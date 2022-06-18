Сметанник з полуницею діти просто зметуть зі столу: готується пиріг швидко та легко

Сезон полуниці дарує нам можливість насолодитися неперевершеним фруктовим смаком. Всім ласунам сподобається цей торт зі сметанковим кремом, переконана кондитерка з Вінниці Наталія Дяченко.

Тісто:

280 г борошна

50 г цукру

дрібка солі

1 яйце

7 г розпушувача

100 г холодного вершкового масла

60 г сметани

Сметанна заливка:

5 яєць

500 г сметани від 20%

100 г цукру

10 г ванільного цукру (чи ванілін)

1,5 ст. л. крохмалю

Декор і начинка:

400−500 г полуниці

1 пакетик желе для торта

м'ята⠀

Приготування:

Змішуємо всі інгредієнти для тіста, окрім сметани, та перетираємо в руках. Додаємо сметану, замішуємо тісто, загортаємо в харчову плівку і відправляємо на 30 хв в морозилку або на 1 годину — в холодильник.

Готуємо сметанну заливку: збовтуємо всі інгредієнти разом. 200 г полуниці нарізаємо на четвертинки. Форму застилаємо пергаментом, стінки нічим не змазуємо. Формуємо корж. Стінки мають бути висотою 5 см. Сметанну заливку виливаємо на корж, викладаємо полуницю. Випікаємо при 180 градусах — 45 хв.

Після випікання прочиніть духовку і дайте пирогу повністю вистигнути. Серединка буде колихатись, як желе, але не лякайтесь — все гаразд, просто пирогу треба добре охолонути.

Після того, як пиріг охолонув, покладіть його в холодильник на 6−8 годин чи на ніч. Щоб витягнути пиріг з форми, просто пройдіться обережно ножем по стінках форми. Наріжте і викладіть зверху решту полуниці, приготуйте желе для торта згідно з інструкцією на упаковці та з допомогою ложки заливайте потроху полуницю. Так вона довше зберігатиме гарний зовнішній вигляд. Прикрасьте пиріг м'ятою.

257

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter