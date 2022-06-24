Найсмачніша закуска від Людмили Борщ: легко замінить дітям піцу під час перекусу та швидкого сніданку (відео)

Популярний блогер Людмила Борщ поділилася з фоловерами розповіддю про те, що її дитина любить піцу, але не завжди є час готувати цю страву.

Тому Людмила знайшла вихід, замінивши піцу особливою смачною закускою.

Для її приготування знадобляться:

ковбаса 300 р.

помідор 2 шт.

батон 8 шматочків

сир 150 г

майонез

Процес приготування «замінника піци» блогер показала у короткому відео.

Його суть проста — ковбаса та сир натираються на тертці, а помідор нарізається пластинами. Як основа використовуються шматочки батона, на які викладається начинка, і все це запікається в духовці при температурі 190 градусів протягом 15−20 хвилин.

«Спробуйте приготувати і переконайтеся, що це смачна закуска. Бутерброди у вигляді піци зі злегка хрумкого батона і м'якою, ніжною начинкою, підійдуть для перекусу і швидкого сніданку. Приготування займе зовсім небагато часу, а результат буде чудовий. Бажаю вам смачного і приємного приготування», — ділиться Людмила Борщ.

А на десерт рідним та близьким варто приготувати диво-пиріг, над яким теж не доведеться надто «заморочуватися».

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