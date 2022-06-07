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Жовтіють листя у томатів: як вирішити проблему

11:04 7 червня 2022
Помідори

Негаразди із листям розсади томатів можуть свідчити не лише про напад шкідників, а й про проблеми з ґрунтом.

Автори «Моя дача. Сад та город» стверджують, що в землі може не вистачати необхідних рослині елементів, про що «просигналізують» жовті листя помідорів.

Молоді томати так реагують на:

  • Кислий ґрунт — потрібно пересадити сіянці у добрий ґрунт;
  • Недостатньо азоту — слід підгодувати розсаду азотовмісним добривом.
  • Нестача живлення (бідний ґрунт) — використовуйте повне комплексне мінеральне добриво.
  • Високу температуру та низьку вологість повітря.
  • Пересихання земляної грудки — слід полити, бажано у кілька прийомів.
  • Застій води біля коріння — виключити полив на кілька днів, потім поливати в міру.
  • Систематичне механічне пошкодження коренів (глибоке розпушування) — полити стимулятором коренеутворення та розпушувати обережно.

Також городникам радять видаляти нижнє листя у помідорів. Так кущ віддасть більше сил на вирощування плодів, а хороша циркуляція повітря дозволить уникнути фітофторозу.

Фото Pixabay

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