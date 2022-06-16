«Садимо на відстані 10−15 см та ставимо у затінок»: як вкорінювати вуса полуниці

У середині літа питання про те, що робити з вусами на полуниці, особливо актуальне. Господарі починають їх вкорінювати, тобто розмножувати. Як це правильно зробити, знає садівниця з Вінниччини Олена Черкевич, яка раніше підказала, чим підживлювати томати в липні та серпні.

«В перший рік полуниця завжди дає більше вусів, а ягід мало, тому ми цим користуємося, — пояснює Олена Черкевич. — На розсаду беремо вуса, які вже мають біленькі корінці. Зазвичай, беруть вуса першого та другого початку.

Як вкорінювати? Є декілька методів. Можна вкорінювання поруч з кущем, не відрізаючи від материнського куща. Потім, коли вус пустить коріння, викопати та пересадити. Або ж можна відрізати вуса з корінчиками та посадити у касети з торфом. Чи відрізати вуса з корінчиками, замочити на 2 години у вкорінювачі та висадити у ящики, у підготовлену землю.

Її готуємо так — 50 землі/ 50 пісок + перепрілий гній. Садимо на відстані 10−15 см та ставимо у затінок. Саме тому не рекомендую відрізати вуса від куща та садити на новій ділянці, бо палюче сонце одразу спалить саджанець, а він ще не має тих корінців, щоб отримувати вологу, корисні речовини з землі. Тому потрібно гарно дбати про вологість землі".

Якщо кущ має багато листя, слід обрізати нижні, але залишити 2−3 листочки з серцевини.

«Це для того, щоб відростити корінці, вус буде брати корисні речовини саме з листя, тому вони зможуть посохнути, — пояснює господарка. — Потім вже він пустить нові та зелені. Якщо вус має квіти або полуницю — теж обрізаємо, бо вони теж заберуть сили з куща. Цей метод ми використовували торік і малу гарну розсаду, яку висадили в себе і яка вже дає нові вуса. Висаджувати вкорінені вуса слід з середини до кінця вересня».

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт лимонаду з полуниці та м'яти.

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