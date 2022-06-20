«Диво-пиріг» від Людмили Борщ: гості відмовилися від усіх частування, коли його спробували

На відміну від попередніх постів, фудблогер Людмила Борщ вирішила тимчасово «відмовитися» від улюблених кабачків, і поділилася рецептом десерту.

Справа в тому, що, за словами Людмили, вона нещодавно приймала гостей, і вирішила здивувати їх незвичайно диво-пирогом, «дуже ніжним та мега смачним».

Для його приготування блогер використовувала такий набір продуктів:

борошно 200 г.

яйця 4 шт.

цукор 180 г.

масло вершкове 200 г.

молоко 50мл.

какао 30 г.

розпушувач 2 ч. л.

апельсин 1шт.

сіль

цукрова пудра 100 г

лимонний сік — 2 ст. ложки.

Результат перевершив усі очікування — спробувавши пиріг, гості відмовилися від інших солодощів, звертаючись з проханням «дати їм ще тієї смакоти».

Тому Людмила дійшла висновку, що експеримент удався, і такий пиріг можна готувати ширшому колу людей.

«Такий десерт можна поставити не тільки на повсякденний, а й на святковий стіл. Дуже рекомендую приготувати цю неймовірно просту, але в той же час смачну випічку. Її незвичайний смак просто не передати словами. Обов'язково потрібно приготувати і скуштувати. Завдяки вдалому поєднанню продуктів це просто королівська випічка!» — рекомендує Людмила Борщ.

Якщо ж ви є прихильницею випічки з сезонними наповнювачами, зверніть увагу на рецепт сметанника з полуницею або пікантного пирога з ревенем.

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