Підживіть капусту цим у червні, і врожай шокує вас своїм обсягом (відео)
Іноді дачники і городники намагаються правильно доглядати білокачанну капусту: удобрюють і рихлять ґрунт під нею, видаляють всі бур'яни, поливають, але в результаті отримують маленькі несмачні качани.
Чому так відбувається? А все досить просто: неправильні підживлення, що призводять до таких неврожайних наслідків, вважають автори youtube-каналу про роботи на дачі.
Наприклад, якщо підгодували капусту органікою, або ґрунт на ваших капустяних грядках кислий, то в нього необхідно внести крейду, гашене вапно або золу з розрахунку 2 склянки на 1 квадратний метр.
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Така обробка ґрунту дозволяє зробити його придатним для вирощування капусти та знижує ризик розвитку такого захворювання, як кіла.
Але окрім «виправлення» ґрунту потрібно підгодувати і саму капусту. Як це зробити — дивіться у продовження відео.
Свій «рецепт» отримання рясного врожаю капусти пропонують і автори іншого каналу.
Нагадаємо, раніше городникам нагадали про давно відомий засіб захисту грядок капусти від шкідників.222
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