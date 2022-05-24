«Не їжте часто борщ, якщо хочете схуднути»: дієтологиня зруйнувала міфи про перші страви

Ще тиждень — і розпочнеться календарне літо, тож є ще трішки часу, аби позбутись зайвих сантиметрів на талії. Дієтологиня Галина Сеник для цього радить не зловживати першими стравами.

«Хочу виокремити борщ. Куди ж без нього? Перша страва не є обов’язковою в нашому раціоні, особливого впливу на стан нашого ШКТ вона не має, якщо ви споживаєте достатньо води, овочів. Звичайно, є стани здоров’я, коли рекомендовані рідкі страви.

Хочу, щоб ви розуміли, що відчуття ситості рідкі страви дають, бо є рідина й вона тепла, але наскільки тривалою буде ця ситість, то вже питання, тому що за калорійністю та нутрітивним складом супи можуть бути різними, залежно від того, як і з чого зварити. Взагалі, їхня поява та історія в житті людини цікава. В першу чергу через дешевість такі страви є доступними, вони швидко заповнюють шлунок, в холодному кліматі це ще й можливість зігрітися. А тепер поглянемо на борщ з точки зору дієтології. Це високовуглеводна страва, яка складається з великої кількості крохмалистих вуглеводних овочів (картопля, буряк, морква, квасоля).

Вони ще й терті на тертці та зазвичай добре зварені, отже ступінь засвоєння цукрів з них дуже висока. Якщо картопля очищена від шкірки, це теж не здорово. Якщо ви ще й робите зажарку чи варите на свинячих ребрах, то це ще плюс додаткове навантаження в карму калорій і здоров'я".

За словами лікарки, все це не означає, що від смачного та ароматного борщу слід відмовитись. Необхідно лише дотримуватись кількох рекомендацій.

«Не їжте часто борщ, якщо хочете схуднути. Не розварюйте надто овочі, вони мають бути аль денте, картоплю краще не очищайте. А ще не робіть зажарок, усе підтушуйте. Яблучний оцет чи лимонний сік (додаю, коли тушкую буряк) чудово допомагають знизити глікемічне навантаження. Дайте більше капусти, бо це гарне джерело клітковини, що теж допомагає знизити глікемічне (вуглеводне) навантаження. Квасоля, боби (я часто варю саме з ними борщ) є чудовим джерелом рослинного білка. Ці нехитрі правила допоможуть зробити борщ кориснішим. А ще лайфхак: спробуйте добавити паприку та червоний (болгарський) перець — смак борщу буде зовсім іншим».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати олів’є, від якого на талії не буде жодного зайвого сантиметра.

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