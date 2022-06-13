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Піджавіть смородину картоплею, а малину — рисом: результати незвичайної «дієти» ягідних кущів вас вразять

18:05 13 червня 2022
Ягоди

Спекотного літа рослини на городах і у садах потребують правильного поливу, а період цвітіння і плодоношення — підживлення.

Автори «Дачника» рекомендують оригінальні органічні підживлення для кущів малини та смородини, обіцяючи, що врожай приємно здивує рясністю.

Зазначається, що смородина небайдужа до крохмалю. Тому для збільшення врожаю використовують настій з картопляної шкірки.

Його готують так:

  • У 10 літрів окропу засипати повну літрову банку висушеної картопляної шкірки.
  • Закрити кришкою і поставити в тепле місце (або укутати), щоб остигало довше.
  • Підживлення (3 літри настою на 1 кущ) найбільш ефективне у період цвітіння і під час дозрівання ягід.

Очистки можна замінити звичайним магазинним крохмалем: 200 г розвести у 5 літрах води, закип'ятити і охолодити. Потім розчинити масу в 1 відрі води та полити по 2 літри на кущ чорної смородини.

А для малини відмінно підійде рисова вода. Потрібно перемелений у пил рис залити водою і процідити. Також можна використовувати рисове борошно.

Вважається, що таке підживлення посилює імунітет малини, сприяє хорошому росту пагонів, а ягідки виходять набагато якіснішими.

До речі, крохмаль для смородини можна не заливати водою, а розсипати під кущами з подальшим розпушуванням ґрунту. Робиться це з весни і до кінця літа раз на два тижні.

А малину у червні радять проріджувати так, щоб у кожному кущі залишилося по два молоді пагони. У 10 числах липня можна зрізати на 10−15 см верхівки кущів.

Фото Pixabay

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