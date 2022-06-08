«Треба трохи цукрового буряку»: готуємо подільський борщ

Подільський борщ з цукровим буряком — одна з коронних страв на Вінниччині. Особливість такого борщу — в його структурі й солодкуватому смаку, який досягається завдяки якісно підібраному цукровому буряку. Секретами його приготування поділилась місцева кулінарка Лариса Павлюк.

З інгредієнтів потрібні:

Квасоля, цукровий буряк, картопля, морква, цибуля, червоний болгарський перець, томатна паста або домашній томат, олія та м'ясо (свинина або курятина).

Спосіб приготування

Квасолю відварюємо майже до готовності (окремо). Якщо з м'ясом, то відварюємо бульйон. Додаємо картоплю, буряк насікаємо дуже дрібною соломкою і разом з квасолею додаємо в казан. Окремо робимо зажарку до борщу — смажимо цибулю з морквою (подрібненою на тертку) + томат. Все заливаємо і додаємо дрібно порізаний на кубики стиглий червоний перець. Даємо помліти ще 5−10 хв. Додаємо сметану при подачі. Перший варіант борщу — світлий. А можна сметану додати в сковорідку із зажаркою (3−4 ложки), щоб трішки вона протушкувалася. Тоді вже не потрібно додавати сметану окремо.

Раніше сімейним рецептом справжнього українського червоного борщу поділилася фуд-блогерка Alina FooDee.

122

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter