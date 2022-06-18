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Сметанник з полуницею діти просто зметуть зі столу: готується пиріг швидко та легко

20:20 18 червня 2022
Смітанник із полуницею

Сезон полуниці дарує нам можливість насолодитися неперевершеним фруктовим смаком. Всім ласунам сподобається цей торт зі сметанковим кремом, переконана кондитерка з Вінниці Наталія Дяченко.

Тісто:

  • 280 г борошна
  • 50 г цукру
  • дрібка солі
  • 1 яйце
  • 7 г розпушувача
  • 100 г холодного вершкового масла
  • 60 г сметани

Сметанна заливка:

  • 5 яєць
  • 500 г сметани від 20%
  • 100 г цукру
  • 10 г ванільного цукру (чи ванілін)
  • 1,5 ст. л. крохмалю

Декор і начинка:

  • 400−500 г полуниці
  • 1 пакетик желе для торта
  • м'ята⠀

Приготування:

Змішуємо всі інгредієнти для тіста, окрім сметани, та перетираємо в руках. Додаємо сметану, замішуємо тісто, загортаємо в харчову плівку і відправляємо на 30 хв в морозилку або на 1 годину — в холодильник.

Готуємо сметанну заливку: збовтуємо всі інгредієнти разом. 200 г полуниці нарізаємо на четвертинки. Форму застилаємо пергаментом, стінки нічим не змазуємо. Формуємо корж. Стінки мають бути висотою 5 см. Сметанну заливку виливаємо на корж, викладаємо полуницю. Випікаємо при 180 градусах — 45 хв.

Після випікання прочиніть духовку і дайте пирогу повністю вистигнути. Серединка буде колихатись, як желе, але не лякайтесь — все гаразд, просто пирогу треба добре охолонути.

Після того, як пиріг охолонув, покладіть його в холодильник на 6−8 годин чи на ніч. Щоб витягнути пиріг з форми, просто пройдіться обережно ножем по стінках форми. Наріжте і викладіть зверху решту полуниці, приготуйте желе для торта згідно з інструкцією на упаковці та з допомогою ложки заливайте потроху полуницю. Так вона довше зберігатиме гарний зовнішній вигляд. Прикрасьте пиріг м'ятою.

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