Найсмачніша закуска від Людмили Борщ: легко замінить дітям піцу під час перекусу та швидкого сніданку (відео)
Популярний блогер Людмила Борщ поділилася з фоловерами розповіддю про те, що її дитина любить піцу, але не завжди є час готувати цю страву.
Тому Людмила знайшла вихід, замінивши піцу особливою смачною закускою.
Для її приготування знадобляться:
- ковбаса 300 р.
- помідор 2 шт.
- батон 8 шматочків
- сир 150 г
- майонез
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Процес приготування «замінника піци» блогер показала у короткому відео.
Його суть проста — ковбаса та сир натираються на тертці, а помідор нарізається пластинами. Як основа використовуються шматочки батона, на які викладається начинка, і все це запікається в духовці при температурі 190 градусів протягом 15−20 хвилин.
«Спробуйте приготувати і переконайтеся, що це смачна закуска. Бутерброди у вигляді піци зі злегка хрумкого батона і м'якою, ніжною начинкою, підійдуть для перекусу і швидкого сніданку. Приготування займе зовсім небагато часу, а результат буде чудовий. Бажаю вам смачного і приємного приготування», — ділиться Людмила Борщ.
А на десерт рідним та близьким варто приготувати диво-пиріг, над яким теж не доведеться надто «заморочуватися».83
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