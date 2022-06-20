34.79 / 35.62 36.38 / 37.55
Київ: +29
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Диво-пиріг» від Людмили Борщ: гості відмовилися від усіх частування, коли його спробували

20:02 20 червня 2022
«Диво-пиріг» від Людмили Борщ: гості відмовилися від усіх частування, коли його спробували

На відміну від попередніх постів, фудблогер Людмила Борщ вирішила тимчасово «відмовитися» від улюблених кабачків, і поділилася рецептом десерту.

Справа в тому, що, за словами Людмили, вона нещодавно приймала гостей, і вирішила здивувати їх незвичайно диво-пирогом, «дуже ніжним та мега смачним».

Для його приготування блогер використовувала такий набір продуктів:

  • борошно 200 г.
  • яйця 4 шт.
  • цукор 180 г.
  • масло вершкове 200 г.
  • молоко 50мл.
  • какао 30 г.
  • розпушувач 2 ч. л.
  • апельсин 1шт.
  • сіль
  • цукрова пудра 100 г
  • лимонний сік — 2 ст. ложки.

Результат перевершив усі очікування — спробувавши пиріг, гості відмовилися від інших солодощів, звертаючись з проханням «дати їм ще тієї смакоти».

Тому Людмила дійшла висновку, що експеримент удався, і такий пиріг можна готувати ширшому колу людей.

«Такий десерт можна поставити не тільки на повсякденний, а й на святковий стіл. Дуже рекомендую приготувати цю неймовірно просту, але в той же час смачну випічку. Її незвичайний смак просто не передати словами. Обов'язково потрібно приготувати і скуштувати. Завдяки вдалому поєднанню продуктів це просто королівська випічка!» — рекомендує Людмила Борщ.

Якщо ж ви є прихильницею випічки з сезонними наповнювачами, зверніть увагу на рецепт сметанника з полуницею або пікантного пирога з ревенем.

190

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Капустяні грядки

Капніть пару крапель цього засобу, і на капусті зовсім не буде шкідників: ні попелиці, ні совок, ні довгоносиків (відео)

Пенсії

З липня деякі українці отримуватимуть пенсію у 20 тисяч гривень: кого це стосується

Пенсія у Польщі

Частини українців виплатять 13-у пенсію у розмірі 9 тис. грн: хто може на неї розраховувати

рашист Петрунін

«Роздягав до спідньої білизни і змушував стояти біля трупів»: оголосили про підозру військовому коменданту із Самари

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.