляху Христа на небеса.

Традиційна випічка

На свято Вознесіння Господнього існує традиція звертатися до Господа з молитвами про дарування здоров'я та допомоги у житті.

Що не можна робити на Вознесіння Господнє

Цього дня православні віруючі дотримуються церковних правил, намагаючись не порушувати заборон недоречними справами та вчинками.

Так, у цей день треба очищати будинок від сміття, що убереже родину від лиха. А ось лаятися, лихословити і сумувати 2 червня забороняється. У цей день не можна забивати птаха і худобу, бо може захворіти рідна людина. Слід відмовитись від вживання спиртного, інакше можна стати алкоголіком.

Традиційно, як і будь-яке інше велике церковне свято, на Вознесіння не можна займатися серйозною домашньою роботою: шити, прати, будувати, копати, пиляти тощо.

Не можна нічого різати та стригти — особливо коротити волосся.

Також у світле свято ні в якому разі не можна перебувати в поганому настрої, лаятися, лихословити, злитися і ображатися на когось.

Цілком неприпустимо сьогодні ігнорувати церковну службу, що проводиться у храмі. Вважається, що домівки тих, хто не ходить до церкви, залишить благополуччя.

У народі вірили, що у свято Вознесіння Господь чує звернені до нього молитви та прохання про здоров'я, захист та благополуччя. Не можна просити Бога про гроші та матеріальне збагачення.

Нагадаємо, раніше єпископ Богородчанський Феогност в інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив думку про те, що Бог попустив війну, щоб ми більше цінували свободу, і стали кращими.

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