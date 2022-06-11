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Клуб споживачів

Три правила вирощування часнику, які має знати кожен городник

10:59 11 червня 2022
Часник

Городники, які вирощують часник, часто стикаються з тим, що рослини починають жовтіти, що пов'язують із нестачею мікроелементів у ґрунті. Втім, неприємності можуть бути не лише через це, а ще й з низки причин.

Автори ресурсу «Моя дача. Сад та город» дають кілька корисних порад дачникам.

Зокрема, увага звертається на те, що часник не варто висаджувати там, де раніше була картопля. Рослина схильна до ризику зараження гнильними бактеріями.

Також досвідчені городники рекомендують щороку міняти місця для висадки часнику, не використовуючи старі грядки.

Для посадки рекомендують брати головки часнику, що складаються з п'яти чи більше зубчиків.

До речі, часник рекомендують використовувати для приготування розчину, який допомагає боротися з кліщами та попелицею.

Фото Pixabay

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