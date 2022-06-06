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«Складно сказати, скільки цій страві років»: готуємо подільську бадзьоню

20:20 6 червня 2022
подільська бадзьоня

Це обов’язкова страва як на поминальному обіді, так і на весіллі. Складно сказати, скільки цій страві років. Але якщо порахувати покоління, то точно понад 200. В печі у вас вийде найсмачніша бадзьоня, переконана кулінарка Юлія Давидко.

На трилітровий казанок:

1 кг картоплі,

2 моркви,

2 цибулини,

3−4 квашені огірки або склянка квашеної капусти,

0,5 склянки квасолі,

сіль, перець, спеції — до смаку,

томатна паста.

Приготування

У казанку вариться м'ясо, потім кидаєте картоплю, квасолю. Поки все це готується, робите зажарку: цибулю обсмажуєте до прозорого стану та додаєте одну або дві ложки борошна (залежно від об'єму казанка). Після чого кладете моркву й томатну пасту. Кислі огірки треба натерти на крупній тертці й замочити водою (декілька разів зливати й замочувати, дивлячись по кислоті огірків). Коли все зварилося, кидаємо огірки, капусту та зажарку. Можна в духовку до готовності, а можна і на плиті.

А як приготувати іншу стародавню українську страву — шпундру, — від якої вся ваша родина буде у захваті, розповів учасник шоу «МастерШеф» з Вінниці Олександр Горчаков.

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