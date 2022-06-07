Жовтіють листя у томатів: як вирішити проблему

Негаразди із листям розсади томатів можуть свідчити не лише про напад шкідників, а й про проблеми з ґрунтом.

Автори «Моя дача. Сад та город» стверджують, що в землі може не вистачати необхідних рослині елементів, про що «просигналізують» жовті листя помідорів.

Молоді томати так реагують на:

Кислий ґрунт — потрібно пересадити сіянці у добрий ґрунт;

Недостатньо азоту — слід підгодувати розсаду азотовмісним добривом.

Нестача живлення (бідний ґрунт) — використовуйте повне комплексне мінеральне добриво.

Високу температуру та низьку вологість повітря.

Пересихання земляної грудки — слід полити, бажано у кілька прийомів.

Застій води біля коріння — виключити полив на кілька днів, потім поливати в міру.

Систематичне механічне пошкодження коренів (глибоке розпушування) — полити стимулятором коренеутворення та розпушувати обережно.

Також городникам радять видаляти нижнє листя у помідорів. Так кущ віддасть більше сил на вирощування плодів, а хороша циркуляція повітря дозволить уникнути фітофторозу.

Фото Pixabay

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