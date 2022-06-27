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Гроші

Винувата війна: у якому разі пенсіонеру припинять нараховувати виплати

11:36 27 червня 2022
Гривні

У Пенсійному фонді України роз'яснили положення законодавства щодо виплат людям, які отримали статус зниклих безвісти.

«Людина отримує статус зниклої безвісти за особливих обставин, з моменту внесення про неї відомостей, що містяться у заяві про факт зникнення, до Єдиного реєстру осіб, які зникли безвісти за особливих обставин», — зазначили у ПФУ.

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Після цього виплата визнаному зниклим безвісти пенсії припиняється та поновлюється лише після особистого звернення такої особи до органів Пенсійного фонду України.

Якщо військовослужбовець потрапив у полон або зник безвісти, то за ним зберігаються виплати у розмірі посадового окладу за останнім місцем служби, окладу за військовим званням, надбавки за вислугу років, інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення постійного характеру. Сім'ям таких військовослужбовців щомісяця мають виплачувати грошове забезпечення.

Фото Pixabay

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