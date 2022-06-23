Печиво «Персики»: діти будуть у захваті та перестануть просити красиві смаколики в магазині

Знайомі з дитинства ласощі, які легко приготувати в домашніх умовах, — печиво «Персики». З мінімальної кількості продуктів ви можете зробити чудовий десерт навіть до святкового столу, каже кондитерка Міла Обухова.

Інгредієнти:

100 г вершкового масла

2 яйця

4 ст. л. цукру

3 ст. л. сметани

2,5 ст. борошна

1 ч. л. розпушувача

1 банка вареного згущеного молока

волоські горіхи за бажанням

морквяний і буряковий соки

Приготування

Вершкове масло розм'якшити при кімнатній температурі. Масло змішати з цукром і яйцями.

Додати сметану, перемішати. Додати борошно й розпушувач, замісити тісто. Тісто покласти в пакет і прибрати в холодильник на 30 хвилин.

Тісто розділити на невеликі кульки (20 г) розміром з волоський горіх (можна менше або більше), злегка приплюснути, потім викласти на деко, застелене пергаментним папером. Духовку розігріти до 180° градусів. Печиво випікати протягом 15 хвилин. Готове печиво охолодити. У кожної половинки вийняти серцевину (але не викидати). Згущене молоко перемішати з видаленим м'якушем, попередньо подрібнивши ножем або в блендері. Кожну половинку начинити начинкою, в центр половинки покласти волоський горіх за бажанням. Половинки з'єднати. Персик змастити морквяним і буряковим соком і обваляти в дрібному цукрі з усіх боків.

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